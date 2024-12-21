AFAD Personel Alımları 2025 | 8 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacak: Başvuru şartları ve detaylar

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak

Mesleki tecrübe süresi pozisyona göre değişiklik göstermekle birlikte, büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde en az 3 ila 5 yıl çalışmış olmak.

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış, ertelemiş veya muaf olmak.

Başvurularda, adayların KPSS P3 puanı ile İngilizce YDS puanı esas alınarak sıralama gerçekleştirilecek.