Nesli tükenen ulu kurt nedir, hayata nasıl döndü? Dinazorlar canlanabilir mi? İşte CRISPR teknolojisi...
Bir zamanlar Kuzey Amerika bozkırlarında dolaşan, devasa yapısıyla ürküten "korkunç kurt" şimdi yeniden yeryüzünde. Bilim insanları soyu binlerce yıl önce tükenmiş bu efsanevi canlının genetik mirasını modern teknolojiyle canlandırdı. Colossal Biosciences adlı biyoteknoloji şirketi, türü doğrudan klonlamasa da onun özelliklerini taşıyan üç köpeği kamuoyuyla tanıştırdı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.04.2025 14:10
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 14:15