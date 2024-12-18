Viral Galeri Viral Tıkla 19 Aralık A101 Aktüel Katalog! Aktüel ürünler listesinde hangi ürünler var? Halı yıkama makinesi, meyve sıkacağı, ısıtıcı

19 Aralık A101 Aktüel Katalog! Aktüel ürünler listesinde hangi ürünler var? Halı yıkama makinesi, meyve sıkacağı, ısıtıcı

A101 marketlerinin bu haftaki aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 19 Aralık itibariyle tüm şubelerde satışta olacak. A101 Aldın Aldın aktüel kataloğunda halı yıkama makinesinden mutfak gereçlerine, katı meyve sıkacağından elektronik ürünlere kadar pek çok avantajlı fiyatlar yer alıyor. Her kategoriden çok çeşitli ürünler uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. İşte 19 Aralık A101 aktüel katalog listesi…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.12.2024 11:16 Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 11:16
19 Aralık A101 Aktüel Katalog! Aktüel ürünler listesinde hangi ürünler var? Halı yıkama makinesi, meyve sıkacağı, ısıtıcı

A101 Aldın Aldın aktüel katalog listesi yayınlandı. 19 Aralık tarihinden itibaren geçerli olacak indirimler vatandaşların bütçelerine katkı sağlıyor. Bu haftanın öne çıkan ürünleri arasında elektrikli ısıtıcılar, halı yıkama makinesi, meyve sıkacağı bulunuyor. Mutfak gereçleri, küçük ev aletleri, elektronik ürünler avantajlı fiyatlarla satışa sunuluyor. İşte A101 Aldın Aldın katalog listesi…

19 Aralık A101 Aktüel Katalog! Aktüel ürünler listesinde hangi ürünler var? Halı yıkama makinesi, meyve sıkacağı, ısıtıcı

19 Aralık A101 Aldın Aldın Katalog

ReVolt RSX3 125 cc Benzinli Motosiklet: 61.990 TL

APEC 49.4 cc Benzinli Moped: 36.990 TL

19 Aralık A101 Aktüel Katalog! Aktüel ürünler listesinde hangi ürünler var? Halı yıkama makinesi, meyve sıkacağı, ısıtıcı

Hi-Level 40" FHD Smart TV: 6.999

SEG Mekanik Silindirik Termosifon 65 L: 5.299 TL

SEG Kurutma Makinesi: 12.999 TL

THULL Gaming Masaüstü Bilgisayar 26.999 TL

19 Aralık A101 Aktüel Katalog! Aktüel ürünler listesinde hangi ürünler var? Halı yıkama makinesi, meyve sıkacağı, ısıtıcı

Kiwi Elektrikli Isıtıcı Fan: 479 TL

Sinbo Buharlı Kırışık Giderici: 649 TL

Sinbo Katı Meyve Sıkacağı: 1.199 TL

Kiwi Halı Yıkama Makinesi: 4.999 TL

Pamuklu TV Battaniyesi: 189 TL

19 Aralık A101 Aktüel Katalog! Aktüel ürünler listesinde hangi ürünler var? Halı yıkama makinesi, meyve sıkacağı, ısıtıcı

Brita Filtreli Sürahi: 399 TL

Paşabahçe Ayaklı Servis Tabağı: 249 TL

Paşabahçe 2 Katlı Sunumluk: 179 TL

Nehir Döküm Gözleme Tavası: 479 TL

Borcam Çeyiz Seti 5 Parça: 449 TL

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