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Türkiye'de pek bilen yok ama Avrupa kapış kapış alıyor! Ne olduğunu gören şaşkına dönüyor: Kozmetik ve ilaç sanayisinin gözdesi

Adana'da çiftçilerin narenciye mesaisi devam ederken kalan ürünlerin değerlendirilme şekli duyanları şaşırttı. Tonlarca meyvenin üretildiği bölgede çiftçiler ellerinde kalan ürünlerin kabuklarını soyarak para kazanıyor. Belirli bir süreçten geçerek satılan bu ürünler Türkiye'de çok yaygın değil ancak başta Ege bölgesi olmak üzere Avrupa'ya dahi gönderiliyor. Üstelik kozmetik ve ilaç sanayisinde de sık sık kullanılıyor.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 31.01.2025 22:38 Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 22:38
Türkiye’de pek bilen yok ama Avrupa kapış kapış alıyor! Ne olduğunu gören şaşkına dönüyor: Kozmetik ve ilaç sanayisinin gözdesi

Çiftçilerin ellerinde kalan turunç meyvelerini değerlendirmesi dikkat çektiği gibi oldukça şaşırttı. Üreticiler böylelikle hem ekonomiye kazandırıyor hem de para kazanıyor.

Türkiye’de pek bilen yok ama Avrupa kapış kapış alıyor! Ne olduğunu gören şaşkına dönüyor: Kozmetik ve ilaç sanayisinin gözdesi

Adana'da narenciye işini yapan üreticilerin mesaisi hız kesmeden devam ediyor. Kozan ilçesinde 130 haneli Turunçlu Mahallesi sakinleri dalında kalan ve dökük olan narenciyeleri ekonomiye kazandırıyor.

Türkiye’de pek bilen yok ama Avrupa kapış kapış alıyor! Ne olduğunu gören şaşkına dönüyor: Kozmetik ve ilaç sanayisinin gözdesi

Limon, portakal ve turunç üretiminde bölgede öncülük eden Kozan ilçesinde narenciye bahçelerinde kalan ürünlerin kabukları çamaşır ipinde ve köy evlerinin çatılarında kurutularak ilçede ekonomiye kazandırılıyor.

Türkiye’de pek bilen yok ama Avrupa kapış kapış alıyor! Ne olduğunu gören şaşkına dönüyor: Kozmetik ve ilaç sanayisinin gözdesi

İlçede kurutulan kabuklar Ege Bölgesi ve Avrupa'ya gönderiliyor. Turunçlu köyünden Ahmet Yiğenoğlu 10 kilodan 1 kilo kabuk çıktığını belirterek şu şekilde konuştu:

Türkiye’de pek bilen yok ama Avrupa kapış kapış alıyor! Ne olduğunu gören şaşkına dönüyor: Kozmetik ve ilaç sanayisinin gözdesi

Ağaçlarda kalınca ağaçlara zarar veriyor biz de topluyoruz. Turunçların kabuğu ayrı içi ayrı değerlendiriliyor.

Türkiye’de pek bilen yok ama Avrupa kapış kapış alıyor! Ne olduğunu gören şaşkına dönüyor: Kozmetik ve ilaç sanayisinin gözdesi

Turunç ekşisi yapıyoruz. Bir yanda kazan kaynıyor bir yanda turunç, portakal narenciye kabukları soyuluyor.

Türkiye’de pek bilen yok ama Avrupa kapış kapış alıyor! Ne olduğunu gören şaşkına dönüyor: Kozmetik ve ilaç sanayisinin gözdesi

Kilosu 20-25 TL arasında satılıyor. Köye gelen toptancılara satılıyor, Ege bölgesine gidiyor.

Türkiye’de pek bilen yok ama Avrupa kapış kapış alıyor! Ne olduğunu gören şaşkına dönüyor: Kozmetik ve ilaç sanayisinin gözdesi

Kozmetik, ilaç sanayisinde kullanıyor. Ailecek oturup bu işi yapıyoruz.