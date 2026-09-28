-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Dünyanın en lüksü orada keşfedildi! 2 bin 100 yıllık sofra takımı... Onlar da kullanmaya kıyamamış

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Adrasan'daki yaklaşık 2 bin 100 yıllık gemi batığında yürütülen kazılarda binlerce seramik eserin gün yüzüne çıkarıldığını açıkladı. Ersoy, "Antik dünyanın en lüks sofra takımlarını bu batıkta bulduk." dedi. Çiçero'nun mektuplarına da konu olan Rhosus seramikleriyle ilişkilendirilen tabak ve kaselerin, aralarına konulan kil sayesinde günümüze sağlam ulaşması dikkat çekiyor.

Dünyanın en lüksü orada keşfedildi! 2 bin 100 yıllık sofra takımı... Onlar da kullanmaya kıyamamış 1

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Adrasan açıklarında, 2025 yılında kazısına başlanan seramik yüklü gemi batığı, antik dönemin sofra kültürüne ve Akdeniz ticaretine ışık tutuyor. Deniz yüzeyinin 42-55 metre altında sürdürülen çalışmalarda bugüne kadar binlerce eser çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çalışmalara ilişkin açıklamasında, "Akdeniz'in derinliklerinden 2 bin 100 yıllık sofra takımlarını gün yüzüne çıkarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünyanın en lüksü orada keşfedildi! 2 bin 100 yıllık sofra takımı... Onlar da kullanmaya kıyamamış 2

Batıktan çıkarılan eserlerin dönemin üretim becerisini ve ticaret hayatını ortaya koyduğunu belirten Bakan Ersoy, "Sandıklara yerleştirilirken aralarına konulan kil sayesinde günümüze sağlam ulaşan bu eserler, Anadolu'nun üretim ustalığını ve Akdeniz'in ticaret geçmişini bugüne taşıyor." dedi. Ersoy, su altı robotlarının desteğiyle çalışmalarını sürdüren kazı ekibine ve mavi vatanın kültürel mirasını ortaya çıkaran tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Dünyanın en lüksü orada keşfedildi! 2 bin 100 yıllık sofra takımı... Onlar da kullanmaya kıyamamış 3

122 FARKLI FORM VE BOYUTTA SERAMİK

Batığın ana yükünü Antakya kökenli tabak ve kaseler oluşturuyor. Hatay'ın Arsuz ilçesinde, antik adıyla Rhosus'un kıyılarında üretildiği düşünülen eserler arasında kuruyemiş tabakları, çorba kaseleri, balık tabakları ve çeşitli boyutlarda tepsiler bulunuyor. Toplam 122 farklı form ve boyuttaki seramik ürün, dönemin zengin sofra kültürünü yansıtıyor.

Dünyanın en lüksü orada keşfedildi! 2 bin 100 yıllık sofra takımı... Onlar da kullanmaya kıyamamış 4

Özellikle Roma'da talep gören bu ürünler, Akdeniz dünyasının lüks yemek takımları arasında yer alıyor. Batıkta, Ege'deki bazı adalarda üretildiği düşünülen amforalar da bulundu. Farklı üretim merkezlerine işaret eden buluntular, geminin taşıdığı yükün çeşitliliğini ortaya koyuyor.

AKDENİZ'DEN 2.100 YILLIK SOFRA TAKIMI ÇIKTI
Dünyanın en lüksü orada keşfedildi! 2 bin 100 yıllık sofra takımı... Onlar da kullanmaya kıyamamış 5

ÇİÇERO'NUN SİPARİŞ ETTİĞİ KAPLAR

Arsuz seramiklerinin tarihî önemini artıran ayrıntılardan biri, Romalı hatip ve devlet adamı Çiçero'nun yazışmalarında da yer almaları. Çiçero, MÖ 50 yılında dostu Attikus'a yazdığı mektupta, onun için Rhosus'tan seramik kaplar sipariş ettiğini anlatıyor. Bu yazışma, bölgede üretilen sofra kaplarının Roma dünyasında tanındığını ve tercih edildiğini gösteriyor.

Dünyanın en lüksü orada keşfedildi! 2 bin 100 yıllık sofra takımı... Onlar da kullanmaya kıyamamış 6

Adrasan batığında bulunan seramiklerin Rhosus üretimiyle ilişkilendirilmesi, kazıyı antik kaynaklarda adı geçen bu ürünlerin deniz ticaretindeki yerini anlamak açısından da önemli kılıyor.

Dünyanın en lüksü orada keşfedildi! 2 bin 100 yıllık sofra takımı... Onlar da kullanmaya kıyamamış 7

Batıktaki tabak ve kaselerin günümüze iyi durumda ulaşmasının ardında, yükleme sırasında uygulanan bir yöntem bulunuyor. Seramikler ahşap sandıklara yerleştirilmeden önce aralarına kil konuldu.

Dünyanın en lüksü orada keşfedildi! 2 bin 100 yıllık sofra takımı... Onlar da kullanmaya kıyamamış 8

Bu uygulama, gemi batarken eserlerin kırılmasını önleyerek binlerce yıl boyunca korunmalarına yardımcı oldu. Denizden çıkarılan tabak ve kaseler, dönemin işçiliğini ve biçim özelliklerini bugün de gözler önüne seriyor.

Dünyanın en lüksü orada keşfedildi! 2 bin 100 yıllık sofra takımı... Onlar da kullanmaya kıyamamış 9

ANTAKYA'DAN İTALYA'YA UZANAN TİCARETİN İZLERİ

Gemide bulunan Antakya kökenli MÖ 1. yüzyıl sikkeleri, batığın tarihlendirilmesine ışık tutuyor. Bulgular, geminin MÖ 1. yüzyılın ortalarında Antakya, Ege, Yunanistan ve İtalya kıyıları arasındaki ticaret ağı içinde faaliyet gösterdiğine işaret ediyor.

Dünyanın en lüksü orada keşfedildi! 2 bin 100 yıllık sofra takımı... Onlar da kullanmaya kıyamamış 10

Arsuz'dan yola çıktığı düşünülen geminin, muhtemelen Roma'ya doğru ilerlerken fırtına sırasında bir sığlığa çarparak battığı tahmin ediliyor. Adrasan açıklarındaki batıkta, su altı arkeologlarının robotların da desteğiyle yürüttüğü kazı çalışmaları devam ediyor.

Yapay zeka belirledi: İşte Türkiye-İtalya maçının kazananı!
Sonraki Galeri
Yapay zeka belirledi: İşte Türkiye-İtalya maçının kazananı!
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin