Akaryakıta bayram indirimi geldi: Benzin, motorin ve LPG’de güncel fiyatlar belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Petrol fiyatlarındaki geri çekilme sonrası akaryakıta bayram indirimi geldi. Brent petrolün yeniden 95 dolar seviyelerine gerilemesiyle birlikte benzinin litre fiyatında 82 kuruşluk düşüş yaşandı. İşte 27 Mayıs 2026 itibarıyla benzin, motorin ve LPG'de güncel fiyatlar.

Brent petroldeki düşüş akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya başladı. Petrolün varil fiyatı yaklaşık yüzde 1,72 gerileyerek 95 dolar seviyelerine düştü.

PİYASALARDA YENİ YÖN ARAYIŞI: PETROL FİYATLARI SERT DÜŞTÜ

ABD ile İran arasında savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik temasların yeniden hız kazanması petrol fiyatlarındaki geri çekilmeyi destekledi.

BENZİNE 82 KURUŞ İNDİRİM GELDİ

Petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin ardından akaryakıt fiyatlarında da indirim uygulandı. Benzinin litre fiyatında 82 kuruşluk indirim pompaya yansıdı. Yeni fiyatlarla birlikte benzin İstanbul'da 64,32 TL'ye geriledi.

27 MAYIS 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

- Benzin: 64,32 TL
- Motorin: 67,05 TL
- LPG: 33,89 TL

İstanbul Anadolu Yakası

- Benzin: 64,18 TL
- Motorin: 66,91 TL
- LPG: 33,29 TL

Ankara

- Benzin: 65,29 TL
- Motorin: 68,16 TL
- LPG: 33,87 TL

İzmir

- Benzin: 65,57 TL
- Motorin: 68,43 TL
- LPG: 33,69 TL

PETROL FİYATLARINDA SON DURUM

27 Mayıs 2026 itibarıyla Brent petrolün varili 95 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Uzmanlar, ABD ile İran arasındaki müzakere sürecine yönelik gelişmelerin petrol fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini ifade ediyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları belirlenirken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı oluşturuluyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ile dolar kuru dikkate alınıyor.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Eşel mobil sistemi akaryakıt fiyatlarındaki maliyet değişimlerinin tüketiciye etkisini vergi düzenlemeleriyle dengelemeyi amaçlayan bir uygulama olarak öne çıkıyor.

Sistemde benzin, motorin ve LPG fiyatlarının yükseldiği dönemlerde Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) indirime gidilerek pompa fiyatlarındaki artışın sınırlandırılması hedefleniyor.

Akaryakıt fiyatları;

  • Ürün fiyatı
  • Toptancı, dağıtıcı ve bayi marjları
  • EPDK gelir payı
  • Vergiler

olmak üzere farklı kalemlerden oluşuyor.

Ürün fiyatlarının temel belirleyicileri arasında ise uluslararası petrol fiyatları, rafineri marjları ve döviz kuru yer alıyor.

Son dönemde jeopolitik gelişmeler nedeniyle petrol fiyatlarında yaşanan sert hareketlilik sonrası 4 Mart 2026 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile eşel mobil sistemi yeniden devreye alınmış ve akaryakıt ürünlerindeki ÖTV tutarlarında değişikliğe gidilmişti.

