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Altın Kelebek'te Sinan Akçıl'ın "Wanda Nara" şakasına Işın Karaca'dan tepki

Bu yıl 50.'si düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, yine dikkat çeken anlarla gündeme geldi. Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, geçtiğimiz gün gerçekleştirilen törende, "Aşkın Olayım" şarkısıyla özdeşleşen Mauro Icardi ile aşk dedikodularıyla sıkça anılan Simge Sağın'a yaptığı esprisiyle olay yarattı. Işın Karaca da Simge'yi anons ederken Wanda Nara şakası yapan Sinan Akçıl'a tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 10.12.2024 09:52 Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 09:55
Altın Kelebek’te Sinan Akçıl’ın Wanda Nara şakasına Işın Karaca’dan tepki

Galatasaray'ın geçtiğimiz yılki şampiyonluk kutlamalarına damgasını vuran "Aşkın Olayım" şarkısının ardından, şarkıcı Simge Sağın ve ünlü futbolcu Mauro Icardi arasında aşk iddiaları gündeme gelmişti.

Altın Kelebek’te Sinan Akçıl’ın Wanda Nara şakasına Işın Karaca’dan tepki

Ancak, o dönemde Icardi'nin Arjantinli model Wanda Nara ile devam eden bir evliliği vardı ve her iki taraf da çıkan aşk iddialarını reddetmişti.

Altın Kelebek’te Sinan Akçıl’ın Wanda Nara şakasına Işın Karaca’dan tepki

Bu sene 50.'si düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'ne ise damga vuran birçok detay yaşandı.

Altın Kelebek’te Sinan Akçıl’ın Wanda Nara şakasına Işın Karaca’dan tepki

Gecede, ödül veren ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'ın yaptığı espri, özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Altın Kelebek’te Sinan Akçıl’ın Wanda Nara şakasına Işın Karaca’dan tepki

Sinan Akçıl, törende 'En İyi Kadın Şarkıcı' ödülünü vermek için Simge Sağın'ı sahneye davet ederken, ünlü futbolcu Mauro Icardi ile adı sıkça anılan Sağın'a yönelik bir şaka yaptı.

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