Çiftçiye rekor tazminat! Hangi ürünler etkilendi? İlave desteği kimler alacak?
Türkiye genelinde hava sıcaklıklarındaki ani düşüşler sonucu birçok ilde zirai don etkili oldu. karşı üreticilerin meteorolojik verileri iyi takip etmesi ve pratik bazı adımları uygulaması, hasarı en aza indirmede hayati rol oynuyor. Zirai don felaketinin yaralarını sarmak için dört koldan çalışma başlatıldı. Kayısıda yüzde 90, üzüm ve fındıkta yüzde 50'nin üzerinde kayıp öngörülürken nihai rapor bir aya kadar çıkacak. Sigorta yaptıran çiftçiler, hasar oranları kadar tazminat alacak. Don paket sigortası olmayan çiftçinin masrafı ise Tarım Bakanlığı'nca karşılanacak.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.04.2025 07:39