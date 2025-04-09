Viral Galeri Viral Tıkla 2025 Nisan ayı kamu ilanları yayınlandı | Hangi kurumlar personel alımı yapacak?

2025 Nisan ayı kamu ilanları yayınlandı | Hangi kurumlar personel alımı yapacak?

Vatandaşlar, kamu ilanları ile ilgili güncel alımları ve açılan kontenjanları araştırıyor. Ülke genelinde pek çok kurum, üniversite ve kamuda farklı alanlarda personel alım duyuruları yer alıyor. Yayınlanan ilan kapsamında çeşitli kadrolarda memur ve işçi alımı yapılacak. Peki başvuru şartları neler? İşte açılan kadrolar ve detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.04.2025 16:29 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 16:29
2025 Nisan ayı kamu ilanları yayınlandı | Hangi kurumlar personel alımı yapacak?

Resmi Gazete'de Nisan ayı güncel ilanlar duyuruldu. Devletin farklı kurumları, üniversiteler ve kamuda personel alımlarına dair birçok ilan yayınladı. Vatandaşlar, hangi kurumların yeni personel alımı yapacağını, başvuru tarihlerini ve şartlarını merak ediyor. Peki başvurularda KPSS ve YDS şartı aranıyor mu? İşte Nisan ayı kamu ilanları ve detaylar…

2025 Nisan ayı kamu ilanları yayınlandı | Hangi kurumlar personel alımı yapacak?

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 49 Sözleşmeli Personel Alımı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, farklı birimlerinde görevlendirilmek üzere toplam 49 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre değerlendirilecek olup, yazılı veya sözlü sınav yapılmayacak. Başvurular 28 Mart - 11 Nisan 2025 tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar ise 22 Nisan'da www.ksu.edu.tr adresinden duyurulacak.

2025 Nisan ayı kamu ilanları yayınlandı | Hangi kurumlar personel alımı yapacak?

Devlet Malzeme Ofisi 5 Müfettiş Yardımcısı Alımı

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Ankara'da yapılacak iki aşamalı sınavla 5 Müfettiş Yardımcısı alımı gerçekleştirecek. Giriş sınavı yazılı ve sözlü olarak uygulanacak. 24 Mart tarihinde başlayan başvurular 11 Nisan 2025 tarihinde sona erecek.

2025 Nisan ayı kamu ilanları yayınlandı | Hangi kurumlar personel alımı yapacak?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 22 Bilişim Personeli Alımı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 22 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Adaylar, KPSS ve YDS puanlarının belirli oranlarıyla sıralanacak ve sözlü sınava çağrılacak. 28 Mart'ta başlayan başvurular 11 Nisan 2025 tarihine kadar alınacak.

2025 Nisan ayı kamu ilanları yayınlandı | Hangi kurumlar personel alımı yapacak?

Ticaret Bakanlığı 988 Personel Alımı

Ticaret Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere toplamda 988 kişilik kadro için personel alımı gerçekleştirecek. 865'i sözleşmeli, 123'ü kadrolu olan bu alım için başvurular 24 Mart - 11 Nisan 2025 tarihleri arasında kabul edilecek.

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