Viral Galeri Viral Tıkla Çiftçiye rekor tazminat! Hangi ürünler etkilendi? İlave desteği kimler alacak?

Çiftçiye rekor tazminat! Hangi ürünler etkilendi? İlave desteği kimler alacak?

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarındaki ani düşüşler sonucu birçok ilde zirai don etkili oldu. karşı üreticilerin meteorolojik verileri iyi takip etmesi ve pratik bazı adımları uygulaması, hasarı en aza indirmede hayati rol oynuyor. Zirai don felaketinin yaralarını sarmak için dört koldan çalışma başlatıldı. Kayısıda yüzde 90, üzüm ve fındıkta yüzde 50'nin üzerinde kayıp öngörülürken nihai rapor bir aya kadar çıkacak. Sigorta yaptıran çiftçiler, hasar oranları kadar tazminat alacak. Don paket sigortası olmayan çiftçinin masrafı ise Tarım Bakanlığı'nca karşılanacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.04.2025 07:39
Çiftçiye rekor tazminat! Hangi ürünler etkilendi? İlave desteği kimler alacak?

Tarihin en büyük 'zirai don felaketi'nin yaralarını sarmak için harekete geçildi. 34 ilde yaşanan zirai don olayından 16 meyve türü etkilendi. Felaketin boyutlarını analiz etmek için ilk günden itibaren sahaya inen Tarım Bakanlığı yetkilileri incelemelerini sürdürüyor. 1 aya kadar nihai zarar tespiti yapılacak. Edinilen bilgilere göre, kayısıda yüzde 90, üzüm ve fındıkta yüzde 50'nin üzerinde bir kayıp öngörülüyor.

Çiftçiye rekor tazminat! Hangi ürünler etkilendi? İlave desteği kimler alacak?

EN YÜKSEK SİGORTA ÜZÜMDE
1 Şubat -14 Nisan tarihleri zirai don kapsamına alındı. Tarım sigortası yaptıran üreticilere sigorta poliçeleri kapsamında ödemeleri yapılacak. TARSİM ekipleri hasar tespiti ve ekspertiz raporlarını hızlı şekilde yaparak hasar ödemelerini gerçekleştirecek. Sigorta yaptıran çiftçiler, hasar oranları kadar hasar tazminatı alacak. TARSİM verilerine göre sigorta oranı, üzümde yüzde 54, kayısıda yüzde 28, fındıkta yüzde 22, elmada ise yüzde 25.

Çiftçiye rekor tazminat! Hangi ürünler etkilendi? İlave desteği kimler alacak?

ÇİFTÇİ KADERİNE TERK EDİLMEDİ
Sabah Gazetesi'nden Betül Alakent'in haberine göre Tarım sigortası olmayan çiftçiler de bu süreçte kaderine terkedilmeyecek. Don paket sigortası olmayan, ancak Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı çiftçiler, zarar gören mahsullerinin bu üretim döneminde, şimdiye kadarki harcamasını don hasar oranları dikkate alınarak hesaplanacak. Bu miktar üreticilere ilave bir destek olarak verilecek. Örneğin çiftçi 1.000 liralık masraf yaptı. Hasarı eğer yüzde 100 ise yaptığı 1.000 TL'lik masrafın tamamı Tarım Bakanlığı tarafından ödenecek. Eğer hasarı yüzde 50 ise 1.000 TL'lik masrafın 500 TL'sini devlet verecek.

Çiftçiye rekor tazminat! Hangi ürünler etkilendi? İlave desteği kimler alacak?

SİGORTASI OLAN HASAR TAZMİNATININ TAMAMINI ALACAK
Zirai dondan hangi iller etkilendi?
Yoğun olarak 34 ilimiz etkilendi.

Hangi ürünler etkilendi?
Yoğun olarak meyve çeşidi olan ürünlerimiz etkilendi.

Çiftçiye rekor tazminat! Hangi ürünler etkilendi? İlave desteği kimler alacak?

Hangi meyve çeşidi zirai don kapsamındadır?
Armut, ayva, badem, ceviz, elma, erik, fındık, kayısı, kiraz, limon, mandalina, nektarin, portakal, şeftali, üzüm, fıstık.
Tarım sigortası (TARSİM) olan üreticiler hasar tazminatı alacaklar mı?
Evet. Don paketi tarım sigortası yaptıranlar hasar oranları kadar hasar tazminatı alacaklar.

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