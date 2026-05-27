Akaryakıta bayram indirimi geldi: Benzin, motorin ve LPG’de güncel fiyatlar belli oldu

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları belirlenirken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı oluşturuluyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ile dolar kuru dikkate alınıyor.