A101’de Kadınlar Günü’ne özel indirimler başladı! 6 Mart aktüel kataloğunu kaçırma

A101 6 Mart aktüel kataloğuyla bu hafta da cazip indirimler sunuyor. Buharlı ütü, aspiratör, klavye-mouse seti, kameralı çocuk takip saati, TV ünitesi ve daha birçok ürün avantajlı fiyatlarla raflarda yerini alacak. İşte A101 Aldın Aldın fırsatları ve ürün fiyatları…