Melih Meriç'in savcılık ifadesi ortaya çıktı: Bıçaklı saldırıda “ilçe başkanlığı” detayı

"İLÇE BAŞKANI OLMAK İSTİYORDU, ATAMADIM"

Meriç'in ifadesine göre taraflar arasındaki anlaşmazlığın merkezinde Yeni Parti'nin Oğuzeli İlçe Başkanlığı bulunuyordu.

Ahaber.com.tr'nin ulaştığı ifadeye göre parti değiştirdiğini belirten Meriç, Keleş'in daha önce CHP Oğuzeli İlçe Başkanlığı yaptığını ve görevinden istifa ettiğini anlattı. Ardından Yeni Parti'ye geçen Keleş'in Oğuzeli İlçe Başkanı olarak atanmak istediğini söyledi.

Meriç ifadesinde, "Ancak ben kendisini yeterli görmediğimden bu göreve atamadım. Bu nedenle kendisi bana husumet beslemeye başladı" dedi.

Meriç, saldırıya giden sürecin başlangıcını doğrudan ilçe başkanlığı konusunda yaşanan ihtilafa bağladı.