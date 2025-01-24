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atv'nin yeni dizisi "Başka Bir Gün"ün yayın tarihi belli oldu!

Geçtiğimiz günlerde ilk tanıtımıyla dikkatleri üzerine çeken yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği, Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer ve Şükran Ovalı gibi birçok önemli ismi kadrosunda buluşturan yeni dizisi 'Başka Bir Gün'ün yayın tarihi belli oldu. 30 Ocak Perşembe akşamı atv'de ilk bölümüyle ekranlara gelecek diziden yeni bir tanıtım yayınlandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.01.2025 11:05 Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 11:05
atv’nin yeni dizisi Başka Bir Günün yayın tarihi belli oldu!

atv'nin yeni dizisi "Başka Bir Gün" için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İşte diziye dair merak edilenler...

atv’nin yeni dizisi Başka Bir Günün yayın tarihi belli oldu!

Senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı, Çağrı Bayrak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin kadrosunda Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Şükran Ovalı, Onur Bilge, Elçin Afacan, Melisa Doğu, Özlem Öçalmaz, Ezgi Çelik, Merve Ateş ile usta oyuncular Nur Sürer, Avni Yalçın ve Meral Çetinkaya gibi önemli isimler yer alıyor.

atv’nin yeni dizisi Başka Bir Günün yayın tarihi belli oldu!

Çocuklarına bakmak için mesleği olan avukatlığa ara veren Nehir'in, kocası Serdar ile mutlu giden evliliğinde bir gün Serdar'ın ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alan diziden ikinci tanıtım paylaşıldı.

atv’nin yeni dizisi Başka Bir Günün yayın tarihi belli oldu!

Yayınlanan tanıtımda Serdar'ın ansızın ortadan kaybolmasının şokunu yaşayan Nehir ile Serdar'ın ailesinin gergin anları dikkat çekerken ikilinin kızları olan Deniz'in şahit olduğu telefon konuşması ise hikayenin içeriğine dair merakı artırıyor.

atv’nin yeni dizisi Başka Bir Günün yayın tarihi belli oldu!

Sürükleyici ve merak uyandıran hikayesiyle 'Başka Bir Gün', 30 Ocak Perşembe akşamı atv'de başlıyor.

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