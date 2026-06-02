Doğal gazda dev anlaşma! 33 milyar metreküplük sevkiyat için tarih verildi

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki enerji iş birliğinde yeni bir adım atıldı. Bakü Enerji Haftası kapsamında imzalanan anlaşmayla Azerbaycan'daki Abşeron Sahası'ndan 2029 yılından itibaren Türkiye'ye toplam 33 milyar metreküp doğal gaz sevkiyatı yapılacak.

Söz konusu sevkiyatın hem Türkiye'nin enerji arz güvenliğini güçlendirmesi hem de Avrupa'nın enerji ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlaması bekleniyor.

TÜRKİYE ENERJİ MERKEZİ OLMA HEDEFİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Türkiye ile Azerbaycan arasında hayata geçirilen Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, Güney Kafkasya Boru Hattı, TANAP ve STAR Rafinerisi gibi projelerin bölgesel enerji mimarisini dönüştürdüğünü belirten Bayraktar, iki ülkenin yenilenebilir enerji ve elektrik iletim projelerinde de iş birliğini geliştirdiğini söyledi.

Bayraktar, "Türkiye, Doğu ile Batı arasında güvenilir bir ortak, enerji merkezi ve bölgesel enerji projelerinin kolaylaştırıcısı olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.