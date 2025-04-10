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Cumhurbaşkanlığı politika kurullarına atamalar Resmi Gazete'de! 10 ayrı kurula toplam 140 isim

Resmi Gazete'de, Cumhurbaşkanlığı politika kurullarına yönelik yapılan atamalar yayımlandı. Bosna-Hersek, Burkina Faso, İrlanda ve Nijerya büyükelçiliklerine yeni isimler getirilirken birçok üniversiteye de yeni rektörler atandı. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına da Göksel Aşan getirildi. Yüksek Öğretim Kurulu üyeliğine İbrahim Şener, Milli Eğitim Bakanlığı Akademisi'ne Cevdet Vural, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeliğine ise Orhan Gencebay atandı. İşte isim isim o liste...

Giriş Tarihi: 10.04.2025 01:52 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 02:12
Cumhurbaşkanlığı politika kurullarına atamalar Resmi Gazete’de! 10 ayrı kurula toplam 140 isim

Resmi Gazete'de, Cumhurbaşkanlığı politika kurullarına yönelik yapılan atamalar yayımlandı. Buna göre 10 ayrı kurula toplamda 140 isim atandı.

Cumhurbaşkanlığı politika kurullarına atamalar Resmi Gazete’de! 10 ayrı kurula toplam 140 isim

Resmi Gazete'de, Cumhurbaşkanlığı politika kurullarına yönelik yapılan atamalar yayımlandı. Bosna-Hersek, Burkina Faso, İrlanda ve Nijerya büyükelçiliklerine yeni isimler getirilirken birçok üniversiteye de yeni rektörler atandı. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına da Göksel Aşan getirildi. Yüksek Öğretim Kurulu üyeliğine İbrahim Şener, Milli Eğitim Bakanlığı Akademisi'ne Cevdet Vural, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeliğine ise Orhan Gencebay atandı.

Cumhurbaşkanlığı politika kurullarına atamalar Resmi Gazete’de! 10 ayrı kurula toplam 140 isim

İşte isim isim o liste...

Cumhurbaşkanlığı politika kurullarına atamalar Resmi Gazete’de! 10 ayrı kurula toplam 140 isim

İşte isim isim o liste...

Cumhurbaşkanlığı politika kurullarına atamalar Resmi Gazete’de! 10 ayrı kurula toplam 140 isim

İşte isim isim o liste...

Cumhurbaşkanlığı politika kurullarına atamalar Resmi Gazete’de! 10 ayrı kurula toplam 140 isim

İşte isim isim o liste...

Cumhurbaşkanlığı politika kurullarına atamalar Resmi Gazete’de! 10 ayrı kurula toplam 140 isim

İşte isim isim o liste...

Cumhurbaşkanlığı politika kurullarına atamalar Resmi Gazete’de! 10 ayrı kurula toplam 140 isim

İşte isim isim o liste...

Cumhurbaşkanlığı politika kurullarına atamalar Resmi Gazete’de! 10 ayrı kurula toplam 140 isim

Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeliğine Orhan Gencebay atandı.

ORHAN GENCEBAY KİMDİR?

Bestekar, ses ve saz sanatçısı, sinema oyuncusu. Asıl adı Orhan Kencebay'dır. 1944 yılında Samsun'da doğdu. Müzik hayatına altı yaşında iken klasik batı müzikçisi Emin Tarakçı'dan keman ve mandolin dersleri alarak başladı. Yedi yaşında bağlama, on iki yaşında tambur çalmayı öğrendi.

14 yaşında ilk profesyonel bestesini yapan Gencebay, ortaokul ve lise yıllarında Samsun, Edirne ve İstanbul musiki cemiyetlerinde yaylı tambur, THM cemiyetlerinde ise bağlama çaldı. Samsun ve İstanbul'da halk evlerinin kuruculuğunu yaptı. Kendi açtığı müzik dershanelerinde ders verdi.

1964 yılında TRT Ankara Radyosu sınavına girdi ve yüksek başarıyla kazandı. Fakat usulsüzlük olduğu gerekçesiyle sınav iptal edilince, müzik çalışmalarına ara vererek askere gitti. 1966 yılında TRT İstanbul Radyosu sınavlarına girdi ve kazandı. Aynı yıl, Türkiye çapında yapılan bağlama çalma yarışmasında Arif Sağ ve Cinuçen Tanrıkorur ile birlikte derece aldı. TRT İstanbul Radyosu'nda 10 ay bağlama sanatçılığı yaptı. Kurumun müzikal anlayışının ilerlemeye elverişli ve özgür olmadığı gerekçesiyle 1967 yılında kendi isteği ile ayrıldı

Cumhurbaşkanlığı politika kurullarına atamalar Resmi Gazete’de! 10 ayrı kurula toplam 140 isim

TRT'den ayrıldıktan sonra müzik çalışmalarına devam etti. 1967-1968 yıllarında aralarında Muzaffer Akgün, Yıldız Tezcan, Ahmet Sezgin, Şükran Ay ve Nuri Sesigüzel'in de bulunduğu birçok sanatçıya eşlik etti ve 45'lik albümlerinde müzik yönetmenliği yaptı.

Bu dönemde çeşitli sanatçılar tarafından seslendirilen "Sabır Taşı", "Sevemedim Karagözlüm", "Hey Gidi Goca Dünya", "Bir Zaman Ağlayıp Koştun Peşimden" gibi besteleri sayesinde geniş kitleler tarafından tanınmaya başladı. Ses sanatçısı olarak adını ilk kez "Başa Gelen Çekilirmiş/Sensiz Bahar Geçmiyor" adlı 45'lik plak ile duyurdu. Sonraki yıllarda çıkardığı "Bir Teselli Ver/Yorgun Gözler" plağı ile de Türkiye çapında ün kazandı ve yorumcu kimliği daha da ön plana çıkmaya başladı.

Bugüne kadar 1000'e yakın beste yapan Orhan Gencebay, 35 sinema filminde oynadı, 90 kadar sinema filminde de müzik direktörü olarak görev yaptı. Bestelerinden yaklaşık 300 kadarını ise yapmış olduğu albüm ve filmlerde seslendirdi.

Ortakları ile beraber kurduğu plak şirketleri aracılığı ile uzun yıllar boyunca çok sayıda sanatçının albümüne yapımcı, besteci, müzik yönetmeni, aranjör ve icracı olarak da katkı sağlayan sanatçı müzik kariyeri boyunca pek çok ödüle layık görüldü. 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca "Devlet Sanatçısı" unvanı verildi. 1990'da ABD, Mısır ve İsrail'in önde gelen üniversiteleriyle, Hacettepe Üniversitesi'nin ortaklaşa vermiş olduğu Montu Merit Doktorası (Fahri Müzik Doktoru) Ödülü'nü aldı. 2011 yılında Kral Tv Müzik Ödülleri'nde onur ödülüne layık görüldü.

Cumhurbaşkanlığı politika kurullarına atamalar Resmi Gazete’de! 10 ayrı kurula toplam 140 isim

İşte isim isim o liste...

Cumhurbaşkanlığı politika kurullarına atamalar Resmi Gazete’de! 10 ayrı kurula toplam 140 isim

İşte isim isim o liste...

Cumhurbaşkanlığı politika kurullarına atamalar Resmi Gazete’de! 10 ayrı kurula toplam 140 isim

İşte isim isim o liste...

Cumhurbaşkanlığı politika kurullarına atamalar Resmi Gazete’de! 10 ayrı kurula toplam 140 isim

İşte isim isim o liste...

Cumhurbaşkanlığı politika kurullarına atamalar Resmi Gazete’de! 10 ayrı kurula toplam 140 isim

İşte isim isim o liste...

Cumhurbaşkanlığı politika kurullarına atamalar Resmi Gazete’de! 10 ayrı kurula toplam 140 isim

İşte isim isim o liste...

Cumhurbaşkanlığı politika kurullarına atamalar Resmi Gazete’de! 10 ayrı kurula toplam 140 isim

GÖKSEL AŞAN KİMDİR?

24 Temmuz 1966 tarihinde İstanbul'da doğdu. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Maliye Bölümünde 1987 yılında tamamladı. Bunun ardından İstanbul Üniversitesi Maliye Bölümünde yüksek lisans eğitimi 1991 yılında tamamladı. Doktora eğitimini 1991-1998 yılları arasında İstanbul Üniversitesi'nde Kamu Maliyesi alanında tamamladı.

1988-1998 yılları arasında İstanbul Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışan Göksel Aşan, doktora derecesini aldıktan sonra 1998 yılından itibaren İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev aldı. 2008 yılnda "Doçent" olan Göksel Aşan, 2017 ise yılında Prof. Dr. unvanını almıştır. Uzun yıllardır İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde çeşitli görevler alan Göksel Aşan, Temmuz 2018'den beri İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Rektör Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

16 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığına atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı politika kurullarına atamalar Resmi Gazete’de! 10 ayrı kurula toplam 140 isim

İşte isim isim o liste...

Cumhurbaşkanlığı politika kurullarına atamalar Resmi Gazete’de! 10 ayrı kurula toplam 140 isim

İşte isim isim o liste...

Cumhurbaşkanlığı politika kurullarına atamalar Resmi Gazete’de! 10 ayrı kurula toplam 140 isim

İşte isim isim o liste...

Cumhurbaşkanlığı politika kurullarına atamalar Resmi Gazete’de! 10 ayrı kurula toplam 140 isim

İşte isim isim o liste...

Cumhurbaşkanlığı politika kurullarına atamalar Resmi Gazete’de! 10 ayrı kurula toplam 140 isim

İşte isim isim o liste...

Cumhurbaşkanlığı politika kurullarına atamalar Resmi Gazete’de! 10 ayrı kurula toplam 140 isim

İşte isim isim o liste...

Cumhurbaşkanlığı politika kurullarına atamalar Resmi Gazete’de! 10 ayrı kurula toplam 140 isim

İşte isim isim o liste...

Cumhurbaşkanlığı politika kurullarına atamalar Resmi Gazete’de! 10 ayrı kurula toplam 140 isim

İşte isim isim o liste...