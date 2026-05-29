Ebola salgını hızla yayılıyor! Batı ülkeleri yardım bütçelerini kesti, küresel risk kapıda

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda başlayan ve komşu ülke Uganda'nın başkenti Kampala'ya kadar yayılan Ebola salgını, bu kez yalnızca virüsle değil ciddi bir finansman kriziyle de mücadele ediyor.

The Guardian'ın haberine göre Doğu Afrika'nın bazı bölgelerinde etkisini sürdüren Ebola salgınında şimdiye kadar en az 240 kişi hayatını kaybetti. Enfekte olanların yaklaşık yarısının yaşamını yitirdiği virüsün Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ituri eyaletinde başlayan salgınla birlikte yayılmayı sürdürdüğü belirtiliyor.

Uzmanlara göre bu salgın ABD, İngiltere ve diğer Batılı ülkelerin insani yardım bütçelerinde yaptığı büyük kesintilerin ardından yaşanan ilk büyük Ebola krizi olarak öne çıkıyor. Özellikle USAID bütçelerindeki sert daralma nedeniyle önceki salgınlarda kullanılan hızlı müdahale altyapısının büyük ölçüde zayıfladığı belirtiliyor.