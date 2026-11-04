Galatasaray-Stuttgart maçı sonrası güncel UEFA ülke puanı sıralaması: Türkiye kaçıncı?

İspanya, 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarında toplam 8 takımla mücadele ediyor. İspanyol ekiplerinden Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Villarreal ve Real Betis Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterirken Real Sociedad ve Celta Vigo Avrupa Ligi'nde, Getafe ise Konferans Ligi'nde yer alıyor. Avrupa kupalarında 8 temsilcisi bulunan İspanya, UEFA ülke puanı sıralamasında İngiltere ve İtalya'nın ardından üçüncü basamakta bulunuyor. İspanyol takımlarının Avrupa'da elde ettiği puanlar, ülke katsayısı hesaplanırken 8'e bölünüyor. İspanya, 85.868 puanla İtalya'yı takip ediyor.

Almanya, 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarında toplam 7 takımla mücadele ediyor. Alman ekiplerinden Bayern Münih, Borussia Dortmund, RB Leipzig ve Stuttgart Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterirken Bayer Leverkusen ve Hoffenheim Avrupa Ligi'nde, Freiburg ise Konferans Ligi'nde yer alıyor. Avrupa kupalarında 7 temsilcisi bulunan Almanya, UEFA ülke puanı sıralamasında İngiltere, İtalya ve İspanya'nın ardından dördüncü basamakta bulunuyor. Alman takımlarının Avrupa'da elde ettiği puanlar, ülke katsayısı hesaplanırken 7'ye bölünüyor. Almanya, 83.973 puanla listenin 4. sırasında.

Fransa, 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarının lig aşamalarında toplam 7 takımla mücadele ediyor. Fransız ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), Lens ve Lille Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterirken Lyon, Marsilya ve Rennes Avrupa Ligi'nde, Monaco ise Konferans Ligi'nde yer alıyor. Avrupa kupalarında 7 temsilcisi bulunan Fransa, UEFA ülke puanı sıralamasında İngiltere, İtalya, İspanya ve Almanya'nın ardından beşinci basamakta bulunuyor. Fransız takımlarının Avrupa'da elde ettiği puanlar, ülke katsayısı hesaplanırken 7'ye bölünüyor. Fransa'nın puanı 71.010.

Portekiz, 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarında toplam 5 takımla mücadele ediyor. Portekiz ekiplerinden Porto ve Sporting Lizbon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterirken Benfica ve Torreense Avrupa Ligi'nde, Braga ise Konferans Ligi'nde yer alıyor. Avrupa kupalarında 5 temsilcisi bulunan Portekiz, UEFA ülke puanı sıralamasında İngiltere, İtalya, İspanya, Almanya ve Fransa'nın ardından altıncı basamakta bulunuyor. Portekiz takımlarının Avrupa'da elde ettiği puanlar, ülke katsayısı hesaplanırken 5'e bölünüyor. Portekiz, 67.750 puanla listede 6. sırada.