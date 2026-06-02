CANLI YAYIN

Doğal gazda dev anlaşma! 33 milyar metreküplük sevkiyat için tarih verildi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA

Türkiye ile Azerbaycan arasında enerji alanında kritik bir anlaşmaya imza atıldı. Abşeron Sahası'nda yapılacak yeni üretim yatırımları kapsamında 2029 yılından itibaren Türkiye'ye toplam 33 milyar metreküp doğal gaz sevkiyatı gerçekleştirilecek.

Doğal gazda dev anlaşma! 33 milyar metreküplük sevkiyat için tarih verildi 1

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki enerji iş birliğinde yeni bir adım atıldı. Bakü Enerji Haftası kapsamında imzalanan anlaşmayla Azerbaycan'daki Abşeron Sahası'ndan 2029 yılından itibaren Türkiye'ye toplam 33 milyar metreküp doğal gaz sevkiyatı yapılacak.

BOTAŞ, SOCAR, TotalEnergies ve Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi (ADNOC) arasında imzalanan anlaşmanın Türkiye'nin enerjide merkez ülke olma vizyonuna önemli katkı sunması hedefleniyor.

Doğal gazda dev anlaşma! 33 milyar metreküplük sevkiyat için tarih verildi 2

2029'DAN İTİBAREN 33 MİLYAR METREKÜP GAZ

Anlaşma kapsamında Abşeron Sahası'nda hayata geçirilecek yeni üretim yatırımları sayesinde Türkiye'ye 2029 yılından itibaren toplam 33 milyar metreküp doğal gaz sevkiyatı gerçekleştirilecek.

Söz konusu sevkiyatın hem Türkiye'nin enerji arz güvenliğini güçlendirmesi hem de Avrupa'nın enerji ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Doğal gazda dev anlaşma! 33 milyar metreküplük sevkiyat için tarih verildi 3

TÜRKİYE ENERJİ MERKEZİ OLMA HEDEFİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Türkiye ile Azerbaycan arasında hayata geçirilen Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, Güney Kafkasya Boru Hattı, TANAP ve STAR Rafinerisi gibi projelerin bölgesel enerji mimarisini dönüştürdüğünü belirten Bayraktar, iki ülkenin yenilenebilir enerji ve elektrik iletim projelerinde de iş birliğini geliştirdiğini söyledi.

Bayraktar, "Türkiye, Doğu ile Batı arasında güvenilir bir ortak, enerji merkezi ve bölgesel enerji projelerinin kolaylaştırıcısı olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Doğal gazda dev anlaşma! 33 milyar metreküplük sevkiyat için tarih verildi 4

SAKARYA GAZ SAHASINDA HEDEF 7,5 MİLYAR METREKÜP

Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretimin istikrarlı şekilde arttığını belirten Bayraktar, yıl sonuna kadar yıllık 7,5 milyar metreküplük üretim seviyesine ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı.

Bayraktar ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarının Türkiye'nin toplam kurulu elektrik gücünün yaklaşık yüzde 65'ini oluşturduğunu kaydetti.

Doğal gazda dev anlaşma! 33 milyar metreküplük sevkiyat için tarih verildi 5

BAKAN BAYRAKTAR: ENERJİ GÜVENLİĞİ İÇİN İŞ BİRLİĞİ ŞART

Bakü Enerji Haftası'nın açılışında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji güvenliğinin artık yalnızca kaynaklara erişimle sınırlı olmadığını belirtti.

Jeopolitik gerilimler, bölgesel savaşlar ve tedarik zincirlerinde yaşanan sorunların enerji piyasalarını daha kırılgan hale getirdiğini ifade eden Bayraktar, "Enerji güvenliği bugün aynı zamanda çeşitlendirilmiş tedarik yapısı, güçlü altyapı, operasyonel esneklik, yüksek enterkonneksiyon kapasitesi ve daha geniş iş birliği gerektiriyor" dedi.

Doğal gazda dev anlaşma! 33 milyar metreküplük sevkiyat için tarih verildi 6

ALİYEV: AZERBAYCAN GAZI 16 ÜLKEYE ULAŞIYOR

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise yeni gaz sahalarının devreye alınmasıyla üretimin daha da artırılacağını belirtti.

Geçen yıl Azerbaycan gazını alan ülke sayısının 12 olduğunu hatırlatan Aliyev, "Bugün bu sayı 16'ya ulaştı. Bunların 10'u Avrupa Birliği üyesidir" dedi.

Aliyev ayrıca etkinliğe gönderdiği mesaj dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Doğal gazda dev anlaşma! 33 milyar metreküplük sevkiyat için tarih verildi 7

ERDOĞAN: BÖLGENİN ENERJİ GÜVENLİĞİNE KATKI SAĞLIYORUZ

Başkan Erdoğan'ın Bakü Enerji Haftası'na gönderdiği mesajı okuyan Bakan Bayraktar, Türkiye ile Azerbaycan arasında yürütülen enerji projelerinin bölgesel güvenlik ve kalkınmaya katkı sağladığını vurguladı.

Erdoğan mesajında, Türkiye-Azerbaycan ortak girişimiyle Suriye'ye başlayan gaz tedarikinin bölgesel istikrar açısından önem taşıdığına dikkat çekti.

Türkmen gazının Azerbaycan ve Türkiye üzerinden taşınması konusunda da önemli fırsatlar bulunduğunu belirten Erdoğan, enerji alanındaki iş birliğinin daha da derinleşeceğini ifade etti.

Doğal gazda dev anlaşma! 33 milyar metreküplük sevkiyat için tarih verildi 8

"TANAP'IN ELEKTRİK VERSİYONU" GELİYOR

Öte yandan Bakan Bayraktar, Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye ve Bulgaristan arasında planlanan elektrik enterkoneksiyon projesine dair değerlendirmesinde, "Ben ona Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin (TANAP) elektrik versiyonu diyorum" ifadelerini kullandı.

Projenin gelecekte Orta Asya'ya kadar uzanabileceğini belirten Bayraktar, bunun bölgesel elektrik ticaretini ve enerji güvenliğini güçlendireceğini söyledi.

Doğal gazda dev anlaşma! 33 milyar metreküplük sevkiyat için tarih verildi 9
Berat Albayrak’ın temellerini attığı milli enerji devrimi BERAT ALBAYRAK'IN TEMELLERİNİ ATTIĞI 'MİLLİ ENERJİ' DEVRİMİ
Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin