01 Şubat 2025, Cumartesi
Türkiye'de pek bilen yok ama Avrupa kapış kapış alıyor! Ne olduğunu gören şaşkına dönüyor: Kozmetik ve ilaç sanayisinin gözdesi
Adana'da çiftçilerin narenciye mesaisi devam ederken kalan ürünlerin değerlendirilme şekli duyanları şaşırttı. Tonlarca meyvenin üretildiği bölgede çiftçiler ellerinde kalan ürünlerin kabuklarını soyarak para kazanıyor. Belirli bir süreçten geçerek satılan bu ürünler Türkiye'de çok yaygın değil ancak başta Ege bölgesi olmak üzere Avrupa'ya dahi gönderiliyor. Üstelik kozmetik ve ilaç sanayisinde de sık sık kullanılıyor.
Giriş Tarihi: 31.01.2025 22:38 Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 22:38