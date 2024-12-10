Viral Galeri Viral Tıkla 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Mesajları 2024 | 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedir?

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Mesajları 2024 | 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedir?

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 10 Aralık 1948 tarihinde kabul ettiği İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, dünya çapında insan haklarının korunması adına atılmış önemli bir adım olarak tarihe geçmiştir. Bu tarihi dönüm noktası, her yıl 10 Aralık'ta "İnsan Hakları Günü" olarak kutlanmakta, vatandaşlar sosyal medya platformlarında insan haklarına dair mesajlarını paylaşarak, evrensel bir farkındalık yaratmaya çalışmaktadır.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.12.2024 09:31 Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 09:31
10 Aralık Dünya İnsan Hakları Mesajları 2024 | 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedir?

Her yıl 10 Aralık'ta kutlanan Dünya İnsan Hakları Günü, Birleşmiş Milletler'in 1948 yılında kabul ettiği İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin imzalandığı günün anısına tüm dünyada etkinliklerle kutlanıyor. Yaşam hakkı gibi temel hakların korunmasına büyük önem taşıyan bu özel gün, Türkiye'de de çeşitli organizasyonlar ve etkinliklerle hatırlanıyor. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'ne dair mesajlar ve şiirler arayanlar, sosyal medyada paylaşımlar yaparak farkındalık oluşturuyor. İşte 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'ne özel mesajlar...

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Mesajları 2024 | 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedir?

10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI MESAJLARI 2024

"Her birey özgür, eşit ve insancıl bir yaşamı hak eder. Dünya İnsan Hakları Günü kutlu olsun!"

"İnsan hakları, çeşitliliğin ve özgürlüğün gücünü kutlamaktır! Birlikte daha güçlüyüz."

"Tüm insanlar, değer ve hak bakımından eşit doğar. Dünya İnsan Hakları Günü kutlu olsun!"

"İnsan onuruna yakışan bir yaşam, en temel insan hakkıdır. Çünkü insan hakları, insana insan olma şansı verir."

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Mesajları 2024 | 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedir?

"Bugün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü. Din, dil, ırk, renk, yaş ve cinsiyet fark etmeksizin, her insan adil ve özgür bir dünyada yaşama hakkına sahiptir."

Sözler ve düşünceler de bu önemli günde bizlere rehberlik ediyor:

"Soylu insan, hak ve adaleti her şeyden üstün tutar." – Konfüçyus

"Kişisel hürriyetler kutsaldır." – Montesquieu"İnsanlar doğuştan eşittirler ama bunu, sonuna kadar sürdüremezler." – Montesquieu

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Mesajları 2024 | 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedir?

"İnsan köle doğmaz, köle yapılır."

"Bir tek kişiye yapılan haksızlık, bütün topluluğa yönelmiş bir tehdittir." – Montesquieu

"En büyük sevgi, insanlık sevgisidir."

"İnsan, insanın efendisi olamaz. Haksızlığı aramak için lamba kullanmak gerekmez." – Socrates

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Mesajları 2024 | 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedir?

"İnsan onuruna yakışan bir yaşam, en temel insan hakkıdır. Çünkü insan hakları, insana insan olma şansı verir."

"Bugün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü. Din, dil, ırk, renk, yaş ve cinsiyet fark etmeksizin, her insan adil ve özgür bir dünyada yaşama hakkına sahiptir."

Sözler ve düşünceler de bu önemli günde bizlere rehberlik ediyor:

"Soylu insan, hak ve adaleti her şeyden üstün tutar." – Konfüçyus

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