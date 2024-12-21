AFAD Personel Alımları 2025 | 8 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacak: Başvuru şartları ve detaylar

Hangi Pozisyonlarda Alımlar Yapılacak?
Alım yapılacak pozisyon detayı, sayısı ve aylık brüt sözleşme ücreti katsayı tavanları şu şekilde:
Kıdemli Yazılım Uzmanı (1 Kişi - Tam Zamanlı) : Ücret Tavanının 4 Katına Kadar
Kıdemli Veri Tabanı Uzmanı (1 Kişi - Tam Zamanlı) : Ücret Tavanının 4 Katına Kadar
Kıdemli Siber Güvenlik Uzmanı (1 Kişi - Tam Zamanlı) : Ücret Tavanının 3 Katına Kadar
Kıdemli Sistem Uzmanı (1 Kişi - Tam Zamanlı) : Ücret Tavanının 3 Katına Kadar
Bilişim Destek Uzmanı (1 Kişi - Tam Zamanlı) : Ücret Tavanının 2 Katına Kadar
Bilgi Güvenliği Uzmanı (1 Kişi - Tam Zamanlı) : Ücret Tavanının 2 Katına Kadar
Network Video Konferans Uzmanı (1 Kişi - Tam Zamanlı) : Ücret Tavanının 2 Katına Kadar
Ağ Uzmanı (1 Kişi - Tam Zamanlı) : Ücret Tavanının 2 Katına Kadar