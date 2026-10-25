28 Ekim okullar tatil mi? MEB Takvimi belli oldu! Bankalar, noterler ve kamu kurumları açık olacak mı?

Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü için geri sayım başladı! 29 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye genelinde resmi tatil uygulanacak, 28 Ekim Çarşamba günü ise saat 13.00'ten itibaren yarım gün tatil başlayacak. Öğrenciler ve çalışanlar için toplam 1,5 günlük tatil süreci yaşanırken gözler okulların, kamu kurumlarının ve bankaların çalışma düzenine çevrildi. Peki, 28 Ekim'de okullar öğleden sonra tatil mi, 29 Ekim'de ders yapılacak mı? İşte gün gün Cumhuriyet Bayramı tatil takvimi...

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü, 29 Ekim 2026 Perşembe günü ülke genelinde tören ve etkinliklerle kutlanacak. Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kamu kurumlarında ve okullarda uygulanacak tatil takvimi de belli oldu.

28 EKİM'DE SAAT 13.00'E DİKKAT! Cumhuriyet Bayramı tatili 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00 itibarıyla başlayacak. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında uygulanacak düzenlemeyle çarşamba gününün ilk yarısında normal çalışma ve eğitim düzeni devam edecek. Saat 13.00'ten sonra ise resmi tatil başlayacak. Böylece 28 Ekim öğleden sonrası ve 29 Ekim'in tamamıyla birlikte toplam 1,5 günlük tatil uygulanacak.

29 EKİM'DE TAM GÜN TATİL! 2026 yılında Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim Perşembe günü kutlanacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla ülke genelinde resmi törenler ve kutlama etkinlikleri gerçekleştirilecek. Ulusal bayram kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai yapılmayacak. Okullarda da eğitim öğretime ara verilecek. Özel sektör iş yerlerinde çalışma düzeni ise ilgili mevzuat ve iş yerinin faaliyetlerine göre şekillenecek.

28 EKİM'DE SAAT 13.00'E DİKKAT! Cumhuriyet Bayramı tatili 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00 itibarıyla başlayacak. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında uygulanacak düzenlemeyle çarşamba gününün ilk yarısında normal çalışma ve eğitim düzeni devam edecek. Saat 13.00'ten sonra ise resmi tatil başlayacak. Böylece 28 Ekim öğleden sonrası ve 29 Ekim'in tamamıyla birlikte toplam 1,5 günlük tatil uygulanacak.