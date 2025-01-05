2 haftada cayır cayır 7 kilo verdiren Zehra Güneş diyeti! 1.97 boyundaki oyuncu tek yöntemle...
Voleybol sahalarının parlayan yıldızlarından Zehra Güneş spor dünyasında kazandığı başarılarla adından sıkça söz ettiriyor. 87 kilodan 80 kiloya hızla düşmesiyle gündeme gelmesi, onun kilo verme sürecine duyulan ilgiyi artırdı. Sağlıklı bir şekilde kilo veren voleybolcunun diyet sırları meraklı gözlerin odağı haline geldi. Zehra Güneş'in hızlı ve etkili kilo verme sürecinde dikkat ettiği basit ama etkili uygulamalar birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.01.2025 13:34