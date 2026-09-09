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“Köyden İndim Şehire” filmi gerçek oldu! Ucu komşunun bahçesinden çıktı

Giriş Tarihi:
İHA
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Bursa'da Yeşilçam klasiği "Köyden İndim Şehire" filmini aratmayan bir olay yaşandı. Define kazısı yapıldığı iddia edilen evden açılan tünelin komşu evin bahçesine kadar uzandığı ortaya çıktı. Evini kiraya vermek isteyen ev sahibi, zemin kattaki deliği görünce durumu yetkililere bildirdi.

“Köyden İndim Şehire” filmi gerçek oldu! Ucu komşunun bahçesinden çıktı 1

Başrollerini Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın paylaştığı Yeşilçam klasiklerinden "Köyden İndim Şehire" filmi Bursa'da gerçeğe dönüştü.

“Köyden İndim Şehire” filmi gerçek oldu! Ucu komşunun bahçesinden çıktı 2

Yıldırım ilçesi Piremir Mahallesi'nde yaşanan olayda evini kiraya vermek isteyen Salih Gürsoy, zemin katta açılan deliği fark etti. İnceleme yapan Gürsoy, tünelin diğer ucunun komşu evin bahçesine çıktığını görünce durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

“Köyden İndim Şehire” filmi gerçek oldu! Ucu komşunun bahçesinden çıktı 3

KİRALIK EVE GELİNCE GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Edinilen bilgilere göre Piremir Mahallesi'nde kiralık evi bulunan Salih Gürsoy, evi görmek isteyen kişilere göstermek için adrese geldi. Kiracı adayıyla birlikte eve giren Gürsoy, zemin katta bulunan deliği ve devamındaki tüneli fark etti.

“Köyden İndim Şehire” filmi gerçek oldu! Ucu komşunun bahçesinden çıktı 4

Evi tutmak isteyen kişileri gönderdikten sonra kazıyı inceleyen Gürsoy, tünelin komşu evin bahçesine kadar uzandığını belirledi. O anları cep telefonuyla kaydeden Gürsoy, polis merkezine giderek ihbarda bulundu.

“Köyden İndim Şehire” filmi gerçek oldu! Ucu komşunun bahçesinden çıktı 5

"TÜNEL BENİM EVİMİN TEMELİNE KADAR GİRMİŞ"

Komşu evin bahçesinden kendi evine doğru tünel kazıldığını ve define arandığını iddia eden Gürsoy, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Kiracıya evi göstermeye geldiğimde bahçeye baktım. Küçük bir kazı vardı. Belli bir süre sonra başka bir kiracıyı getirdiğimde ise kazının ve çukurun büyüdüğünü gördüm. İncelediğimde tünelin benim evimin temeline kadar girdiğini fark ettim. Bunun üzerine gereken yerlere resmi yazışmalarımı ve şikayetlerimi oluşturdum. Hala bir sonuç alamadım."

“Köyden İndim Şehire” filmi gerçek oldu! Ucu komşunun bahçesinden çıktı 6

"DEFİNE ARADIKLARI APAÇIK ORTADA"

Kazılan tünel nedeniyle endişeli olduğunu belirten Gürsoy, bir an önce çözüm bulunmasını istedi. Gürsoy, "Allah'tan havalar iyi, bir yağmur yağsa o tünelden içeriye giren su benim evimi yıkacak. Ama buna rağmen kazmaya devam ediyorlar. Ne yapacağımızı şaşırdık. Başımın belaya gireceğinden korkuyorum, çünkü normal bir kazı değil. Define aradıkları apaçık ortada" dedi.

“Köyden İndim Şehire” filmi gerçek oldu! Ucu komşunun bahçesinden çıktı 7

"SU KUYUSU KAZIYORUZ" DEDİLER

Kazıyı yapan kişilerin çevredekilere farklı bilgi verdiğini iddia eden Gürsoy, şöyle konuştu:

"Çevredekilere su kuyusu için kazdıklarını söylemişler. Böyle su kuyusu mu olur? Dikine değil benim evimin temeline doğru iniyor. Manzara ortada, gerekli mercilerden yardım bekliyoruz."

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