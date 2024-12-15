Viral Galeri Viral Tıkla 400.000 TL taşıt kredisi aylık taksit tutarı ne kadar? Taşıt kredisi faiz oranları

400.000 TL taşıt kredisi aylık taksit tutarı ne kadar? Taşıt kredisi faiz oranları

2025 yılı öncesinde araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar taşıt kredisi faiz oranlarını araştırıyor. 2024 yılında araç almayı planlayanlar için bankaların sunduğu taşıt kredisi seçenekleri büyük önem taşıyor. Doğru finansman seçeneği belirlemek, bütçe ve ödeme planı açısından önemli rol oynuyor. Peki, 400.000 TL kredi çekmek isteyenler için aylık ödeme tutarı ne kadar? Hangi bankalar daha avantajlı faiz oranları sunuyor? İşte taşıt kredisi hesaplamayla ilgili detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.12.2024 18:50 Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 18:50
400.000 TL taşıt kredisi aylık taksit tutarı ne kadar? Taşıt kredisi faiz oranları

Yeni yıl öncesinde araç sahibi olmak isteyenler tarafından bankalar arasındaki faiz oranlarını karşılaştırılıyor, en uygun banka hangisi olduğu araştırılıyor. Hesaplamalar, vade oranları, taksit tutarları bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Vakıfbank 3 aylık erteleme seçeneği ile taşıt kredisinde öne çıkıyor. Peki, 36 ay vadeli 400 bin TL taşıt kredisinin aylık ödeme tutarı ne kadar? İşte bankaların sunduğu faiz oranları ve aylık taksit tutarları…

400.000 TL taşıt kredisi aylık taksit tutarı ne kadar? Taşıt kredisi faiz oranları

Taşıt Kredisi Faiz Oranları

Akbank

Faiz Oranı: %3,85

Aylık Taksit: 24.189,31 TL

Toplam Ödeme: 873.115 TL

400.000 TL taşıt kredisi aylık taksit tutarı ne kadar? Taşıt kredisi faiz oranları

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %3,99

Aylık Taksit: 24.757,30 TL

Toplam Ödeme: 893.262 TL

400.000 TL taşıt kredisi aylık taksit tutarı ne kadar? Taşıt kredisi faiz oranları

İş Bankası

Faiz Oranı: %3,99

Aylık Taksit: 24.757,30 TL

Toplam Ödeme: 893.262 TL

400.000 TL taşıt kredisi aylık taksit tutarı ne kadar? Taşıt kredisi faiz oranları

Kuveyt Türk

Kâr Payı Oranı: %3,62

Aylık Taksit: 23.268,11 TL

Toplam Ödeme: 839.951 TL

SON DAKİKA