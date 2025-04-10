Nesli tükenen ulu kurt nedir, hayata nasıl döndü? Dinazorlar canlanabilir mi? İşte CRISPR teknolojisi...

Deneyimden Öğrenilenler: Sabır ve Azimle Gelen Başarı

İnsan tüp bebek süreçlerini andıran bu çalışmalarda her embriyo başarıya ulaşmadı. Sekiz ayrı embriyo transferi yapıldı, her biri 30-45 embriyo içeriyordu. İlk denemeler başarısızlıkla sonuçlansa da sonunda üç sağlıklı yavru elde edildi. Colossal'ın baş bilim insanı Beth Shapiro, "Başlangıçta bazı gebelikler oluştu ancak sürmedi. Şansımızı deneyerek sonunda bu üç hayvanı kazandık," diyor.