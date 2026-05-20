Bayramda çalışanın cebi dolacak: Resmi tatiller hesaba eklendi, işçiye en az 6 bin 66 lira ek gelir

ahaber.com.tr - Özel Haber

Mayıs ayında resmi tatiller ve Kurban Bayramı mesaisiyle çalışanların maaşı artacak. 1 Mayıs, 19 Mayıs ve Kurban Bayramı boyunca çalışan milyonlarca işçi, çift yevmiye sistemi sayesinde normal maaşlarına ek ödeme alacak. Hesaplamalara göre tüm resmi tatillerde çalışan bir asgari ücretlinin maaşına net 6 bin 66 lira ek gelir yansıyacak. İşte kalem kalem ek mesai tablosu.

Türkiye genelinde yaklaşık 16-17 milyon ücretli çalışan ile 7 milyona yakın asgari ücretli mayıs maaşlarına yansıyacak ek mesai ödemelerine odaklandı.

BAYRAM MESAİSİ MAAŞLARI ARTIRACAK! MİLYONLARCA ÇALIŞANA EK ÖDEME FIRSATI

Bu ay resmi tatiller ve Kurban Bayramı mesaisi çalışanların ek gelirlerini artıracak. İş Kanunu kapsamında resmi ve dini bayramlarda çalışan işçilere çift yevmiye ödenirken, bu yıl Kurban Bayramı'nın hafta sonuyla birleşmesi nedeniyle bazı çalışanlar için ek ödeme daha da yükselecek.

RESMİ TATİLDE ÇALIŞANA ÇİFT YEVMİYE

İş Kanunu'na göre resmi tatil ve bayram günlerinde çalışan işçilere normal günlük ücretlerine ek olarak bir günlük daha ücret ödeniyor. Böylece çalışanlar resmi tatilde çift yevmiye almış oluyor. Bayram mesaisi hesabında çalışanın aylık brüt maaşı 30'a bölünerek günlük ücret hesaplanıyor. Resmi tatilde yapılan çalışma için günlük ücret kadar ilave ödeme yapılıyor. Arife günü ise saat 13.00 sonrası yarım gün resmi tatil kapsamında değerlendiriliyor.

BAYRAM MESAİSİYLE 6,5 GÜNLÜK EK ÖDEME İMKANI

Milyonlarca çalışan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda mesai yaparak iki günlük ek mesai hakkı kazandı. Kurban Bayramı'nda ise arefe günü yarım gün olmak üzere toplam 4,5 günlük resmi tatil mesaisi oluşacak. Böylece mayıs ayındaki toplam resmi tatil mesaisi 6,5 güne çıkacak.

ASGARİ ÜCRETLİ NE KADAR EK ÖDEME ALACAK?

2026 yılı için net asgari ücret yaklaşık 28 bin lira seviyesinde uygulanıyor. Buna göre günlük net ücret yaklaşık 933 lira 33 kuruş, günlük brüt ücret ise yaklaşık 1.101 lira seviyesinde bulunuyor.

Hesaplamalara göre resmi tatillerin tamamında çalışan bir asgari ücretli:

  • Yaklaşık 7 bin 150 lira brüt,
  • Net olarak ise yaklaşık 6 bin 66 lira ek gelir elde edecek.

Böylece asgari ücretlinin ay sonu toplam net kazancı yaklaşık 34 bin 66 liraya ulaşacak.

HAFTA SONUNA DENK GELEN GÜNDE EK ÖDEME ARTIYOR

Kurban Bayramı'nın son gününün cumartesiye denk gelmesi nedeniyle hafta sonu mesaisi yapan çalışanlar için ödeme daha yüksek hesaplanacak. Bu durumda cumartesi günü çalışan işçiye günlük ücretin 2,5 katı ödeme yapılabilecek. Asgari ücretli çalışan için bu tutar yaklaşık 1.651 lira seviyesine çıkıyor.

1 SAAT ÇALIŞANA BİLE TAM ÜCRET

Mevzuata göre işverenin çalışanını resmi tatilde kısa süreli çalıştırması durumunda bile tam günlük bayram mesaisi ödemesi yapılması gerekiyor. Yani işçi resmi tatilde 1 saat dahi çalışsa tam günlük ek ücret hakkı doğuyor.

MAAŞA GÖRE BAYRAM MESAİSİ HESABI

Maaşı asgari ücretin üzerinde olan çalışanların bayram mesaisi ödemeleri de ücretlerine göre artıyor. Örnek tablo ise şu şekilde:

Net Maaş 4,5 Günlük Bayram Mesaisi 6,5 Günlük Toplam Resmi Tatil Mesaisi
28 bin TL 4 bin 200 TL 6 bin 66 TL
35 bin TL 5 bin 250 TL 7 bin 583 TL
40 bin TL 6 bin TL 8 bin 666 TL
"MAYISTA MESAİ YAPANIN YÜZÜ GÜLECEK"

Öte yandan mayıs ayı mesai ücretlerini A Haber canlı yayınında değerlendiren A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi, özellikle üretim, hizmet ve perakende gibi kesintisiz faaliyet gösteren sektörlerde çalışan milyonlarca kişinin bu ödemelerden yararlanacağını belirtti. Fidanverdi, "Mayıs'ta mesai yapan çalışanların yüzü gülecek. 1 Mayıs ve 19 Mayıs'tan sonra Kurban Bayramı da ek gelir olacak" ifadelerini kullandı.

EK: 35 BİN TL'DEN 100 BİN TL MAAŞA KADAR MAYIS AYI MESAİ TABLOSU

Brüt Maaş Günlük Brüt Ücret 6,5 Günlük Resmi Tatil Ek Ödemesi Cumartesiye Denk Gelen Gün İçin 2,5 Yevmiye Toplam Brüt Kazanç
35.000 TL 1.166,67 TL 7.583,33 TL 1.750,00 TL 42.583,33 TL
40.000 TL 1.333,33 TL 8.666,67 TL 2.000,00 TL 48.666,67 TL
45.000 TL 1.500,00 TL 9.750,00 TL 2.250,00 TL 54.750,00 TL
50.000 TL 1.666,67 TL 10.833,33 TL 2.500,00 TL 60.833,33 TL
55.000 TL 1.833,33 TL 11.916,67 TL 2.750,00 TL 66.916,67 TL
60.000 TL 2.000,00 TL 13.000,00 TL 3.000,00 TL 73.000,00 TL
65.000 TL 2.166,67 TL 14.083,33 TL 3.250,00 TL 79.083,33 TL
70.000 TL 2.333,33 TL 15.166,67 TL 3.500,00 TL 85.166,67 TL
75.000 TL 2.500,00 TL 16.250,00 TL 3.750,00 TL 91.250,00 TL
80.000 TL 2.666,67 TL 17.333,33 TL 4.000,00 TL 97.333,33 TL
85.000 TL 2.833,33 TL 18.416,67 TL 4.250,00 TL 103.416,67 TL
90.000 TL 3.000,00 TL 19.500,00 TL 4.500,00 TL 109.500,00 TL
95.000 TL 3.166,67 TL 20.583,33 TL 4.750,00 TL 115.583,33 TL
100.000 TL 3.333,33 TL 21.666,67 TL 5.000,00 TL 121.666,67 TL
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2026 yılı takvimine göre Kurban Bayramı arifesi 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü 27 Mayıs Çarşamba, son günü ise 30 Mayıs Cumartesi olacak.

