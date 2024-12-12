12 ARALIK A101 AKTÜEL KATALOG | Bu hafta A101 kataloğunda neler var? Blender, tava seti, çaydanlık, kurutmalık

A101, her hafta olduğu gibi bu hafta da cazip indirimlerle dolu Aldın Aldın kataloğunu duyurdu. 12 Aralık 2024 Perşembe itibariyle hem fiziksel mağazalarda hem de online platformda satışa çıkan ürünler, avantajlı fiyatlarla vatandaşların ilgisini çekiyor. Peki, bu hafta A101 kataloğunda hangi indirimler var? İşte A101 Aldın Aldın katalog listesi…