Doğum izninde 24 hafta dönemi: Kimler yararlanacak, şartlar neler?

Türkiye'de çalışan annelere yönelik doğum izni süresi 24 haftaya çıkarıldı. Yeni düzenlemeyle izinler otomatik uzatılırken, izni sona eren anneler için 15 Mayıs'a kadar başvuru şartı getirildi; düzenleme hem kamu hem özel sektörü kapsıyor.

DOĞUM İZNİNDE TARİHİ DEĞİŞİKLİK: 24 HAFTA MÜJDE

DOĞUM İZNİ 24 HAFTAYA ÇIKARILDI Yeni düzenlemenin kapsamını anlatan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, "Doğum izni 24 haftaya çıktı, burada bir sorun yok. Bebek bekleyen ya da doğum yapan anneler 24 hafta izin kullanacak. 8 hafta doğumdan önce, 16 hafta doğumdan sonra olacak şekilde çocuklarıyla daha çok beraber olacaklar" ifadelerini kullandı.

Süreci detaylandıran Erdem, hem kamu hem de özel sektör çalışanları için genelgelerin yayınlandığını belirtti.

MEVCUT İZİNDE OLANLARA OTOMATİK UZATMA İzni hâlen devam eden anneler için sevindirici haberi veren Faruk Erdem, "Şu anda izinde olan annelerimiz için hiçbir işlem yapmaya gerek kalmadan izinleri 8 hafta uzayacak. 56 günlük daha iş göremezlik ödeneği bu annelerimize ödenecek. Normalde 112 gün ödeniyordu, artık 168 gün ödenecek" sözleriyle maddi desteğin de artırıldığını aktardı