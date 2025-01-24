atv’nin yeni dizisi Başka Bir Günün yayın tarihi belli oldu!

atv'nin yeni dizisi "Başka Bir Gün"ün yayın tarihi belli oldu!

Geçtiğimiz günlerde ilk tanıtımıyla dikkatleri üzerine çeken yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği, Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer ve Şükran Ovalı gibi birçok önemli ismi kadrosunda buluşturan yeni dizisi 'Başka Bir Gün'ün yayın tarihi belli oldu. 30 Ocak Perşembe akşamı atv'de ilk bölümüyle ekranlara gelecek diziden yeni bir tanıtım yayınlandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi