110 yaşına kadar yaşamanın sırrı bu güveçteymiş! Akdeniz'in yerli halkı sırlı tarifini paylaştı
Dünyanın en uzun yaşayan insanları sırlarını yalnızca genetik miraslarına borçlu değiller. Yunanistan'ın İkarya Adası'nda, ömrü uzatan yaşam tarzının kilit taşlarından biri olarak gösterilen 'Uzun Ömür Güveci', bilim insanlarının bile dikkatini çekiyor. Basit, besleyici ve geleneksel malzemelerle hazırlanan bu tarif yalnızca sağlığınızı değil yaşam kalitenizi de dönüştürebilir. İşte şifa olacak tarif...
Giriş Tarihi: 12.12.2024 14:55
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 14:55