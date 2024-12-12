Viral Galeri Viral Tıkla 12 ARALIK A101 AKTÜEL KATALOG | Bu hafta A101 kataloğunda neler var? Blender, tava seti, çaydanlık, kurutmalık

12 ARALIK A101 AKTÜEL KATALOG | Bu hafta A101 kataloğunda neler var? Blender, tava seti, çaydanlık, kurutmalık

A101, her hafta olduğu gibi bu hafta da cazip indirimlerle dolu Aldın Aldın kataloğunu duyurdu. 12 Aralık 2024 Perşembe itibariyle hem fiziksel mağazalarda hem de online platformda satışa çıkan ürünler, avantajlı fiyatlarla vatandaşların ilgisini çekiyor. Peki, bu hafta A101 kataloğunda hangi indirimler var? İşte A101 Aldın Aldın katalog listesi…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.12.2024 14:34 Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 14:36
12 ARALIK A101 AKTÜEL KATALOG | Bu hafta A101 kataloğunda neler var? Blender, tava seti, çaydanlık, kurutmalık

Yeni A101 kataloğda her ihtiyaca hitap eden geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor. Bu hafta öne çıkan ürünlerden overlok makinesi evde dikiş ve tasarım yapmak isteyenler için uygun fiyatıyla satışa sunuluyor. Beyaz eşya, küçük ev aletleri, mobilya, tencere takımları gibi ev eşyaları avantajlı fiyatlarla online ve yerel mağazalarda yer alıyor. İşte, 12 Aralık Aldın Aldın A101 ürünler kataloğu…

12 ARALIK A101 AKTÜEL KATALOG | Bu hafta A101 kataloğunda neler var? Blender, tava seti, çaydanlık, kurutmalık

12 Aralık Aldın Aldın A101 Katalog

Toshiba 65'' 4K Ultra HD Andorid TV: 22.999 TL
Piranha 2209 Buetooth Kulaklık: 279 TL
Karizma File Çalışma Koltuğu: 1.799 TL

12 ARALIK A101 AKTÜEL KATALOG | Bu hafta A101 kataloğunda neler var? Blender, tava seti, çaydanlık, kurutmalık

SEG Silver Çamaşır Makinesi: 10.999 TL
English Home Mini Blender Set: 1.299 TL
Singer Overlook Makinesi: 7.999 TL

12 ARALIK A101 AKTÜEL KATALOG | Bu hafta A101 kataloğunda neler var? Blender, tava seti, çaydanlık, kurutmalık

EV1 Elektrikli Araç: 189.990 TL

12 ARALIK A101 AKTÜEL KATALOG | Bu hafta A101 kataloğunda neler var? Blender, tava seti, çaydanlık, kurutmalık

Araç İçin -21 Derece Antifrizli Cam Suyu 5 L: 95 TL
Piranha Oto Cam Sileceği: 59 TL
Motor Temizleme Spreyi 500 ml: 59 TL

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