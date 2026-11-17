Türk tarihinin önemli hükümdarlarından Bilge Kağan'ın yaptırdığı saray şehrinin izine ulaşıldı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hayrettin İhsan Erkoç ile Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürhan Kirilen'in araştırmaları, Göktürklerin şehircilik tarihine ışık tutabilecek önemli bulguları ortaya çıkardı. 13. yüzyılda yaşamış bir şairin eserindeki açıklamadan yola çıkan akademisyenler, Moğolistan'ın Hotont bölgesinde tarihi yapı kalıntıları belirledi.

Kirilen, şairin bir şiirine düştüğü açıklama notunda Bilge Kağan'ın saray şehrinden söz edildiğini fark etti. Bunun üzerine elde ettiği bilgileri ÇOMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hayrettin İhsan Erkoç ile paylaştı.

Araştırmanın başlangıcı, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sinoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gürhan Kirilen'in 13. yüzyılda yaşamış Kitan asıllı şair ve devlet adamı Yelü Zhu'nun eserini incelemesine dayanıyor.

BİLGE KAĞAN'IN SARAY ŞEHRİ NEREDE?

Doç. Dr. Hayrettin İhsan Erkoç, araştırmanın nasıl başladığını şu sözlerle anlattı:

"Yaptığımız çalışmalar sonucunda Bilge Kağan'ın Orhun Vadisi'nde bir saray şehri yaptırdığını tespit ettik. Bunu ilk fark eden kişi benim değerli meslektaşım ve arkadaşım Prof. Dr. Gürhan Kirilen. Hoca, 13'üncü yüzyılda yazılmış bir şiirin içindeki açıklama notunda bunu fark etti."

Erkoç, söz konusu şiirin tarihçiler açısından önemli bir bilgi içerdiğini belirterek Yelü Zhu'nun bölgeyi yakından tanıyan bir isim olduğunu söyledi.

Kitan asıllı şairin, Cengiz Han'ın vezirlerinden Yelü Chucai'nin oğlu olduğunu anlatan Erkoç, tarihi kayıtta saray şehrinin konumunun açık biçimde tarif edildiğini ifade etti.

Buna göre Bilge Kağan'ın saray şehri, Moğol İmparatorluğu'nun başkenti Karakurum'un yaklaşık 35 kilometre kuzeybatısında, Kül Tigin Yazıtı'nın ise yaklaşık 35 kilometre güneybatısında bulunuyordu.