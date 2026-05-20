Bayramda çalışanın cebi dolacak: Resmi tatiller hesaba eklendi, işçiye en az 6 bin 66 lira ek gelir

Mayıs ayında resmi tatiller ve Kurban Bayramı mesaisiyle çalışanların maaşı artacak. 1 Mayıs, 19 Mayıs ve Kurban Bayramı boyunca çalışan milyonlarca işçi, çift yevmiye sistemi sayesinde normal maaşlarına ek ödeme alacak. Hesaplamalara göre tüm resmi tatillerde çalışan bir asgari ücretlinin maaşına net 6 bin 66 lira ek gelir yansıyacak. İşte kalem kalem ek mesai tablosu.

Türkiye genelinde yaklaşık 16-17 milyon ücretli çalışan ile 7 milyona yakın asgari ücretli mayıs maaşlarına yansıyacak ek mesai ödemelerine odaklandı. BAYRAM MESAİSİ MAAŞLARI ARTIRACAK! MİLYONLARCA ÇALIŞANA EK ÖDEME FIRSATI Bu ay resmi tatiller ve Kurban Bayramı mesaisi çalışanların ek gelirlerini artıracak. İş Kanunu kapsamında resmi ve dini bayramlarda çalışan işçilere çift yevmiye ödenirken, bu yıl Kurban Bayramı'nın hafta sonuyla birleşmesi nedeniyle bazı çalışanlar için ek ödeme daha da yükselecek.

RESMİ TATİLDE ÇALIŞANA ÇİFT YEVMİYE İş Kanunu'na göre resmi tatil ve bayram günlerinde çalışan işçilere normal günlük ücretlerine ek olarak bir günlük daha ücret ödeniyor. Böylece çalışanlar resmi tatilde çift yevmiye almış oluyor. Bayram mesaisi hesabında çalışanın aylık brüt maaşı 30'a bölünerek günlük ücret hesaplanıyor. Resmi tatilde yapılan çalışma için günlük ücret kadar ilave ödeme yapılıyor. Arife günü ise saat 13.00 sonrası yarım gün resmi tatil kapsamında değerlendiriliyor.

BAYRAM MESAİSİYLE 6,5 GÜNLÜK EK ÖDEME İMKANI Milyonlarca çalışan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda mesai yaparak iki günlük ek mesai hakkı kazandı. Kurban Bayramı'nda ise arefe günü yarım gün olmak üzere toplam 4,5 günlük resmi tatil mesaisi oluşacak. Böylece mayıs ayındaki toplam resmi tatil mesaisi 6,5 güne çıkacak.

ASGARİ ÜCRETLİ NE KADAR EK ÖDEME ALACAK? 2026 yılı için net asgari ücret yaklaşık 28 bin lira seviyesinde uygulanıyor. Buna göre günlük net ücret yaklaşık 933 lira 33 kuruş, günlük brüt ücret ise yaklaşık 1.101 lira seviyesinde bulunuyor. Hesaplamalara göre resmi tatillerin tamamında çalışan bir asgari ücretli: Yaklaşık 7 bin 150 lira brüt,

Net olarak ise yaklaşık 6 bin 66 lira ek gelir elde edecek. Böylece asgari ücretlinin ay sonu toplam net kazancı yaklaşık 34 bin 66 liraya ulaşacak.