Çocuk hasretine komşu darbesi! Evlatlarına 9 aydır hasretler

"O HER ŞEY OLDU"

Anne Sevilen Güven, hasta olduğunda, neşelendiğinde hep çocuklarının yanında olduğunu belirterek, "O onu hasta oldu, hastalandım. O neşelendi, neşelendim. O her şey oldu. Çocuğumu aldılar elimden. O günden beri dünyam yıkık" dedi.