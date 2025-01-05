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2 haftada cayır cayır 7 kilo verdiren Zehra Güneş diyeti! 1.97 boyundaki oyuncu tek yöntemle...

Voleybol sahalarının parlayan yıldızlarından Zehra Güneş spor dünyasında kazandığı başarılarla adından sıkça söz ettiriyor. 87 kilodan 80 kiloya hızla düşmesiyle gündeme gelmesi, onun kilo verme sürecine duyulan ilgiyi artırdı. Sağlıklı bir şekilde kilo veren voleybolcunun diyet sırları meraklı gözlerin odağı haline geldi. Zehra Güneş'in hızlı ve etkili kilo verme sürecinde dikkat ettiği basit ama etkili uygulamalar birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.01.2025 13:34
2 haftada cayır cayır 7 kilo verdiren Zehra Güneş diyeti! 1.97 boyundaki oyuncu tek yöntemle...

Türk voleybolunun parlayan yıldızlarından Zehra Güneş, spor başarılarının yanı sıra kilo verme süreciyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Kısa bir süre içinde 7 kilo veren Güneş, bu değişimi sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizle gerçekleştirdi. 1.97 metrelik boyuyla tanınan milli voleybolcu bu süreçte dikkat ettiği noktalara dair ipuçlarını geçtiğimiz yıllarda paylaşmıştı. İşte Zehra Güneş'in zayıflama hikayesinin detayları...

2 haftada cayır cayır 7 kilo verdiren Zehra Güneş diyeti! 1.97 boyundaki oyuncu tek yöntemle...

Sağlıklı Beslenme ve Düzenli Egzersizin Önemi

Zehra Güneş'in kilo verme sürecinde izlediği yol, sadece bir estetik değişim değil, aynı zamanda sağlıklı yaşam tarzının önemini vurgulayan bir örnek oluşturuyor. Uzmanlar tarafından hazırlanan sporcu beslenmesiyle şekillendirilen özel diyet planı, Güneş'in hedeflerine ulaşmasını kolaylaştırdı.

2 haftada cayır cayır 7 kilo verdiren Zehra Güneş diyeti! 1.97 boyundaki oyuncu tek yöntemle...

Diyetinin temelini sağlıklı proteinler, taze meyve ve sebzeler, tam tahıllar, sağlıklı yağlar ve bol su tüketimi oluşturuyor. Bu besin gruplarının doğru şekilde planlanması ve porsiyon kontrolü, kilo verme sürecinin en kritik adımlarından biri olarak öne çıkıyor.

2 haftada cayır cayır 7 kilo verdiren Zehra Güneş diyeti! 1.97 boyundaki oyuncu tek yöntemle...

Zehra Güneş'in Diyet Listesi: 1. Hafta

Zehra Güneş'in diyeti, birinci haftada sade ama etkili bir yapıya sahip.

Kahvaltı, 1 dilim az yağlı peynir veya 1 haşlanmış yumurta, söğüş salatalık, domates, biber ve 1 ince dilim tam tahıllı ekmekle başlıyor. Ara öğün olarak yeşil elma ve matcha öneriliyor. Ö

ğle yemeğinde ise kinoalı ve karabuğdaylı salata, lor peyniri veya beyaz peynir, nar tanesi ve ceviz bulunuyor.

Akşam yemeği ise 60 gram ızgara et, tavuk veya balık, bol salata ve 4 yemek kaşığı light yoğurt ile tamamlanıyor. Diyetin kritik anlarından biri olan 21.00'de ise yeşil çay içiliyor ve yemek tüketimi sona eriyor.

2 haftada cayır cayır 7 kilo verdiren Zehra Güneş diyeti! 1.97 boyundaki oyuncu tek yöntemle...

İkinci Haftada Sebze Ağırlıklı Menüler

Diyetin ikinci haftasında sebze yemekleri de menüye dahil ediliyor.

Kahvaltıda 1 yumurta ve 1 dilim light peynir ile yağsız tavada omlet, 1 ince dilim tam tahıllı ekmekle servis ediliyor.

Öğle yemeği, zeytinyağlı sebze yemeği, ayran ve bol salatadan oluşuyor. Ara öğünlerde ise portakal ve yeşil çay gibi doğal seçenekler yer alıyor.

Akşam yemeğinde ise haşlanmış et veya tavuk, haşlanmış sebzeler ve 4 yemek kaşığı light yoğurt bulunuyor. Diyetin devamında 21.00'de bitki çayı içilerek akşam rutini tamamlanıyor.

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