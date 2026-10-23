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Dünyada ilk kez bir insanda görülen ölümcül virüs DSÖ’yü harekete geçirdi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Fransa'da bugüne kadar yalnızca hayvanlarda görülen Shamonda virüsü, ilk kez bir insanda tespit edildi. Hastanın hayatını kaybetmesi üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) harekete geçti. Peki, Shamonda virüsü nedir, nasıl bulaşır ve ne kadar tehlikeli?

Dünyada ilk kez bir insanda görülen ölümcül virüs DSÖ’yü harekete geçirdi 1

Fransa'da bugüne kadar yalnızca hayvanlarda görülen Shamonda virüsünün ilk kez bir insanda tespit edilmesi ve hastanın hayatını kaybetmesi üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) harekete geçti. DSÖ, virüsün bulaşma yollarını ve halk sağlığı açısından oluşturabileceği potansiyel riskleri araştıran Fransız yetkililerle iletişim halinde olduğunu açıkladı.

Dünyada ilk kez bir insanda görülen ölümcül virüs DSÖ’yü harekete geçirdi 2

DSÖ İLK İNSAN VAKASINI ARAŞTIRIYOR

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Christian Lindmeier, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında Shamonda virüsüne ilişkin soruyu yazılı olarak yanıtladı. Fransa'nın ilk insan vakasını Uluslararası Sağlık Tüzüğü kapsamında DSÖ'ye bildirdiğini belirten Lindmeier, gelişmelerin yakından takip edildiğini söyledi.

Dünyada ilk kez bir insanda görülen ölümcül virüs DSÖ’yü harekete geçirdi 3

Lindmeier, "DSÖ, durumu yakından takip etmekte ve Uluslararası Sağlık Tüzüğü kanalıyla ülkelerle ayrıca hayvan sağlığı alanındaki ortakları olan BM Dünya Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (WOAH) ile bilgi paylaşımında bulunuyor. DSÖ, Shamonda virüsü hastalığının belgelenmiş bu ilk insan vakasını daha iyi anlamak amacıyla enfeksiyon kaynağı, olası bulaşma yolları ve halk sağlığına yönelik potansiyel riskler hakkında veri toplayan Fransız yetkililerle iletişim halinde" dedi.

Dünyada ilk kez bir insanda görülen ölümcül virüs DSÖ’yü harekete geçirdi 4

VİRÜS DAHA ÖNCE İNSANLARDA TESPİT EDİLMEMİŞTİ

Shamonda virüsü enfeksiyonunun bugüne kadar insanlarda görülmediğini belirten Lindmeier, Fransa'daki olayın belgelenmiş ilk insan vakası olduğunu vurguladı.

Virüsün insanlara nasıl bulaştığına yönelik incelemeler sürerken DSÖ, özellikle sinek ve diğer böceklerin ısırmalarına karşı korunmanın önemine dikkat çekti.

Lindmeier, "Genel olarak insanlar, özellikle sıcak ve nemli mevsimlerde dışarıdayken sinek ve diğer böceklerin ısırmasına karşı cilde uygulanan 'böcek uzaklaştırıcılar' kullanarak veya cildi örten kıyafetler giyerek kendilerini korumaya yönelik önlemler alabilir" önerisinde bulundu.

Dünyada ilk kez bir insanda görülen ölümcül virüs DSÖ’yü harekete geçirdi 5

DSÖ'DEN YAYILMA RİSKİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

DSÖ'nün Shamonda virüsüne yönelik henüz resmi bir risk değerlendirmesi yapmadığını belirten Lindmeier, mevcut bilgiler ve benzer virüslerin bulaşma biçimlerine ilişkin veriler ışığında olayın münferit bir insan vakası olarak değerlendirildiğini aktardı.

Lindmeier, şu aşamada virüsün daha geniş çaplı bir yayılıma yol açmasının beklenmediğini bildirdi.

Sinekler aracılığıyla bulaşan virüslerin yayılma potansiyelinin yılın daha serin aylarında genellikle azaldığını da vurguladı.

Dünyada ilk kez bir insanda görülen ölümcül virüs DSÖ’yü harekete geçirdi 6

HASTADA BEYİNLE İLGİLİ KOMPLİKASYONLAR GELİŞTİ

Fransız yetkililerin ülkenin doğusunda yaşayan bir kişide Shamonda virüsü enfeksiyonu tespit ettiğini belirten Lindmeier, hastanın sağlık durumuna ilişkin ayrıntıları da paylaştı.

Lindmeier, "Fransız yetkililere göre hastada Shamonda virüsüyle bağlantılı olduğu düşünülen serebral (beyinle ilgili) komplikasyonlar gelişti. Yine yetkililerin belirttiğine göre hastanın bağışıklık sistemi baskılanmış durumdaydı, bu da kişiyi enfeksiyona ve hastalığın ağır seyretmesine karşı daha savunmasız hale getirmiş olabilir. Hasta, Shamonda virüsünün hayvanlar arasında dolaşımda olduğu ve 'Culicoides' cinsi sineklerin de bulunduğu bir bölgede bulunmuştur. Olası bulaşma yolları halen araştırılıyor" diye konuştu.

Dünyada ilk kez bir insanda görülen ölümcül virüs DSÖ’yü harekete geçirdi 7

İLK VAKA LYON'DAKİ HASTANEDE TESPİT EDİLDİ

Fransa Sağlık Bakanlığı, ay başında yaptığı açıklamada Lyon kentindeki bir hastanede tedavi gören kişide Shamonda virüsü enfeksiyonu tespit edildiğini duyurmuştu.

Bakanlık, virüsün daha önce insanlara bulaşmadığının kabul edildiğini ve Lyon'daki vakanın virüsün bir insanda ilk kez tespit edilerek kamuoyuna bildirildiği olay olduğunu açıklamıştı.

Dünyada ilk kez bir insanda görülen ölümcül virüs DSÖ’yü harekete geçirdi 8

Hastanın hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan incelemelerde enfeksiyonun kaynağı, olası bulaşma yolları ve halk sağlığı açısından taşıdığı riskler araştırılıyor.

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