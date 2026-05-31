Benzin ve motorinde beklenen indirim belli oldu: Akaryakıtta tabelalar gece yarısı değişiyor
Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının gerilemesinin ardından gözler akaryakıt tabelalarına çevrildi. Sektör kaynaklarına göre gece yarısından itibaren benzinde 1,38 TL, motorinde ise 7,25 TL indirim bekleniyor. İşte benzin, motorin ve LPG'de güncel fiyatlar...
Petrol fiyatlarında son günlerde yaşanan düşüş akaryakıt fiyatlarına da indirim olarak yansımaya hazırlanıyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre 1 Haziran 2026 Pazartesi günü gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorin fiyatlarında önemli düşüşler yaşanacak.
BEKLENEN İNDİRİM MİKTARI BELLİ OLDU
Beklenen düzenleme kapsamında benzinin litre fiyatında 1,38 TL, motorinin litre fiyatında ise 7,25 TL indirim öngörülüyor.
Eşel Mobil Sistemi kapsamında uygulanacağı belirtilen indirimin yaklaşık dörtte birinin tüketiciye yansıması, kalan kısmının ise vergi kalemlerine eklenmesi bekleniyor.
PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ ETKİLİ OLDU
Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının son günlerde gerilemesi akaryakıt fiyatlarında indirimin önünü açtı.
Brent petrol haftayı 91,12 dolar seviyesinden tamamlarken, Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı ise 87,36 dolar olarak kaydedildi.
Küresel piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün rafineri çıkış maliyetlerini aşağı çekmesiyle birlikte akaryakıt ürünlerinde de fiyatların gerilemesi bekleniyor.
31 MAYIS 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
|Şehir / Bölge
|Benzin (TL/Lt)
|Motorin (TL/Lt)
|LPG (TL/Lt)
|İstanbul Avrupa Yakası
|64,32
|67,05
|33,89
|İstanbul Anadolu Yakası
|64,18
|66,91
|33,29
|Ankara
|65,29
|68,16
|33,87
|İzmir
|65,57
|68,43
|33,69
31 MAYIS 2026 PETROL FİYATLARINDA SON DURUM
31 Mayıs 2026 itibarıyla Brent petrolün varili 91,12 dolar seviyelerinde işlem görüyor.
Uzmanlar, ABD ile İran arasındaki müzakere sürecine ilişkin gelişmelerin petrol fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini belirtiyor.