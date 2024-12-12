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110 yaşına kadar yaşamanın sırrı bu güveçteymiş! Akdeniz'in yerli halkı sırlı tarifini paylaştı

Dünyanın en uzun yaşayan insanları sırlarını yalnızca genetik miraslarına borçlu değiller. Yunanistan'ın İkarya Adası'nda, ömrü uzatan yaşam tarzının kilit taşlarından biri olarak gösterilen 'Uzun Ömür Güveci', bilim insanlarının bile dikkatini çekiyor. Basit, besleyici ve geleneksel malzemelerle hazırlanan bu tarif yalnızca sağlığınızı değil yaşam kalitenizi de dönüştürebilir. İşte şifa olacak tarif...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.12.2024 14:55 Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 14:55
110 yaşına kadar yaşamanın sırrı bu güveçteymiş! Akdeniz’in yerli halkı sırlı tarifini paylaştı

Mavi Bölgeler, sakinlerinin uzun yaşamlarıyla dünya çapında ün saldığı yerler olarak bilinir. Bu bölgelerde insanlar, ABD'deki ortalama bir bireye kıyasla 110 yaşına ulaşma olasılığı açısından 10 kat daha şanslı. Yunanistan'ın İkarya Adası, bu bölgeler arasında özel bir yere sahip. Ada halkının sağlıklı ve uzun yaşam sırları, bitki temelli beslenme, sosyal bağların güçlü olması ve sade bir yaşam tarzında gizli.

110 yaşına kadar yaşamanın sırrı bu güveçteymiş! Akdeniz’in yerli halkı sırlı tarifini paylaştı

Günün Kurtarıcısı: 'Uzun Ömür Güveci'

İkarya'nın mutfak kültüründen çıkan Uzun Ömür Güveci, özellikle yağmurlu günlerde tercih edilen doyurucu ve vejetaryen dostu bir yemek. Blue Zone araştırmacıları, bu güveci "Akdeniz diyetini benimseyenler için mükemmel bir seçenek" olarak tanımlıyor.

Bu tarifin temelinde soğan, sarımsak, rezene sapı, domates ve börülce (black-eyed peas) bulunuyor. Börülce, düşük glisemik indeksine sahip olmasıyla dikkat çekiyor ve kan şekerini dengede tutma konusunda etkili bir rol oynuyor.

110 yaşına kadar yaşamanın sırrı bu güveçteymiş! Akdeniz’in yerli halkı sırlı tarifini paylaştı

Beslenme Uzmanlarından Övgü

Beslenme uzmanı Helen Bell, Uzun Ömür Güveci'nin sağlıklı beslenme açısından ideal bir yemek olduğunu belirterek, "Börülce gibi lif oranı yüksek, protein açısından zengin ve vitamin-mineral deposu malzemeler uzun süre tokluk hissi yaratır. Bu güveç, bitki bazlı ve tam gıdalarla beslenmeyi tercih edenler için harika bir örnek. Ayrıca düşük kalorili yapısı, kilo kontrolü için de avantaj sağlıyor." ifadelerini kullandı.

110 yaşına kadar yaşamanın sırrı bu güveçteymiş! Akdeniz’in yerli halkı sırlı tarifini paylaştı

Adım Adım Tarif

Uzun Ömür Güveci'ni hazırlamak oldukça basit:

📌İnce doğranmış soğan, sarımsak ve rezene sapını yumuşayana kadar kavurun.

📌Bir bardak börülceyi ekleyin.

📌Domates salçası, taze domates ve üzerini bir parmak geçecek kadar su ilave edin.

📌Birkaç defne yaprağı ekleyerek karışımı kısık ateşte 40-60 dakika pişirin.

📌Tuz ve doğranmış dereotu gibi baharatlarla tatlandırın.

Sonuç: Hem besleyici hem de Akdeniz lezzetini yansıtan enfes bir yemek.

110 yaşına kadar yaşamanın sırrı bu güveçteymiş! Akdeniz’in yerli halkı sırlı tarifini paylaştı

Sadece Yemek Değil, Bir Yaşam Tarzı

Uzmanlar, Uzun Ömür Güveci'nin sağlıklı yaşam için sadece bir başlangıç olduğunu vurguluyor. Helen Bell, İkarya halkının genel yaşam tarzına dikkat çekerek şunları ekliyor:

"Bu yemek, Mavi Bölgeler'in sade ve doğal beslenme alışkanlıklarını yansıtıyor. İşlenmemiş, taze malzemelerle hazırlanan bu tarif, sağlıklı bir beslenme düzeni oluşturmak için ideal bir seçenek. Tarifin basitliği, günlük yaşamda kolayca uygulanabilir olmasıyla dikkat çekiyor. İkarya mutfağından ilham almak isteyenler, bu güveçle sağlıklı yaşam yolculuğuna adım atabilir."

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