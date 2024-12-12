110 yaşına kadar yaşamanın sırrı bu güveçteymiş! Akdeniz’in yerli halkı sırlı tarifini paylaştı

Günün Kurtarıcısı: 'Uzun Ömür Güveci'

İkarya'nın mutfak kültüründen çıkan Uzun Ömür Güveci, özellikle yağmurlu günlerde tercih edilen doyurucu ve vejetaryen dostu bir yemek. Blue Zone araştırmacıları, bu güveci "Akdeniz diyetini benimseyenler için mükemmel bir seçenek" olarak tanımlıyor.

Bu tarifin temelinde soğan, sarımsak, rezene sapı, domates ve börülce (black-eyed peas) bulunuyor. Börülce, düşük glisemik indeksine sahip olmasıyla dikkat çekiyor ve kan şekerini dengede tutma konusunda etkili bir rol oynuyor.