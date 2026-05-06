Geçmişten günümüze ablukalar nasıl sonuçlandı? Berlin’den Gazze’ye: Tarihi değiştiren sıfır noktası

Atasever ise Batı'nın cevabını şöyle aktardı: "Batı buna nasıl cevap verdi? Bildiğiniz gibi Marshall yardımı hemen akla geliyor ve Berlin'in Sovyet işgali ablukası altında kalan bölgesine bir hava koridoru açıldığını biliyoruz. Bir yıl boyunca yaklaşık bu koridor devam etti." Alman tanıkların anlatımları ise sürecin insani boyutunu gözler önüne sererek şöyle denildi: "Gökyüzüne bakıyordum ve ağaçta bir sürü açılmamış küçük paraşüt gördüm. Birbirimize yardım ettik. Ben de ağaca tırmandım ve on tane açılmamış paket vardı. El sıkışıp getirdiğimiz una bakıyorlardı. Sonra onu boşaltırdık ve çocuklar gelip bize hediyeler verirlerdi." Ünlü, sürecin sonucunu ise şöyle özetledi: "Sovyetlerin uygulamış olduğu abluka özellikle askeri ihtiyaçların dışında insani ihtiyaçları da sınırlayan bir boyuta sahip olduğu için hava koridoru aracılığıyla bu insani ihtiyaçları karşılayıp o topyekûn ablukanın önüne geçtiğini çok net bir şekilde gördük."

KÜBA KRİZİ: DÜNYANIN NÜKLEER UÇURUMUN KENARINDAKİ ANLARI Kübra Urhan'ın aktardığı bir diğer kritik süreç ise 1962 Küba Krizi oldu. Atasever, "Dünyanın yok oluşa yaklaştığı bir dönem. Bunun unutulmaması lazım." diyerek süreci özetledi. Krizin fitilini anlatan Atasever, "Amerika Birleşik Devletleri İtalya'ya ve Türkiye'ye yönelik olarak Jüpiter füzelerini yerleştirmişti. Bunlar nükleer başlık taşıyan füzeler ve Sovyetler Birliği kendini tehdit altında hissettiği için Amerikan karasına 145 kilometre uzaklıkta olan Küba'ya nükleer füzeler yerleştirme çabası içerisine girdi." dedi. Kennedy'nin tarihi çıkışı ise şöyle aktarıldı: "Pekala bayım, size basit bir soru sorayım. Büyükelçi Zorin, Rusya'nın Küba'ya orta menzilli füze yerleştirdiğini ya da yerleştirmekte olduğunu kabul ediyor mu? Evet mi hayır mı? Çeviriyi beklemeyin lütfen." Sovyet yetkilinin cevabı: "Burası Amerikan mahkemesi değil beyefendi. O nedenle sorunuzu cevaplamamayı seçiyorum."

Atasever, krizin boyutunu şu sözlerle anlattı: "Ve bunun sonucunda da biz aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin buradaki ablukasını başlatmış olduk. Tabii bu abluka sonrası taraflar gerilimi iyice arttırdı." Ünlü ise kritik ayrımı yaptı: "Tabii buradaki farklılık nedir? Bildiğiniz üzere tam olarak bir abluka değil çünkü gerçekten savaşa çok yaklaşıldığı için Amerika Birleşik Devletleri bunu bir 'karantina' olarak aslında adlandırdı." Kennedy'nin mesajı ise dönemin ruhunu yansıttı: "Başkan Kruşçev'i dünya barışını tehdit eden bu gizli saklı pervasızlığa son vermeye ve böylece ikili ilişkilerimizi normalleştirmeye çağırıyorum. Elinde imkan varken dünya cehenneme dönmesin."

PETROL ABLUKASI VE KÜRESEL EKONOMİK SARSINTI: YOM KİPPUR ETKİSİ 1973 Yom Kippur Savaşı sonrası yaşanan petrol krizi, ablukaların ekonomik etkisini dünyaya gösterdi. Atasever, süreci şöyle anlattı: "1973 yılında bilindiği gibi Yom Kippur Savaşı gerçekleşti… Ve bu çerçevede de Arap ülkeleri… büyük bir petrol ambargosu başlattılar dünya üzerinde. Etkileri çok kısa sürede hissedildi." Seslendirme haber bülteni ise durumu şöyle aktardı: "Ortadoğu'daki savaş bugün dünyanın dört bir yanında gelişmelere yol açtı. Arap dünyasının petrol üreten ülkeleri petrolü siyasi bir silah olarak kullanmaya karar verdi."