Viral Galeri Viral Tıkla A101'de Kadınlar Günü'ne özel indirimler başladı! 6 Mart aktüel kataloğunu kaçırma

A101'de Kadınlar Günü'ne özel indirimler başladı! 6 Mart aktüel kataloğunu kaçırma

6 Mart 2025 A101 aktüel kataloğu yayımlandı. Bu hafta A101 mağazalarında yine birbirinden cazip indirimler müşterileri bekliyor. Öne çıkan ürünler arasında 12.999 TL'ye tam otomatik kahve makinesi, 899 TL'ye buharlı ütü ve 7.399 TL'ye dikiş makinesi yer alıyor. İşte 6 Mart Perşembe günü A101 raflarında yerini alacak aktüel ürünler ve fiyatları…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.03.2025 07:43 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 07:43
A101’de Kadınlar Günü’ne özel indirimler başladı! 6 Mart aktüel kataloğunu kaçırma

A101 6 Mart aktüel kataloğuyla bu hafta da cazip indirimler sunuyor. Buharlı ütü, aspiratör, klavye-mouse seti, kameralı çocuk takip saati, TV ünitesi ve daha birçok ürün avantajlı fiyatlarla raflarda yerini alacak. İşte A101 Aldın Aldın fırsatları ve ürün fiyatları…

A101’de Kadınlar Günü’ne özel indirimler başladı! 6 Mart aktüel kataloğunu kaçırma

A101 6 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

50 ml Kadın Parfüm 325 TL

Led Işıklı Makyaj Aynası 999 TL

Maskara 229 TL

Onarıcı Bakım Merhemi 179 TL

A101’de Kadınlar Günü’ne özel indirimler başladı! 6 Mart aktüel kataloğunu kaçırma

1 KG Dondurulmuş Piliç Soslu Kanat 129 TL

1 KG Lor Peyniri 59,50 TL

6x200 ml Maden Suyu 39 TL

A101’de Kadınlar Günü’ne özel indirimler başladı! 6 Mart aktüel kataloğunu kaçırma

Çantalı Keman 1.999 TL

35 Parça Buzlar Ülkesi Şato ve Bloklar 329 TL

Boncuklu Takı Seti 129 TL

Ahşap Ramazan Davulu 285 TL

Oyuncak Market Arabası 159 TL

A101’de Kadınlar Günü’ne özel indirimler başladı! 6 Mart aktüel kataloğunu kaçırma

Katlanabilir Taşıma Arabası 1.499 TL

Duvar Saati 169 TL

Tokalı Çorap Düzenleyici 20 TL

Raf Altı Sepet 149 TL

Düzenleyici Raf 149 TL

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