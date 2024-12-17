BİM’de bu hafta hangi indirimler var? 17-20 Aralık BİM aktüel kataloğu: Su sebili, mutfak havlusu, nevresim

Her hafta merakla beklenen BİM aktüel kataloğu, 17 Aralık ve 20 Aralık 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni ürün listesiyle yayınlandı. Mutfağınızın ihtiyaçlarından ev tekstiline, çocuklar için oyuncaklardan giyim ve aksesuar alternatiflerine kadar geniş bir seçenek sunan katalog, büyük indirimlerle öne çıkıyor. Bu haftanın en çok dikkat çeken ürünlerinden biri ise özel tasarımlı mutfak havluları ve 3 musluklu su sebili! İşte, indirimli BİM aktüel listesi…