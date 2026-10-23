Dünyada ilk kez bir insanda görülen ölümcül virüs DSÖ’yü harekete geçirdi
Fransa'da bugüne kadar yalnızca hayvanlarda görülen Shamonda virüsü, ilk kez bir insanda tespit edildi. Hastanın hayatını kaybetmesi üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) harekete geçti. Peki, Shamonda virüsü nedir, nasıl bulaşır ve ne kadar tehlikeli?
Fransa'da bugüne kadar yalnızca hayvanlarda görülen Shamonda virüsünün ilk kez bir insanda tespit edilmesi ve hastanın hayatını kaybetmesi üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) harekete geçti. DSÖ, virüsün bulaşma yollarını ve halk sağlığı açısından oluşturabileceği potansiyel riskleri araştıran Fransız yetkililerle iletişim halinde olduğunu açıkladı.
DSÖ İLK İNSAN VAKASINI ARAŞTIRIYOR
Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Christian Lindmeier, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında Shamonda virüsüne ilişkin soruyu yazılı olarak yanıtladı. Fransa'nın ilk insan vakasını Uluslararası Sağlık Tüzüğü kapsamında DSÖ'ye bildirdiğini belirten Lindmeier, gelişmelerin yakından takip edildiğini söyledi.
Lindmeier, "DSÖ, durumu yakından takip etmekte ve Uluslararası Sağlık Tüzüğü kanalıyla ülkelerle ayrıca hayvan sağlığı alanındaki ortakları olan BM Dünya Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (WOAH) ile bilgi paylaşımında bulunuyor. DSÖ, Shamonda virüsü hastalığının belgelenmiş bu ilk insan vakasını daha iyi anlamak amacıyla enfeksiyon kaynağı, olası bulaşma yolları ve halk sağlığına yönelik potansiyel riskler hakkında veri toplayan Fransız yetkililerle iletişim halinde" dedi.
VİRÜS DAHA ÖNCE İNSANLARDA TESPİT EDİLMEMİŞTİ
Shamonda virüsü enfeksiyonunun bugüne kadar insanlarda görülmediğini belirten Lindmeier, Fransa'daki olayın belgelenmiş ilk insan vakası olduğunu vurguladı.
Virüsün insanlara nasıl bulaştığına yönelik incelemeler sürerken DSÖ, özellikle sinek ve diğer böceklerin ısırmalarına karşı korunmanın önemine dikkat çekti.
Lindmeier, "Genel olarak insanlar, özellikle sıcak ve nemli mevsimlerde dışarıdayken sinek ve diğer böceklerin ısırmasına karşı cilde uygulanan 'böcek uzaklaştırıcılar' kullanarak veya cildi örten kıyafetler giyerek kendilerini korumaya yönelik önlemler alabilir" önerisinde bulundu.
DSÖ'DEN YAYILMA RİSKİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA
DSÖ'nün Shamonda virüsüne yönelik henüz resmi bir risk değerlendirmesi yapmadığını belirten Lindmeier, mevcut bilgiler ve benzer virüslerin bulaşma biçimlerine ilişkin veriler ışığında olayın münferit bir insan vakası olarak değerlendirildiğini aktardı.
Lindmeier, şu aşamada virüsün daha geniş çaplı bir yayılıma yol açmasının beklenmediğini bildirdi.
Sinekler aracılığıyla bulaşan virüslerin yayılma potansiyelinin yılın daha serin aylarında genellikle azaldığını da vurguladı.