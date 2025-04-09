2025 Nisan ayı kamu ilanları yayınlandı | Hangi kurumlar personel alımı yapacak?

Vatandaşlar, kamu ilanları ile ilgili güncel alımları ve açılan kontenjanları araştırıyor. Ülke genelinde pek çok kurum, üniversite ve kamuda farklı alanlarda personel alım duyuruları yer alıyor. Yayınlanan ilan kapsamında çeşitli kadrolarda memur ve işçi alımı yapılacak. Peki başvuru şartları neler? İşte açılan kadrolar ve detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi