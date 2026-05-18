Altın fiyatları son 1 ayın en düşük seviyesinde! JP Morgan’dan dikkat çeken tahmin: Yatırımcı ilgisi neredeyse kurudu
Altın piyasalarında son haftalarda dikkat çeken bir geri çekilme yaşanıyor. Ons ve gram altın fiyatları son 1 ayın en düşük seviyelerine gerilerken, ABD'li yatırım bankası JP Morgan 2026 yılı ortalama altın tahminini aşağı yönlü revize etti. Banka raporunda yatırımcı ilgisinin "neredeyse tamamen kuruduğu" belirtildi. İç piyasada ise uzmanlar Kurban Bayramı öncesi artan satış hareketliliğine dikkat çekti.
Altın piyasaları son günlerde hem küresel gelişmelerin hem de iç piyasadaki bayram hareketliliğinin etkisiyle dalgalı bir seyir izliyor. ABD'de açıklanan yüksek enflasyon verileri, Orta Doğu'da artan jeopolitik riskler ve petrol fiyatlarındaki sert yükseliş yatırımcıların yön arayışını hızlandırdı.
Özellikle gram altın ve ons altın fiyatlarının son 1 ayın en düşük seviyesine gerilemesiyle birlikte "Altın alınır mı, satılır mı?" sorusu yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşti. ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan, 2026 yılına dair ons altın beklentisini ciddi oranda düşürdü.
Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında altın piyasalarındaki son tabloyu değerlendirerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
ABD'DE YÜKSEK FAİZ BEKLENTİSİ ALTINA TALEBİ AZALTTI
Faruk Erdem, ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verilerinin altın fiyatlarında baskı oluşturduğunu belirterek, "ABD'deki enflasyon verilerinin yüksek çıkması altında geri çekilmeyi beraberinde getirdi. Enflasyon yükselince faiz indirimi beklentileri ertelendi. Faiz yüksek kalınca yatırımcı da altına yönelmiyor" ifadelerini kullandı.
ABD'de nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi yıllık bazda yüzde 3,8 artarak son dönemin en güçlü yükselişlerinden birini kaydetti. Üretici fiyatlarında da sert artış görülmesi, piyasalarda "Faizler uzun süre yüksek kalabilir" beklentisini güçlendirdi.
Uzmanlara göre yüksek faiz ortamı, faiz getirisi olmayan altının cazibesini azaltıyor.
PETROL FİYATLARININ YÜKSELİŞİ ALTINI BASKILIYOR
Küresel piyasalarda sadece enflasyon değil, jeopolitik gelişmeler de fiyatlamalarda belirleyici oluyor.
Özellikle ABD, İran ve İsrail hattında yaşanan gerilim ile Hürmüz Boğazı'na dair belirsizlikler enerji piyasalarında tedirginliği artırdı.
Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon baskısını artırdığına dikkat çeken Faruk Erdem, "Hürmüz gerginliği sürüyor. Netanyahu ile yapılan görüşmeler, Trump'ın açıklamaları ve bölgedeki savaş atmosferi petrol fiyatlarını yukarı taşıdı. Bu durum da altın üzerinde baskı oluşturuyor" dedi.
Brent petrol fiyatı son iki haftanın en yüksek seviyelerine çıkarken, yatırımcılar güvenli liman arayışını sürdürmeye devam ediyor.