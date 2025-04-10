10 Nisan 2025, Perşembe
Cumhurbaşkanlığı politika kurullarına atamalar Resmi Gazete'de! 10 ayrı kurula toplam 140 isim
Resmi Gazete'de, Cumhurbaşkanlığı politika kurullarına yönelik yapılan atamalar yayımlandı. Bosna-Hersek, Burkina Faso, İrlanda ve Nijerya büyükelçiliklerine yeni isimler getirilirken birçok üniversiteye de yeni rektörler atandı. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına da Göksel Aşan getirildi. Yüksek Öğretim Kurulu üyeliğine İbrahim Şener, Milli Eğitim Bakanlığı Akademisi'ne Cevdet Vural, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeliğine ise Orhan Gencebay atandı. İşte isim isim o liste...
Giriş Tarihi: 10.04.2025 01:52 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 02:12