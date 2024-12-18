"Can Borcu" dizisinin Yaşar'ı Cüneyt Mete yeni rolünü anlattı!

Ünlü oyuncu, "Proje teklifi ilk geldiğinde 2 bölüm senaryo gönderildi. Çok akıcı bir hikaye vardı ve ters köşeleriyle beni hemen içine çekti. 3. ve 4. bölümlerde neler olacağını merakla bekledim. 'Yaşar' ise oyun alanı geniş, eğlenceli ve hayatın içinden bir karakter. Tüm bu unsurlar bir araya gelince projede yer alma kararı aldım. Yaşar, 48 yaşında, hayatını "Ne iş olsa yaparım" felsefesiyle sürdüren, evli bir adam. Yaşar, illegal dünyanın kıyısında gezinse de hiçbir zaman ana aktör olamamış biri. Ancak bu dünyanın nimetlerinden faydalanmayı bilen, ufak tefek karanlık işlere bulaşmış ve sırlarla dolu bir karakter" dedi.