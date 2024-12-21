Viral Galeri Viral Tıkla AFAD Personel Alımları 2025 | 8 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacak: Başvuru şartları ve detaylar

AFAD Personel Alımları 2025 | 8 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacak: Başvuru şartları ve detaylar

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 8 sözleşmeli personel alımı yapacak. 2025 yılında yapılacak alımlara dair detaylar belli oldu. Peki hangi pozisyonlarda alım yapılacak? İşte başvuru şartları ve detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.12.2024 11:08
AFAD Personel Alımları 2025 | 8 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacak: Başvuru şartları ve detaylar

İçişleri Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 2025 yılı için sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını duyurdu. İlan kapsamında toplamda 8 farklı pozisyonda uzman alımı yapılacak. İşte personel alımları ile ilgili detaylar…

AFAD Personel Alımları 2025 | 8 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacak: Başvuru şartları ve detaylar

Hangi Pozisyonlarda Alımlar Yapılacak?

Alım yapılacak pozisyon detayı, sayısı ve aylık brüt sözleşme ücreti katsayı tavanları şu şekilde:

Kıdemli Yazılım Uzmanı (1 Kişi - Tam Zamanlı) : Ücret Tavanının 4 Katına Kadar

Kıdemli Veri Tabanı Uzmanı (1 Kişi - Tam Zamanlı) : Ücret Tavanının 4 Katına Kadar

Kıdemli Siber Güvenlik Uzmanı (1 Kişi - Tam Zamanlı) : Ücret Tavanının 3 Katına Kadar

Kıdemli Sistem Uzmanı (1 Kişi - Tam Zamanlı) : Ücret Tavanının 3 Katına Kadar

Bilişim Destek Uzmanı (1 Kişi - Tam Zamanlı) : Ücret Tavanının 2 Katına Kadar

Bilgi Güvenliği Uzmanı (1 Kişi - Tam Zamanlı) : Ücret Tavanının 2 Katına Kadar

Network Video Konferans Uzmanı (1 Kişi - Tam Zamanlı) : Ücret Tavanının 2 Katına Kadar

Ağ Uzmanı (1 Kişi - Tam Zamanlı) : Ücret Tavanının 2 Katına Kadar

AFAD Personel Alımları 2025 | 8 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacak: Başvuru şartları ve detaylar

Başvuru Şartları ve Süreci

AFAD personel alımlarında başvuru şartları pozisyonun niteliğine göre değişiklik göstermektedir. Özel başvuru şartları yayınlanan ilanda belirtilmektedir. Genel başvuru şartları ise şu şekilde:

AFAD Personel Alımları 2025 | 8 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacak: Başvuru şartları ve detaylar

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak

Mesleki tecrübe süresi pozisyona göre değişiklik göstermekle birlikte, büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde en az 3 ila 5 yıl çalışmış olmak.

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış, ertelemiş veya muaf olmak.

Başvurularda, adayların KPSS P3 puanı ile İngilizce YDS puanı esas alınarak sıralama gerçekleştirilecek.

AFAD Personel Alımları 2025 | 8 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacak: Başvuru şartları ve detaylar

Sınav ve Değerlendirme Süreci

Sözlü ve uygulamalı sınavlar, 12-21 Şubat 2025 tarihleri arasında AFAD'ın merkez binasında gerçekleştirilecek. Adaylar, sınav saatlerini ve detaylarını kurumun resmi web sitesi üzerinden öğrenebilecek.

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