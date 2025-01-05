2 haftada cayır cayır 7 kilo verdiren Zehra Güneş diyeti! 1.97 boyundaki oyuncu tek yöntemle...

Zehra Güneş'in Diyet Listesi: 1. Hafta

Zehra Güneş'in diyeti, birinci haftada sade ama etkili bir yapıya sahip.

Kahvaltı, 1 dilim az yağlı peynir veya 1 haşlanmış yumurta, söğüş salatalık, domates, biber ve 1 ince dilim tam tahıllı ekmekle başlıyor. Ara öğün olarak yeşil elma ve matcha öneriliyor. Ö

ğle yemeğinde ise kinoalı ve karabuğdaylı salata, lor peyniri veya beyaz peynir, nar tanesi ve ceviz bulunuyor.

Akşam yemeği ise 60 gram ızgara et, tavuk veya balık, bol salata ve 4 yemek kaşığı light yoğurt ile tamamlanıyor. Diyetin kritik anlarından biri olan 21.00'de ise yeşil çay içiliyor ve yemek tüketimi sona eriyor.