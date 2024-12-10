10 Aralık Dünya İnsan Hakları Mesajları 2024 | 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedir?

"Bugün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü. Din, dil, ırk, renk, yaş ve cinsiyet fark etmeksizin, her insan adil ve özgür bir dünyada yaşama hakkına sahiptir."

Sözler ve düşünceler de bu önemli günde bizlere rehberlik ediyor:

"Soylu insan, hak ve adaleti her şeyden üstün tutar." – Konfüçyus

"Kişisel hürriyetler kutsaldır." – Montesquieu"İnsanlar doğuştan eşittirler ama bunu, sonuna kadar sürdüremezler." – Montesquieu