Doğal gazda dev anlaşma! 33 milyar metreküplük sevkiyat için tarih verildi
Türkiye ile Azerbaycan arasında enerji alanında kritik bir anlaşmaya imza atıldı. Abşeron Sahası'nda yapılacak yeni üretim yatırımları kapsamında 2029 yılından itibaren Türkiye'ye toplam 33 milyar metreküp doğal gaz sevkiyatı gerçekleştirilecek.
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki enerji iş birliğinde yeni bir adım atıldı. Bakü Enerji Haftası kapsamında imzalanan anlaşmayla Azerbaycan'daki Abşeron Sahası'ndan 2029 yılından itibaren Türkiye'ye toplam 33 milyar metreküp doğal gaz sevkiyatı yapılacak.
BOTAŞ, SOCAR, TotalEnergies ve Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi (ADNOC) arasında imzalanan anlaşmanın Türkiye'nin enerjide merkez ülke olma vizyonuna önemli katkı sunması hedefleniyor.
2029'DAN İTİBAREN 33 MİLYAR METREKÜP GAZ
Anlaşma kapsamında Abşeron Sahası'nda hayata geçirilecek yeni üretim yatırımları sayesinde Türkiye'ye 2029 yılından itibaren toplam 33 milyar metreküp doğal gaz sevkiyatı gerçekleştirilecek.
Söz konusu sevkiyatın hem Türkiye'nin enerji arz güvenliğini güçlendirmesi hem de Avrupa'nın enerji ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlaması bekleniyor.
TÜRKİYE ENERJİ MERKEZİ OLMA HEDEFİNİ GÜÇLENDİRİYOR
Türkiye ile Azerbaycan arasında hayata geçirilen Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, Güney Kafkasya Boru Hattı, TANAP ve STAR Rafinerisi gibi projelerin bölgesel enerji mimarisini dönüştürdüğünü belirten Bayraktar, iki ülkenin yenilenebilir enerji ve elektrik iletim projelerinde de iş birliğini geliştirdiğini söyledi.
Bayraktar, "Türkiye, Doğu ile Batı arasında güvenilir bir ortak, enerji merkezi ve bölgesel enerji projelerinin kolaylaştırıcısı olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.
SAKARYA GAZ SAHASINDA HEDEF 7,5 MİLYAR METREKÜP
Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretimin istikrarlı şekilde arttığını belirten Bayraktar, yıl sonuna kadar yıllık 7,5 milyar metreküplük üretim seviyesine ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı.
Bayraktar ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarının Türkiye'nin toplam kurulu elektrik gücünün yaklaşık yüzde 65'ini oluşturduğunu kaydetti.
BAKAN BAYRAKTAR: ENERJİ GÜVENLİĞİ İÇİN İŞ BİRLİĞİ ŞART
Bakü Enerji Haftası'nın açılışında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji güvenliğinin artık yalnızca kaynaklara erişimle sınırlı olmadığını belirtti.
Jeopolitik gerilimler, bölgesel savaşlar ve tedarik zincirlerinde yaşanan sorunların enerji piyasalarını daha kırılgan hale getirdiğini ifade eden Bayraktar, "Enerji güvenliği bugün aynı zamanda çeşitlendirilmiş tedarik yapısı, güçlü altyapı, operasyonel esneklik, yüksek enterkonneksiyon kapasitesi ve daha geniş iş birliği gerektiriyor" dedi.