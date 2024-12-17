Viral Galeri Viral Tıkla BİM’de bu hafta hangi indirimler var? 17-20 Aralık BİM aktüel kataloğu: Su sebili, mutfak havlusu, nevresim

BİM’de bu hafta hangi indirimler var? 17-20 Aralık BİM aktüel kataloğu: Su sebili, mutfak havlusu, nevresim

17 Aralık ve 20 Aralık tarihinden itibaren BİM raflarında yerini alacak ürünler belli oldu! Geniş ürün yelpazesi ve uygun fiyat avantajıyla dikkat çeken BİM aktüel kataloğu yayınlandı. Mutfağınıza şıklık katacak havlulardan, ev konforunu artıracak nevresim setlerine kadar birbirinden özel ürünler aktüel kataloğunda yer aldı. Peki, bu hangi indirimler bulunuyor? İşte BİM aktüel katalog listesi…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.12.2024 10:55 Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 10:55
BİM’de bu hafta hangi indirimler var? 17-20 Aralık BİM aktüel kataloğu: Su sebili, mutfak havlusu, nevresim

Her hafta merakla beklenen BİM aktüel kataloğu, 17 Aralık ve 20 Aralık 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni ürün listesiyle yayınlandı. Mutfağınızın ihtiyaçlarından ev tekstiline, çocuklar için oyuncaklardan giyim ve aksesuar alternatiflerine kadar geniş bir seçenek sunan katalog, büyük indirimlerle öne çıkıyor. Bu haftanın en çok dikkat çeken ürünlerinden biri ise özel tasarımlı mutfak havluları ve 3 musluklu su sebili! İşte, indirimli BİM aktüel listesi…

BİM’de bu hafta hangi indirimler var? 17-20 Aralık BİM aktüel kataloğu: Su sebili, mutfak havlusu, nevresim

BİM Akteül Katalog

17 Aralık'tan İtibaren

Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 KG: 149 TL

Dost Ayran 2 L: 44,50 TL

Aknaz Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g: 189 TL

Piliç Jülyen Sosis Aytaç 500 g: 65 TL

Füme Dana Kaburga 70 g: 65 TL

BİM’de bu hafta hangi indirimler var? 17-20 Aralık BİM aktüel kataloğu: Su sebili, mutfak havlusu, nevresim

Mega Boy Cips Çeşitleri: 39,50 TL

Frambuaz Soslu Kurabiye 3x94,5 g: 37,50 TL

Cevizli Pekmezli Pestil: 400 g: 79,50 TL

Çekme Helva 240 g:49,50 TL

Kavrulmuş Yer Fıstığı 400 g: 59,50 TL

BİM’de bu hafta hangi indirimler var? 17-20 Aralık BİM aktüel kataloğu: Su sebili, mutfak havlusu, nevresim

Deodorant Çeşitleri 200 ml: 95 TL

Komili Şampuan 500 ml: 38,50 TL

Nivea El ve Vücut Kremi 250 ml: 79 TL

JKosmec Kağıt Yüz Bakım Maskesi: 24,50 TL

7'li Soket Çorap (Kadın): 86,50 TL

7'li Soket Çorap (Erkek): 89,50 TL

BİM’de bu hafta hangi indirimler var? 17-20 Aralık BİM aktüel kataloğu: Su sebili, mutfak havlusu, nevresim

20 Aralık'tan İtibaren

Fakir Otomatik Türk Kahve Makinesi: 1.299 TL

Heifer Quiclean Pro Şarjlı Kablosuz Süpürge: 4.299 TL

Dijitsu 32" HD Ready Tv: 4.375 TL

Kumtel Mutfak Robotu: 975 TL

Kumtel Cam Mutfak Baskülü: 199 TL

İmex Mini Hoparlör: 379 TL

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