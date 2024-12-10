Altın Kelebek'te Sinan Akçıl'ın "Wanda Nara" şakasına Işın Karaca'dan tepki
Bu yıl 50.'si düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, yine dikkat çeken anlarla gündeme geldi. Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, geçtiğimiz gün gerçekleştirilen törende, "Aşkın Olayım" şarkısıyla özdeşleşen Mauro Icardi ile aşk dedikodularıyla sıkça anılan Simge Sağın'a yaptığı esprisiyle olay yarattı. Işın Karaca da Simge'yi anons ederken Wanda Nara şakası yapan Sinan Akçıl'a tepki gösterdi.
Giriş Tarihi: 10.12.2024 09:52
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 09:55