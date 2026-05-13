Doğum izninde 24 hafta dönemi: Kimler yararlanacak, şartlar neler?

Türkiye'de çalışan annelere yönelik doğum izni süresi 24 haftaya çıkarıldı. Yeni düzenlemeyle izinler otomatik uzatılırken, izni sona eren anneler için 15 Mayıs'a kadar başvuru şartı getirildi; düzenleme hem kamu hem özel sektörü kapsıyor.

Toplamda 24 haftaya çıkarılan doğum izni sürecinde, mevcut izni devam edenler ile izni bitenlerin ne yapması gerektiği ve 15 Mayıs'taki kritik başvuru süresi tek tek açıklandı.

DOĞUM İZNİNDE TARİHİ DEĞİŞİKLİK: 24 HAFTA MÜJDE
DOĞUM İZNİ 24 HAFTAYA ÇIKARILDI

Yeni düzenlemenin kapsamını anlatan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, "Doğum izni 24 haftaya çıktı, burada bir sorun yok. Bebek bekleyen ya da doğum yapan anneler 24 hafta izin kullanacak. 8 hafta doğumdan önce, 16 hafta doğumdan sonra olacak şekilde çocuklarıyla daha çok beraber olacaklar" ifadelerini kullandı.

Süreci detaylandıran Erdem, hem kamu hem de özel sektör çalışanları için genelgelerin yayınlandığını belirtti.

MEVCUT İZİNDE OLANLARA OTOMATİK UZATMA

İzni hâlen devam eden anneler için sevindirici haberi veren Faruk Erdem, "Şu anda izinde olan annelerimiz için hiçbir işlem yapmaya gerek kalmadan izinleri 8 hafta uzayacak. 56 günlük daha iş göremezlik ödeneği bu annelerimize ödenecek. Normalde 112 gün ödeniyordu, artık 168 gün ödenecek" sözleriyle maddi desteğin de artırıldığını aktardı

Bu süreçte annelerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmadan sistemin otomatik olarak işleyeceği vurgulandı.

İZNİ BİTENLER İÇİN KRİTİK 15 MAYIS UYARISI

İzni bitmiş olan annelerin durumuyla ilgili önemli bir hatırlatma yapan Cansın Helvacı, sürenin azaldığına dikkat çekerken Faruk Erdem, "16 Ekim 2025 ve sonrasında doğum yapmış annelerin, eğer 16 haftalık izinleri bittiyse 15 Mayıs'a kadar bir dilekçe vermeleri gerekiyor. Cuma mesai saati bitimine kadar sadece iki günleri kaldı" uyarısında bulundu.

Erdem, bu durumdaki annelerin hem kamuda hem özel sektörde kurumlarına başvurarak ilave 8 haftalık izin ve ödenek haklarını alabileceklerini kaydetti.

YENİ YASADAN KİMLER FAYDALANACAK?

Düzenlemenin geriye dönük etkilerini de açıklayan Faruk Erdem, "Yasanın çıktığı tarihten önceki 6 ay içinde doğum yapan bütün annelerimiz yasanın getirdiği avantajlardan faydalanacak. Bundan sonra doğum yapacaklar için zaten bir sorun yok, onlar doğrudan 24 hafta izin kullanacaklar" diyerek sürecin tüm çalışan anneleri kapsadığını ifade etti.

Cansın Helvacı ise annelerin çocuklarıyla vakit geçirmesi için bu sürenin hayati önem taşıdığını belirterek gelişmeleri aktarmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Kategori Kimleri Kapsıyor Süre / Hak Yapılması Gereken
Yeni düzenleme (genel) Tüm çalışan anneler (kamu + özel) Toplam 24 hafta (8 hafta doğum öncesi + 16 hafta sonrası) Otomatik uygulanır
Şu an izinde olanlar Doğum izni devam eden anneler + 8 hafta uzatma (toplam 24 hafta) Ödenek: 168 gün Hiçbir başvuru yok (otomatik)
İzni bitmiş olanlar 16 haftalık izni tamamlamış anneler Ek 8 hafta izin + ödeme hakkı 15 Mayıs'a kadar dilekçe verilmesi gerekiyor
Tarih kriteri 16 Ekim 2025 sonrası doğum yapanlar Yeni haklardan yararlanabiliyor Süreyi kaçırmamak kritik
Geriye dönük hak Yasa öncesi son 6 ayda doğum yapanlar 24 hafta sistemine dahil Gerekirse başvuru yapılmalı
Yeni doğum yapacaklar Henüz doğum yapmamış anneler Direkt 24 hafta izin Ek işlem yok
