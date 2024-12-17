BİM’de bu hafta hangi indirimler var? 17-20 Aralık BİM aktüel kataloğu: Su sebili, mutfak havlusu, nevresim
17 Aralık ve 20 Aralık tarihinden itibaren BİM raflarında yerini alacak ürünler belli oldu! Geniş ürün yelpazesi ve uygun fiyat avantajıyla dikkat çeken BİM aktüel kataloğu yayınlandı. Mutfağınıza şıklık katacak havlulardan, ev konforunu artıracak nevresim setlerine kadar birbirinden özel ürünler aktüel kataloğunda yer aldı. Peki, bu hangi indirimler bulunuyor? İşte BİM aktüel katalog listesi…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.12.2024 10:55
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 10:55