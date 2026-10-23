HASTADA BEYİNLE İLGİLİ KOMPLİKASYONLAR GELİŞTİ

Fransız yetkililerin ülkenin doğusunda yaşayan bir kişide Shamonda virüsü enfeksiyonu tespit ettiğini belirten Lindmeier, hastanın sağlık durumuna ilişkin ayrıntıları da paylaştı.

Lindmeier, "Fransız yetkililere göre hastada Shamonda virüsüyle bağlantılı olduğu düşünülen serebral (beyinle ilgili) komplikasyonlar gelişti. Yine yetkililerin belirttiğine göre hastanın bağışıklık sistemi baskılanmış durumdaydı, bu da kişiyi enfeksiyona ve hastalığın ağır seyretmesine karşı daha savunmasız hale getirmiş olabilir. Hasta, Shamonda virüsünün hayvanlar arasında dolaşımda olduğu ve 'Culicoides' cinsi sineklerin de bulunduğu bir bölgede bulunmuştur. Olası bulaşma yolları halen araştırılıyor" diye konuştu.