CANLI YAYIN

Benzin ve motorinde beklenen indirim belli oldu: Akaryakıtta tabelalar gece yarısı değişiyor

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının gerilemesinin ardından gözler akaryakıt tabelalarına çevrildi. Sektör kaynaklarına göre gece yarısından itibaren benzinde 1,38 TL, motorinde ise 7,25 TL indirim bekleniyor. İşte benzin, motorin ve LPG'de güncel fiyatlar...

Benzin ve motorinde beklenen indirim belli oldu: Akaryakıtta tabelalar gece yarısı değişiyor 1

Petrol fiyatlarında son günlerde yaşanan düşüş akaryakıt fiyatlarına da indirim olarak yansımaya hazırlanıyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre 1 Haziran 2026 Pazartesi günü gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorin fiyatlarında önemli düşüşler yaşanacak.

Benzin ve motorinde beklenen indirim belli oldu: Akaryakıtta tabelalar gece yarısı değişiyor 2

BEKLENEN İNDİRİM MİKTARI BELLİ OLDU

Beklenen düzenleme kapsamında benzinin litre fiyatında 1,38 TL, motorinin litre fiyatında ise 7,25 TL indirim öngörülüyor.

Eşel Mobil Sistemi kapsamında uygulanacağı belirtilen indirimin yaklaşık dörtte birinin tüketiciye yansıması, kalan kısmının ise vergi kalemlerine eklenmesi bekleniyor.

Benzin ve motorinde beklenen indirim belli oldu: Akaryakıtta tabelalar gece yarısı değişiyor 3

PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ ETKİLİ OLDU

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının son günlerde gerilemesi akaryakıt fiyatlarında indirimin önünü açtı.

Brent petrol haftayı 91,12 dolar seviyesinden tamamlarken, Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı ise 87,36 dolar olarak kaydedildi.

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün rafineri çıkış maliyetlerini aşağı çekmesiyle birlikte akaryakıt ürünlerinde de fiyatların gerilemesi bekleniyor.

Benzin ve motorinde beklenen indirim belli oldu: Akaryakıtta tabelalar gece yarısı değişiyor 4

31 MAYIS 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Şehir / Bölge Benzin (TL/Lt) Motorin (TL/Lt) LPG (TL/Lt)
İstanbul Avrupa Yakası 64,32 67,05 33,89
İstanbul Anadolu Yakası 64,18 66,91 33,29
Ankara 65,29 68,16 33,87
İzmir 65,57 68,43 33,69
Benzin ve motorinde beklenen indirim belli oldu: Akaryakıtta tabelalar gece yarısı değişiyor 5

31 MAYIS 2026 PETROL FİYATLARINDA SON DURUM

31 Mayıs 2026 itibarıyla Brent petrolün varili 91,12 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Uzmanlar, ABD ile İran arasındaki müzakere sürecine ilişkin gelişmelerin petrol fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini belirtiyor.

Benzin ve motorinde beklenen indirim belli oldu: Akaryakıtta tabelalar gece yarısı değişiyor 6

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları belirlenirken, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı oluşturuluyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ile dolar kuru dikkate alınıyor.

Benzin ve motorinde beklenen indirim belli oldu: Akaryakıtta tabelalar gece yarısı değişiyor 7

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Eşel Mobil Sistemi, akaryakıt fiyatlarındaki maliyet değişimlerinin tüketiciye etkisini vergi düzenlemeleriyle dengelemeyi amaçlayan bir uygulama olarak öne çıkıyor.

Sistemde benzin, motorin ve LPG fiyatlarının yükseldiği dönemlerde Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) indirime gidilerek pompa fiyatlarındaki artışın sınırlandırılması hedefleniyor.

Benzin ve motorinde beklenen indirim belli oldu: Akaryakıtta tabelalar gece yarısı değişiyor 8

Akaryakıt fiyatları;

Ürün fiyatı
• Toptancı, dağıtıcı ve bayi marjları
• EPDK gelir payı
• Vergiler

olmak üzere farklı kalemlerden oluşuyor.

Ürün fiyatlarının temel belirleyicileri arasında ise uluslararası petrol fiyatları, rafineri marjları ve döviz kuru yer alıyor.

Son dönemde jeopolitik gelişmeler nedeniyle petrol fiyatlarında yaşanan sert hareketlilik sonrası 4 Mart 2026 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile Eşel Mobil Sistemi yeniden devreye alınmış ve akaryakıt ürünlerindeki ÖTV tutarlarında değişikliğe gidilmişti.

Benzin ve motorinde beklenen indirim belli oldu: Akaryakıtta tabelalar gece yarısı değişiyor 9
Petrolde son 6 yılın en büyük aylık kaybı PETROLDE SON 6 YILIN EN BÜYÜK AYLIK KAYBI
Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin