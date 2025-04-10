Cumhurbaşkanlığı politika kurullarına atamalar Resmi Gazete’de! 10 ayrı kurula toplam 140 isim

Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeliğine Orhan Gencebay atandı.

ORHAN GENCEBAY KİMDİR?

Bestekar, ses ve saz sanatçısı, sinema oyuncusu. Asıl adı Orhan Kencebay'dır. 1944 yılında Samsun'da doğdu. Müzik hayatına altı yaşında iken klasik batı müzikçisi Emin Tarakçı'dan keman ve mandolin dersleri alarak başladı. Yedi yaşında bağlama, on iki yaşında tambur çalmayı öğrendi.

14 yaşında ilk profesyonel bestesini yapan Gencebay, ortaokul ve lise yıllarında Samsun, Edirne ve İstanbul musiki cemiyetlerinde yaylı tambur, THM cemiyetlerinde ise bağlama çaldı. Samsun ve İstanbul'da halk evlerinin kuruculuğunu yaptı. Kendi açtığı müzik dershanelerinde ders verdi.

1964 yılında TRT Ankara Radyosu sınavına girdi ve yüksek başarıyla kazandı. Fakat usulsüzlük olduğu gerekçesiyle sınav iptal edilince, müzik çalışmalarına ara vererek askere gitti. 1966 yılında TRT İstanbul Radyosu sınavlarına girdi ve kazandı. Aynı yıl, Türkiye çapında yapılan bağlama çalma yarışmasında Arif Sağ ve Cinuçen Tanrıkorur ile birlikte derece aldı. TRT İstanbul Radyosu'nda 10 ay bağlama sanatçılığı yaptı. Kurumun müzikal anlayışının ilerlemeye elverişli ve özgür olmadığı gerekçesiyle 1967 yılında kendi isteği ile ayrıldı