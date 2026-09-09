“Köyden İndim Şehire” filmi gerçek oldu! Ucu komşunun bahçesinden çıktı

Edinilen bilgilere göre Piremir Mahallesi'nde kiralık evi bulunan Salih Gürsoy, evi görmek isteyen kişilere göstermek için adrese geldi. Kiracı adayıyla birlikte eve giren Gürsoy, zemin katta bulunan deliği ve devamındaki tüneli fark etti.

"TÜNEL BENİM EVİMİN TEMELİNE KADAR GİRMİŞ"

Komşu evin bahçesinden kendi evine doğru tünel kazıldığını ve define arandığını iddia eden Gürsoy, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Kiracıya evi göstermeye geldiğimde bahçeye baktım. Küçük bir kazı vardı. Belli bir süre sonra başka bir kiracıyı getirdiğimde ise kazının ve çukurun büyüdüğünü gördüm. İncelediğimde tünelin benim evimin temeline kadar girdiğini fark ettim. Bunun üzerine gereken yerlere resmi yazışmalarımı ve şikayetlerimi oluşturdum. Hala bir sonuç alamadım."