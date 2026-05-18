Faruk Erdem, daha önce Kapalıçarşı ile ekran fiyatları arasında oluşan farkın büyük ölçüde kapandığını belirterek, "Gram altın şu anda 6 bin 600 lira seviyelerinde. Daha önce Kapalıçarşı'da 6 bin 900 liraları görüyorduk ama artık o fark ortadan kalktı. Çünkü piyasada talep zayıfladı" ifadelerini kullandı.

KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ SATIŞ HAREKETLİLİĞİ

Altın piyasasında dikkat çeken bir diğer gelişme ise Kurban Bayramı öncesi yaşanan nakit ihtiyacı oldu.

Vatandaşların kurbanlık alımı ve tatil harcamaları için ellerindeki altınları bozdurmaya başladığını belirten Faruk Erdem, "Bayram yaklaştığında insanlar birikmiş altınlarının bir kısmını satıyor. Kurban almak ya da tatil harcamalarını karşılamak için piyasada bir çözülme oluyor. Bu nedenle hem altında hem de hisse senetlerinde satış baskısı görülebilir" dedi.

Erdem ayrıca yatırımcılara kısa vadeli panik satışlarından kaçınmaları yönünde uyarıda bulundu.