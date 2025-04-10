Zeka testi: Bu resimde 11 nerede? 673 kişi denedi, 44'ü bulabildi

Zeka testleri ve optik illüzyonlar, hem eğlenceli hem de zihinsel becerileri geliştiren popüler birer beyin egzersizi haline geldi. Bu tür bulmacalar, hem odaklanma yeteneğini hem de detaylara karşı duyarlılığı sınamaya yardımcı oluyor. "12" ve "21" sayılarıyla dolu zeka testinde ustalıkla gizlenmiş "11" sayısı yer alıyor. Yüzlerce kişi denedi ama çok azı bu gizli sayıyı tespit edebildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi