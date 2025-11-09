Viral Galeri Viral Tıkla Çocuk hasretine komşu darbesi! Evlatlarına 9 aydır hasretler

Ankara'nın Keçiören ilçesinde uzun yıllar evlat hasreti çeken İsmet ve Sevilen Gülen çifti koruyucu aile olmaya kadar verdi. Çift, 7 yıl önce evlat edindikleri çocuklarını iddiaya göre husumetli olduğu komşuları yüzünden ellerinden alındı. Buna göre komşuları, aileyi kışkırtarak kavgaya zorladığı ve o anları kaydedip sosyal hizmetlere gönderdiğini ileri sürdü. ATV'ye konuşan acılı aile yanlışın düzeltilmesini ve çocuklarının 12. yaş gününü birlikte kutlamak istiyor.

Giriş Tarihi: 09.11.2025 22:02 Güncelleme Tarihi: 09.11.2025 22:36
İsmet Güven ve Sevilen Güven çifti, yıllarca evlat hasreti çekti ve yedi yıl önce bir erkek çocuğuna koruyucu aile oldular. Ancak iddiaya göre komşularıyla aralarındaki husumet yüzünden evlatlarından ayrı kaldılar.

"O HER ŞEY OLDU"

Anne Sevilen Güven, hasta olduğunda, neşelendiğinde hep çocuklarının yanında olduğunu belirterek, "O onu hasta oldu, hastalandım. O neşelendi, neşelendim. O her şey oldu. Çocuğumu aldılar elimden. O günden beri dünyam yıkık" dedi.

ÇOCUK HASRETİNE KOMŞU DARBESİ!
YILLARCA EVLAT HASRETİ ÇEKTİLER

Boğazları düğümlenen, gözyaşları sel olan Güven çifti, yıllarca çektikleri evlat hasretini sonunda onunla dindirmişlerdi ama komşu kurbanı oldu.

"O ADAM YUVAMI YIKTI"

Mutluğu ve sevinci çocuklarında bulduklarını söyleyen Sevilen Güven, "Ben o çocukta buldum mutluluğumu. Ama mutluluğumu o adam yıktı. Yuvamı yıktı" dedi.

"ÖNCEKİ KOMŞULARA DAHİ ZULÜM YAPIYORMUŞ"

İddiaya göre evlerinin hemen yan tarafında bulunan lastik dükkanının sahibi mahallelinin kâbusu oldu. Konuya ilişkin konuşan baba İsmet Güven, "Yan tarafımızdaki lastikçi, daha önceki komşulara dahi zulüm yapıyormuş. Bizim bahçe katı olduğu için kamera döşedim. "Bu beni izliyor" diye kamerayı gelip kameranın önünde uygunsuz hareketler yapıp küfürlü konuştu." ifadelerini kullandı.

