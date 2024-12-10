10 Aralık Dünya İnsan Hakları Mesajları 2024 | 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedir?
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 10 Aralık 1948 tarihinde kabul ettiği İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, dünya çapında insan haklarının korunması adına atılmış önemli bir adım olarak tarihe geçmiştir. Bu tarihi dönüm noktası, her yıl 10 Aralık'ta "İnsan Hakları Günü" olarak kutlanmakta, vatandaşlar sosyal medya platformlarında insan haklarına dair mesajlarını paylaşarak, evrensel bir farkındalık yaratmaya çalışmaktadır.
Giriş Tarihi: 10.12.2024 09:31
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 09:31