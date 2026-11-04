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Galatasaray-Stuttgart maçı sonrası güncel UEFA ülke puanı sıralaması: Türkiye kaçıncı?

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray'ın RAMS Park'ta Stuttgart ile oynadığı ve 2-0 kazandığı karşılaşmanın ardından UEFA ülke puanı sıralaması yeniden gündeme geldi. Avrupa kupalarında mücadele eden temsilcilerimizin aldığı sonuçlar, Türkiye'nin sıralamadaki konumu açısından önem taşıyor. Peki, Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada? Hollanda ile arasındaki puan farkı ne kadar? İşte Galatasaray-Stuttgart maçı sonrası UEFA ülke puanı tablosundaki son durum.

Galatasaray-Stuttgart maçı sonrası güncel UEFA ülke puanı sıralaması: Türkiye kaçıncı? 1

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, sahasında Almanya temsilcisi Stuttgart ile karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayan ve İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yönettiği mücadelede sarı-kırmızılılar, rakibini 2-0 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray-Stuttgart maçı sonrası güncel UEFA ülke puanı sıralaması: Türkiye kaçıncı? 2

Bu sonuçla Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta sonunda 2. galibiyetini aldı ve 6 puana ulaştı. Sarı-kırmızılılar, 3. hafta mücadelesinde Lille'i deplasmanda 4-2 mağlup etmişti.

Galatasaray-Stuttgart maçı sonrası güncel UEFA ülke puanı sıralaması: Türkiye kaçıncı? 3

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında RAMS Park'ta Stuttgart ile karşı karşıya gelmesinin ardından gözler yeniden UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi. Avrupa kupalarında Türk takımlarının elde ettiği sonuçlar, Türkiye'nin üst sıralara yükselme mücadelesinde belirleyici rol oynuyor. Peki, Galatasaray-Stuttgart karşılaşmasının ardından Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada yer alıyor? Hollanda ile arasındaki puan farkı kaç? İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...

Galatasaray-Stuttgart maçı sonrası güncel UEFA ülke puanı sıralaması: Türkiye kaçıncı? 4

İngiltere, 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarında toplam 9 takımla mücadele ediyor. İngiliz ekiplerinden Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa ve Liverpool Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterirken Bournemouth, Sunderland ve Crystal Palace Avrupa Ligi'nde, Brighton ise Konferans Ligi'nde yer alıyor. Avrupa kupalarına en fazla temsilci gönderen ülkeler arasında bulunan İngiltere, UEFA ülke puanı sıralamasında da zirvedeki yerini koruyor. İngiliz takımlarının Avrupa'da elde ettiği puanlar, ülke katsayısı hesaplanırken 9'a bölünüyor.

İngiltere 106.463 puanla listenin ilk sırasında.

Galatasaray-Stuttgart maçı sonrası güncel UEFA ülke puanı sıralaması: Türkiye kaçıncı? 5

İtalya, 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarında toplam 7 takımla mücadele ediyor. İtalyan ekiplerinden Inter, Napoli, Roma ve Como Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterirken Milan ve Juventus Avrupa Ligi'nde, Atalanta ise Konferans Ligi'nde yer alıyor. Avrupa kupalarında 7 temsilcisi bulunan İtalya, UEFA ülke puanı sıralamasında İngiltere'nin ardından ikinci basamakta bulunuyor. İtalyan takımlarının Avrupa'da elde ettiği puanlar, ülke katsayısı hesaplanırken 7'ye bölünüyor.

İtalya, İngiltere'nin ardından 90.732 puanla ikinci sırada.

Galatasaray-Stuttgart maçı sonrası güncel UEFA ülke puanı sıralaması: Türkiye kaçıncı? 6

İspanya, 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarında toplam 8 takımla mücadele ediyor. İspanyol ekiplerinden Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Villarreal ve Real Betis Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterirken Real Sociedad ve Celta Vigo Avrupa Ligi'nde, Getafe ise Konferans Ligi'nde yer alıyor. Avrupa kupalarında 8 temsilcisi bulunan İspanya, UEFA ülke puanı sıralamasında İngiltere ve İtalya'nın ardından üçüncü basamakta bulunuyor. İspanyol takımlarının Avrupa'da elde ettiği puanlar, ülke katsayısı hesaplanırken 8'e bölünüyor.

İspanya, 85.868 puanla İtalya'yı takip ediyor.

Galatasaray-Stuttgart maçı sonrası güncel UEFA ülke puanı sıralaması: Türkiye kaçıncı? 7

Almanya, 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarında toplam 7 takımla mücadele ediyor. Alman ekiplerinden Bayern Münih, Borussia Dortmund, RB Leipzig ve Stuttgart Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterirken Bayer Leverkusen ve Hoffenheim Avrupa Ligi'nde, Freiburg ise Konferans Ligi'nde yer alıyor. Avrupa kupalarında 7 temsilcisi bulunan Almanya, UEFA ülke puanı sıralamasında İngiltere, İtalya ve İspanya'nın ardından dördüncü basamakta bulunuyor. Alman takımlarının Avrupa'da elde ettiği puanlar, ülke katsayısı hesaplanırken 7'ye bölünüyor.

Almanya, 83.973 puanla listenin 4. sırasında.

Galatasaray-Stuttgart maçı sonrası güncel UEFA ülke puanı sıralaması: Türkiye kaçıncı? 8

Fransa, 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarının lig aşamalarında toplam 7 takımla mücadele ediyor. Fransız ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), Lens ve Lille Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterirken Lyon, Marsilya ve Rennes Avrupa Ligi'nde, Monaco ise Konferans Ligi'nde yer alıyor. Avrupa kupalarında 7 temsilcisi bulunan Fransa, UEFA ülke puanı sıralamasında İngiltere, İtalya, İspanya ve Almanya'nın ardından beşinci basamakta bulunuyor. Fransız takımlarının Avrupa'da elde ettiği puanlar, ülke katsayısı hesaplanırken 7'ye bölünüyor.

Fransa'nın puanı 71.010.

Galatasaray-Stuttgart maçı sonrası güncel UEFA ülke puanı sıralaması: Türkiye kaçıncı? 9

Portekiz, 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarında toplam 5 takımla mücadele ediyor. Portekiz ekiplerinden Porto ve Sporting Lizbon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterirken Benfica ve Torreense Avrupa Ligi'nde, Braga ise Konferans Ligi'nde yer alıyor. Avrupa kupalarında 5 temsilcisi bulunan Portekiz, UEFA ülke puanı sıralamasında İngiltere, İtalya, İspanya, Almanya ve Fransa'nın ardından altıncı basamakta bulunuyor. Portekiz takımlarının Avrupa'da elde ettiği puanlar, ülke katsayısı hesaplanırken 5'e bölünüyor.

Portekiz, 67.750 puanla listede 6. sırada.

Galatasaray-Stuttgart maçı sonrası güncel UEFA ülke puanı sıralaması: Türkiye kaçıncı? 10

Belçika, 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarında toplam 5 takımla mücadele ediyor. Belçika ekiplerinden Club Brugge Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterirken Anderlecht ve Union Saint-Gilloise Avrupa Ligi'nde, Gent ve Sint-Truidense ise Konferans Ligi'nde yer alıyor. Avrupa kupalarında 5 temsilcisi bulunan Belçika, UEFA ülke puanı sıralamasında İngiltere, İtalya, İspanya, Almanya, Fransa ve Portekiz'in ardından yedinci basamakta bulunuyor. Belçika takımlarının Avrupa'da elde ettiği puanlar, ülke katsayısı hesaplanırken 5'e bölünüyor.

Listede 7. sırada bulunan Belçika'nın puanı 62.450.

Galatasaray-Stuttgart maçı sonrası güncel UEFA ülke puanı sıralaması: Türkiye kaçıncı? 11

Hollanda, 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarında toplam 6 takımla mücadele ediyor. Hollanda ekiplerinden PSV Eindhoven ve Feyenoord Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterirken AZ Alkmaar ve NEC Nijmegen Avrupa Ligi'nde, Ajax ve Twente ise Konferans Ligi'nde yer alıyor. Avrupa kupalarında 6 temsilcisi bulunan Hollanda, UEFA ülke puanı sıralamasında İngiltere, İtalya, İspanya, Almanya, Fransa, Portekiz ve Belçika'nın ardından sekizinci basamakta bulunuyor. Hollanda takımlarının Avrupa'da elde ettiği puanlar, ülke katsayısı hesaplanırken 6'ya bölünüyor.

Türkiye'nin rakiplerinden Hollanda'nın 55.395 puanı bulunuyor.

Galatasaray-Stuttgart maçı sonrası güncel UEFA ülke puanı sıralaması: Türkiye kaçıncı? 12

Türkiye, 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarına toplam 5 takımla katıldı. Türk ekiplerinden Galatasaray ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde, Beşiktaş Avrupa Ligi'nde, Trabzonspor ise Konferans Ligi'nde mücadele ederken Başakşehir eleme aşamasında Avrupa'ya veda etti. Avrupa kupalarına 5 temsilci gönderen Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında İngiltere, İtalya, İspanya, Almanya, Fransa, Portekiz, Belçika ve Hollanda'nın ardından dokuzuncu basamakta bulunuyor. Türk takımlarının Avrupa'da elde ettiği puanlar, ülke katsayısı hesaplanırken 5'e bölünüyor.

Temsilcilerimizin elde ettiği puan 52.675.

Galatasaray-Stuttgart maçı sonrası güncel UEFA ülke puanı sıralaması: Türkiye kaçıncı? 13

Yunanistan, 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarına toplam 5 takımla katıldı. Yunan ekiplerinden AEK Atina Şampiyonlar Ligi'nde, Olympiakos ve OFI Girit Avrupa Ligi'nde, Panathinaikos ise Konferans Ligi'nde mücadele ederken PAOK, Konferans Ligi play-off turunda Avrupa'ya veda etti. Yunan takımlarının Avrupa'da elde ettiği puanlar, ülke katsayısı hesaplanırken 5'e bölünüyor.

10. sırada bulunan Yunanistan'ın puanı 46.213.

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