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Can Borcu 6. bölüm: Bardağı taşıran son damla...

Dramatik hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyen "Can Borcu" dizisi 25 Ocak Cumartesi akşamı altıncı bölümüyle atv'de. İşte dizisinin yeni bölümüne dair ipuçları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.01.2025 11:19 Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 11:19
Can Borcu 6. bölüm: Bardağı taşıran son damla...

"Can Borcu" dizisi 6. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek!

Can Borcu 6. bölüm: Bardağı taşıran son damla...

6.Bölüm Özeti:

Handan, Mehmet hakkında açıklayacağı gerçeklerden önce Doğa söz alır. İntihar girişiminden, babasının nasıl son anda gelip kendisini kurtardığından bahseder. Handan, Doğa'nın anlattıklarından derinden etkilenir.

Can Borcu 6. bölüm: Bardağı taşıran son damla...

Bu sırada Handan'ın dükkânı tamamen yanar. Handan, dükkanı Emel'in yaktırdığını anlar ve bu olay bardağı taşıran son damla olur. Ferit'le buluşarak Emel ve Celal'le ilgili gerçekleri ona açıklar.

Can Borcu 6. bölüm: Bardağı taşıran son damla...

Ferit annesiyle ilgili öğrendiklerinin ardından büyük bir öfkeye kapılır. Annesiyle yüzleşir ve ona rest çeker.

Can Borcu 6. bölüm: Bardağı taşıran son damla...

Bu durum anne oğul arasını açacaktır. Emel oğlu tarafından yalnız bırakılmıştır.

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