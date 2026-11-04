Galatasaray-Stuttgart maçı sonrası güncel UEFA ülke puanı sıralaması: Türkiye kaçıncı?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray'ın RAMS Park'ta Stuttgart ile oynadığı ve 2-0 kazandığı karşılaşmanın ardından UEFA ülke puanı sıralaması yeniden gündeme geldi. Avrupa kupalarında mücadele eden temsilcilerimizin aldığı sonuçlar, Türkiye'nin sıralamadaki konumu açısından önem taşıyor. Peki, Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada? Hollanda ile arasındaki puan farkı ne kadar? İşte Galatasaray-Stuttgart maçı sonrası UEFA ülke puanı tablosundaki son durum.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, sahasında Almanya temsilcisi Stuttgart ile karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayan ve İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yönettiği mücadelede sarı-kırmızılılar, rakibini 2-0 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta sonunda 2. galibiyetini aldı ve 6 puana ulaştı. Sarı-kırmızılılar, 3. hafta mücadelesinde Lille'i deplasmanda 4-2 mağlup etmişti.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında RAMS Park'ta Stuttgart ile karşı karşıya gelmesinin ardından gözler yeniden UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi. Avrupa kupalarında Türk takımlarının elde ettiği sonuçlar, Türkiye'nin üst sıralara yükselme mücadelesinde belirleyici rol oynuyor. Peki, Galatasaray-Stuttgart karşılaşmasının ardından Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada yer alıyor? Hollanda ile arasındaki puan farkı kaç? İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...
İngiltere, 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarında toplam 9 takımla mücadele ediyor. İngiliz ekiplerinden Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa ve Liverpool Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterirken Bournemouth, Sunderland ve Crystal Palace Avrupa Ligi'nde, Brighton ise Konferans Ligi'nde yer alıyor. Avrupa kupalarına en fazla temsilci gönderen ülkeler arasında bulunan İngiltere, UEFA ülke puanı sıralamasında da zirvedeki yerini koruyor. İngiliz takımlarının Avrupa'da elde ettiği puanlar, ülke katsayısı hesaplanırken 9'a bölünüyor.
İngiltere 106.463 puanla listenin ilk sırasında.
İtalya, 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarında toplam 7 takımla mücadele ediyor. İtalyan ekiplerinden Inter, Napoli, Roma ve Como Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterirken Milan ve Juventus Avrupa Ligi'nde, Atalanta ise Konferans Ligi'nde yer alıyor. Avrupa kupalarında 7 temsilcisi bulunan İtalya, UEFA ülke puanı sıralamasında İngiltere'nin ardından ikinci basamakta bulunuyor. İtalyan takımlarının Avrupa'da elde ettiği puanlar, ülke katsayısı hesaplanırken 7'ye bölünüyor.
İtalya, İngiltere'nin ardından 90.732 puanla ikinci sırada.