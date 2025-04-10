Viral Galeri Viral Liste Zeka testi: Bu resimde 11 nerede? 673 kişi denedi, 44'ü bulabildi

Zeka testi: Bu resimde 11 nerede? 673 kişi denedi, 44'ü bulabildi

Zeka testleri ve optik illüzyonlar, hem eğlenceli hem de zihinsel becerileri geliştiren popüler birer beyin egzersizi haline geldi. Bu tür bulmacalar, hem odaklanma yeteneğini hem de detaylara karşı duyarlılığı sınamaya yardımcı oluyor. "12" ve "21" sayılarıyla dolu zeka testinde ustalıkla gizlenmiş "11" sayısı yer alıyor. Yüzlerce kişi denedi ama çok azı bu gizli sayıyı tespit edebildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.04.2025 14:20
Zeka testi: Bu resimde 11 nerede? 673 kişi denedi, 44’ü bulabildi

Sosyal medyada sürekli kayan içerikler, e-posta bildirimleri ve çoklu görevler arasında boğulurken, beynimizi gerçekten çalıştıran bir mola iyi gelebilir. Gözlem gücünü sınayan optik illüzyon ve zeka testleri, odaklanma ve dikkat yeteneğini geliştiriyor. "12" ve "21" sayılarıyla dolu bu zeka testinde, zekice gizlenmiş bir "11" sayısı bulunuyor. 673 kişi denedi fakat yalnızca 44'ü başarılı olabildi. Peki siz onu bulabilecek misiniz? Yalnızca 8 saniyeniz var. Hazırsanız, süreniz başladı!

Zeka testi: Bu resimde 11 nerede? 673 kişi denedi, 44’ü bulabildi

Bu zeka testinde gözlerinizi zorlayacak bir numara gizli. Görselin büyük kısmı "12" ve "21" rakamlarının tekrarından oluşuyor. Dikkatli bakıldığında araya ustalıkla gizlenmiş bir "11" sayısı fark edilebiliyor.

Zeka testi: Bu resimde 11 nerede? 673 kişi denedi, 44’ü bulabildi

Zihinsel egzersiz olarak anılan optik illüzyon ve zeka testleri, beyni aktif tutarak algı gücünü geliştiriyor. Desen tanıma ve detaylar karşısında odaklanmayı artırıyor.

Zeka testi: Bu resimde 11 nerede? 673 kişi denedi, 44’ü bulabildi

"11" sayını fark edebildiniz mi? 8 saniyede bulanlar, gerçekten güçlü bir odaklanma ve dikkat yeteneğine sahip! Onların gözünden hiçbir şey kaçmıyor. Bulamayanlar için ise küçük bir tüyo! Görseli parçalara ayırarak inceleyin. Yakınlaştırma yaparak detaylara odaklanın.

Zeka testi: Bu resimde 11 nerede? 673 kişi denedi, 44’ü bulabildi

İşte cevap! Görselde "11" rakamı, sağ üst köşeye yakın bir noktada yer alıyor. Renk, font ve sayı düzeni bu sayının fark edilmesini zorlaştırıyor.

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