Dünya şampiyonu kick boksçudan cami görevlisine öldüresiye dayak

'KAPILARI TEKMELEYEREK KONTROL ETTİ'

Olayla ilgili konulan Osman Amaç, "Ben yukarıya çıktım adam kapıları tekmeleyerek dolu mu boş mu diye kontrol ediyordu. Ben kendisine tekmeyle kontrol edilemeyeceğini söyledim. O da bana tamam haklısın ama ben yapıyorum dedi. Tartışma olmadı. Ben sonrasında kendi işime devam ettikten sonra kendi kendine laf söylediğini duydum. Kendisine tuvaletin aparatlarının kırık olduğunu, benlik bir durum olmadığını ve belediyeyi aramasını söyledim. O belediyeyi aradı ve benle konuşmaya çalıştı ancak ben yüzgöz olmadım. O sırada ezan okundu ben de cemaatle beraber namaz kılmaya gittim" dedi.