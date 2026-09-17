Melih Meriç'in savcılık ifadesi ortaya çıktı: Bıçaklı saldırıda “ilçe başkanlığı” detayı
Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in uğradığı bıçaklı saldırıyla ilgili savcılık ifadesine ahaber.com.tr ulaştı. Meriç, eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş'in parti değiştirdikten sonra Yeni Parti Oğuzeli İlçe Başkanlığına atanmak istediğini, ancak kendisini bu görev için yeterli görmediğini söyledi. Meriç, "Bu nedenle kendisi bana husumet beslemeye başladı" dedi.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında mağdur sıfatıyla savcılıkta ifade veren Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, saldırıya uzanan sürecin nasıl başladığını ayrıntılarıyla anlattı.
"İLÇE BAŞKANI OLMAK İSTİYORDU, ATAMADIM"
Meriç'in ifadesine göre taraflar arasındaki anlaşmazlığın merkezinde Yeni Parti'nin Oğuzeli İlçe Başkanlığı bulunuyordu.
Ahaber.com.tr'nin ulaştığı ifadeye göre parti değiştirdiğini belirten Meriç, Keleş'in daha önce CHP Oğuzeli İlçe Başkanlığı yaptığını ve görevinden istifa ettiğini anlattı. Ardından Yeni Parti'ye geçen Keleş'in Oğuzeli İlçe Başkanı olarak atanmak istediğini söyledi.
Meriç ifadesinde, "Ancak ben kendisini yeterli görmediğimden bu göreve atamadım. Bu nedenle kendisi bana husumet beslemeye başladı" dedi.
Meriç, saldırıya giden sürecin başlangıcını doğrudan ilçe başkanlığı konusunda yaşanan ihtilafa bağladı.
İHTİLAF SALDIRIDAN BİR GÜN ÖNCE YENİDEN ALEVLENDİ
Meriç, saldırının hemen öncesinde yaşananları da savcılıkta anlattı. İlçe başkanlığı meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunduğunu söylediği Keleş'in olaydan bir gün önce kendisi hakkında küfürlü konuştuğunu öğrendiğini belirten Meriç, bunun üzerine Keleş'i telefonla aradığını ifade etti.
Meriç, "Neredesin, bana konum at dedim. Kendisine arkamdan konuştuklarını yüzüme söylemesi gerektiğini söyledim" şeklinde beyanda bulundu.
Keleş'in konum talebini yazılı olarak göndermesini istediğini belirten Meriç, ardından kendisine gönderilen konuma gittiğini söyledi.
İLÇE BAŞKANLIĞI GERİLİMİ YÜZ YÜZE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Meriç'in ifadesine göre tarafların yüz yüze gelmesinin ardından tartışma kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştü.
Meriç, "Burada arkamdan söylediklerini yüzüme karşı söylemesini istedim. Bana bıçak çekmesi üzerine kendimi savunmak amacıyla kendisine yumruk attım" dedi.
İlk yumruğu sebepsiz yere kendisinin attığı yönündeki iddiaları reddeden Meriç, Keleş'in elindeki bıçağı gördükten sonra yumruk attığını savundu.
"BIÇAKLA KARNIMIN ORTASINDAN VURDU"
Meriç, devam eden kavgada Keleş'in kendisine bıçakla saldırdığını anlattı:
"Bıçağı bana doğru salladı, vuramadı. Ben tekrar yumruk attım. Bıçakla karnımın ortasından bana vurdu. Bir kez bıçakla karnıma vurdu."
Bıçak darbesinin ardından yere düştüğünü belirten Meriç, Keleş'in üzerine gelmeye devam ettiğini ve kendisinin de yerdeyken ayağıyla karşılık verdiğini söyledi.
Meriç, "Bağırsaklarımın dışarıda olduğunu görünce şoka girdim ve yere oturdum. Orada kendimden geçmişim" ifadelerini kullandı.