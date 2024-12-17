Devrim Özkan'dan sonra Lucas Torreira'dan dikkat çeken hamle

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan, geçtiğimiz aylarda ilişkilerine ikinci bir şans daha vermişti. Evlenecekleri iddia edilen çift, şimdi ise beklenmedik bir gelişmeyle magazin gündemine oturdu. Devrim Özkan dün, Lucas Torreira ile tüm fotoğraflarını Instagram'dan kaldırmıştı. Bir hamle de Torreira'dan geldi. İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi