Altın fiyatları son 1 ayın en düşük seviyesinde! JP Morgan’dan dikkat çeken tahmin: Yatırımcı ilgisi neredeyse kurudu

Altın piyasalarında son haftalarda dikkat çeken bir geri çekilme yaşanıyor. Ons ve gram altın fiyatları son 1 ayın en düşük seviyelerine gerilerken, ABD'li yatırım bankası JP Morgan 2026 yılı ortalama altın tahminini aşağı yönlü revize etti. Banka raporunda yatırımcı ilgisinin "neredeyse tamamen kuruduğu" belirtildi. İç piyasada ise uzmanlar Kurban Bayramı öncesi artan satış hareketliliğine dikkat çekti.

Altın piyasaları son günlerde hem küresel gelişmelerin hem de iç piyasadaki bayram hareketliliğinin etkisiyle dalgalı bir seyir izliyor. ABD'de açıklanan yüksek enflasyon verileri, Orta Doğu'da artan jeopolitik riskler ve petrol fiyatlarındaki sert yükseliş yatırımcıların yön arayışını hızlandırdı.

Özellikle gram altın ve ons altın fiyatlarının son 1 ayın en düşük seviyesine gerilemesiyle birlikte "Altın alınır mı, satılır mı?" sorusu yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşti. ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan, 2026 yılına dair ons altın beklentisini ciddi oranda düşürdü.

GRAM ALTINDA BAYRAM HAREKETLİLİĞİ

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında altın piyasalarındaki son tabloyu değerlendirerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ABD'DE YÜKSEK FAİZ BEKLENTİSİ ALTINA TALEBİ AZALTTI

Faruk Erdem, ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verilerinin altın fiyatlarında baskı oluşturduğunu belirterek, "ABD'deki enflasyon verilerinin yüksek çıkması altında geri çekilmeyi beraberinde getirdi. Enflasyon yükselince faiz indirimi beklentileri ertelendi. Faiz yüksek kalınca yatırımcı da altına yönelmiyor" ifadelerini kullandı.

ABD'de nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi yıllık bazda yüzde 3,8 artarak son dönemin en güçlü yükselişlerinden birini kaydetti. Üretici fiyatlarında da sert artış görülmesi, piyasalarda "Faizler uzun süre yüksek kalabilir" beklentisini güçlendirdi.

Uzmanlara göre yüksek faiz ortamı, faiz getirisi olmayan altının cazibesini azaltıyor.

PETROL FİYATLARININ YÜKSELİŞİ ALTINI BASKILIYOR

Küresel piyasalarda sadece enflasyon değil, jeopolitik gelişmeler de fiyatlamalarda belirleyici oluyor.

Özellikle ABD, İran ve İsrail hattında yaşanan gerilim ile Hürmüz Boğazı'na dair belirsizlikler enerji piyasalarında tedirginliği artırdı.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon baskısını artırdığına dikkat çeken Faruk Erdem, "Hürmüz gerginliği sürüyor. Netanyahu ile yapılan görüşmeler, Trump'ın açıklamaları ve bölgedeki savaş atmosferi petrol fiyatlarını yukarı taşıdı. Bu durum da altın üzerinde baskı oluşturuyor" dedi.

Brent petrol fiyatı son iki haftanın en yüksek seviyelerine çıkarken, yatırımcılar güvenli liman arayışını sürdürmeye devam ediyor.

GRAM ALTINDA MAKAS DARALDI

İç piyasada gram altın fiyatları da son dönemde dikkat çekici bir hareketlilik gösterdi.

Faruk Erdem, daha önce Kapalıçarşı ile ekran fiyatları arasında oluşan farkın büyük ölçüde kapandığını belirterek, "Gram altın şu anda 6 bin 600 lira seviyelerinde. Daha önce Kapalıçarşı'da 6 bin 900 liraları görüyorduk ama artık o fark ortadan kalktı. Çünkü piyasada talep zayıfladı" ifadelerini kullandı.

Uzmanlara göre piyasada özellikle kısa vadeli alım iştahında belirgin bir yavaşlama görülüyor.

KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ SATIŞ HAREKETLİLİĞİ

Altın piyasasında dikkat çeken bir diğer gelişme ise Kurban Bayramı öncesi yaşanan nakit ihtiyacı oldu.

Vatandaşların kurbanlık alımı ve tatil harcamaları için ellerindeki altınları bozdurmaya başladığını belirten Faruk Erdem, "Bayram yaklaştığında insanlar birikmiş altınlarının bir kısmını satıyor. Kurban almak ya da tatil harcamalarını karşılamak için piyasada bir çözülme oluyor. Bu nedenle hem altında hem de hisse senetlerinde satış baskısı görülebilir" dedi.

Erdem ayrıca yatırımcılara kısa vadeli panik satışlarından kaçınmaları yönünde uyarıda bulundu.

JP MORGAN ALTIN TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ

ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan da altın fiyatlarına yönelik dikkat çeken bir rapor yayımladı.

Banka, yatırımcı ilgisinin "neredeyse tamamen kuruduğunu" belirterek 2026 yılı ortalama altın fiyatı tahminini ons başına 5 bin 708 dolardan 5 bin 243 dolara düşürdü.

Raporda COMEX işlemlerindeki düşük hacim, ETF girişlerindeki yavaşlama ve yatırımcı talebindeki zayıflamanın fiyatları baskıladığı belirtildi.

Ancak banka orta vadeli yükseliş beklentisini korudu. JP Morgan, enerji ve enflasyon kaynaklı belirsizliklerin azalmasıyla birlikte yılın ikinci yarısında yatırımcı ve merkez bankası talebinin yeniden artabileceğini öngörüyor.

ALTINDA YIL SONU İÇİN YENİ RALLİ BEKLENTİSİ

Piyasalardaki mevcut baskıya rağmen uzmanlar altın için uzun vadeli iyimserliğini sürdürüyor.

Faruk Erdem, savaş ortamının hafiflemesi ve piyasalarda normalleşme yaşanması halinde altının yeniden yükselişe geçebileceğini belirterek, "Bu savaş ortamı sona erdiğinde yıl sonunda altın için yeni bir ralli bekliyorum. Enflasyonda düşüş sağlanırsa piyasalar rahatlayabilir" ifadelerini kullandı.

18 MAYIS 2026 GÜNCEL ALTIN, GÜMÜŞ VE PETROL FİYATLARI

