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Devrim Özkan'dan sonra Lucas Torreira'dan dikkat çeken hamle

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan, geçtiğimiz aylarda ilişkilerine ikinci bir şans daha vermişti. Evlenecekleri iddia edilen çift, şimdi ise beklenmedik bir gelişmeyle magazin gündemine oturdu. Devrim Özkan dün, Lucas Torreira ile tüm fotoğraflarını Instagram'dan kaldırmıştı. Bir hamle de Torreira'dan geldi. İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.12.2024 10:55 Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 10:55
Devrim Özkan’dan sonra Lucas Torreira’dan dikkat çeken hamle

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan, yine ayrılık haberiyleriyle gündeme geldi.

Devrim Özkan’dan sonra Lucas Torreira’dan dikkat çeken hamle

Ağustos ayında ilişkilerine ikinci bir şans daha veren çift, yine ayrılık kararı aldı.

Devrim Özkan’dan sonra Lucas Torreira’dan dikkat çeken hamle

Uzun zamandır Instagram hesabından paylaşım yapmayan Devrim Özkan'dan geçtiğimiz gün dikkat çeken bir hamle gelmişti.

Devrim Özkan’dan sonra Lucas Torreira’dan dikkat çeken hamle

İki ünlü isim birbirini takipten çıkarmıştı. Torreira fotoğraflarını kaldırmazken Özkan paylaştığı postları silmeyi tercih etmişti.

Devrim Özkan’dan sonra Lucas Torreira’dan dikkat çeken hamle

Ayrıldıkları konuşulurken Lucas Torreira'dan yeni bir hamle geldi. Özkan'ın ardından Torreira'da da Özkan'la olan tüm fotoğrafları sildi.

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