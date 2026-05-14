Çorum’da hortum Ankara’da fırtına! Afetin vurduğu evler kullanılamaz halde

Çorum'un Sungurlu ilçesinde ortaya çıkan hortum Oyaca ve Kavşut köylerini adeta yerle bir ederken, Ankara'da da kuvvetli rüzgar hayatı felç etti. Öğle saatlerinde etkisini artıran şiddetli hava olaylarında evlerin çatıları uçtu, elektrik direkleri devrildi, çöp konteynerleri araçlara savruldu ve çok sayıda bina ağır hasar aldı. Çorum Valisi Ali Çalgan, "Özellikle Oyaca köyümüzde hasar ne yazık ki büyük. Binaların yüzde 80'i oturulamayacak durumda" diyerek felaketin boyutunu gözler önüne sererken, Ankara'da ise fırtına sebebiyle kopan elektrik telleri taziye çadırının üzerine düştü.

Sungurlu ile Çankırı'nın Kızılırmak ilçesi arasında oluşan hortum kısa sürede iki köyü vurdu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. İlk incelemelerde çok sayıda evin çatısının uçtuğu, ağaçların devrildiği ve elektrik altyapısının zarar gördüğü tespit edildi. Öte yandan Başkent Ankara'da ise kuvvetli rüzgar hayatı felç etti. Rüzgarın şiddetiyle bir çöp konteynerinin yola savrularak araçlara çarptığı anlar yürekleri ağza getirdi.

"CAN KAYBI YOK AMA 5 YARALI VAR" Hortum nedeniyle bölgede ciddi hasarın meydana geldiğini vurgulayan Çalgan, şunları kaydetti: "Bölgede son yıllarda bu tür şeyler olmaya başlamış. 2019'da yine Çorum merkezde bir hortum vakası yaşanmış. Bugün yaşadığımız olay da Kavşut köyümüzde olmuş. Hasar büyük ama sevincimiz o ki can kaybımız yok, hamdolsun. 5 yaralımız var. Bunların 3'ü buraya gelen ambulanslarda sağlıkçılar tarafından ayakta tedavi edildi. 2'si tedbiren hastaneye götürüldü. Birinin solunum sıkıntısı vardı. Henüz enerji veremedik buraya. Bir saat içinde verilecek. Cihaz enerjiye ihtiyaç duyduğu için hastaneye gönderdik. Birinde de kesi vardı, onu gönderdik." Hasar tespit çalışmalarına başlandığı bilgisini veren Çalgan, "Vatandaşlarımızla beraberiz. İnşallah hiç kimsenin sıkıntısını bırakmayacağız. Ayrıntılı olarak yarın hasar tespiti tamamlanacak ve süratle yaraları sarmaya devam edeceğiz." dedi.

AFETZEDE VATANDAŞLARA YARDIM ELİ Köyde kalabalık nüfus olmadığına dikkati çeken Çalgan, "Köyde 47 hemşehrimiz bulunuyor. Onlara yakındaki yatılı bölge okulumuzun pansiyonunu teklif ettik ama burayı bırakmak istemiyorlar. Köy konağımız var. Onun bahçesinde de AFAD'ın genel maksatlı çadırı var, onu getireceğiz. İki katlı binaların bir kısmının alt katlarında da ev sahipleri konaklayabilir. Yemekler geldi, gelmeye devam edecek. Çadırlarda ısıtıcı var. İnşallah herhangi bir yokluk yaşatmayacağız." diye konuştu. Daha sonra Kavşut köyünde incelemelerde bulunan Çalgan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, civardaki köylerde Oyaca ve Kavşut köylerinde olduğu gibi zarar olmadığını bildirdi.

"KÖYÜN YÜZDE 80'İ OTURULAMAZ HALDE" Hortum sırasında bölgede elektrik akımının kesildiğini bildiren Çalgan, "Elektrik enerjisi problemimiz vardı, o giderildi. Sadece ağır hasar alan evlere verilemiyor çünkü dahili tesisatları problem çıkarabilir. Özellikle Oyaca köyümüzde hasar ne yazık ki büyük. Yani binaların yüzde 80'i oturulamayacak durumda. Onları da hem köy konağında, hem de AFAD çadırlarında misafir edeceğiz. Yeme-içme ihtiyaçları karşılanıyor. İlçe merkezinde konaklama için yer teklifi de yapıldı ama evlerini bırakmak istemediklerinden köyde kalacaklar." ifadelerini kullandı.