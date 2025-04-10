Viral Galeri Viral Liste Nesli tükenen ulu kurt nedir, hayata nasıl döndü? Dinazorlar canlanabilir mi? İşte CRISPR teknolojisi...

Nesli tükenen ulu kurt nedir, hayata nasıl döndü? Dinazorlar canlanabilir mi? İşte CRISPR teknolojisi...

Bir zamanlar Kuzey Amerika bozkırlarında dolaşan, devasa yapısıyla ürküten "korkunç kurt" şimdi yeniden yeryüzünde. Bilim insanları soyu binlerce yıl önce tükenmiş bu efsanevi canlının genetik mirasını modern teknolojiyle canlandırdı. Colossal Biosciences adlı biyoteknoloji şirketi, türü doğrudan klonlamasa da onun özelliklerini taşıyan üç köpeği kamuoyuyla tanıştırdı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.04.2025 14:10 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 14:15
Nesli tükenen ulu kurt nedir, hayata nasıl döndü? Dinazorlar canlanabilir mi? İşte CRISPR teknolojisi...

İki erkek kardeş Romulus ve Remus, 1 Ekim'de doğdu. 30 Ocak'ta ise dişi yavru Khaleesi onlara katıldı. Kuruculardan Ben Lamm, konuya ilişkin "13.000 yıllık bir diş ve 72.000 yıllık bir kafatası parçası aldık, sonuçta üç yavru elde ettik." dedi.

Nesli tükenen ulu kurt nedir, hayata nasıl döndü? Dinazorlar canlanabilir mi? İşte CRISPR teknolojisi...

Dinazorlar Canlanabilir Mi?

Yabancı kaynaklardan alınan bilgilere göre, şirketin amacı sadece bir türü "canlandırmak" değil. Colossal, üç köpek üzerinden geliştirdiği "standartlaştırılmış bir soyu diriltme araç seti"ni tanıttı. Bu yöntemle korkunç kurtlar gibi kaybolan başka türlerin de yeniden hayata dönebilmesi mümkün olacağı iddia ediliyor.

Nesli tükenen ulu kurt nedir, hayata nasıl döndü? Dinazorlar canlanabilir mi? İşte CRISPR teknolojisi...

Genetik Büyü: CRISPR ile Atalara Dönüş

Elde edilen DNA örnekleri, gri kurtların korkunç kurtlara %99,5 oranında genetik benzerlik taşıdığını gösterdi. Bu veriden hareketle, CRISPR teknolojisiyle gri kurt genomlarında 14 gen üzerinde 20 stratejik değişiklik yapıldı. Bu değişimlerin büyük kısmı, nesli tükenmiş varyantların yeniden yaratılmasına odaklandı.

Nesli tükenen ulu kurt nedir, hayata nasıl döndü? Dinazorlar canlanabilir mi? İşte CRISPR teknolojisi...

Düzenlenen hücrelerin çekirdekleri yumurta hücrelerine aktarıldı ve taşıyıcı annelere yerleştirilen embriyolar sayesinde yeni bireyler dünyaya geldi.

Nesli tükenen ulu kurt nedir, hayata nasıl döndü? Dinazorlar canlanabilir mi? İşte CRISPR teknolojisi...

Deneyimden Öğrenilenler: Sabır ve Azimle Gelen Başarı

İnsan tüp bebek süreçlerini andıran bu çalışmalarda her embriyo başarıya ulaşmadı. Sekiz ayrı embriyo transferi yapıldı, her biri 30-45 embriyo içeriyordu. İlk denemeler başarısızlıkla sonuçlansa da sonunda üç sağlıklı yavru elde edildi. Colossal'ın baş bilim insanı Beth Shapiro, "Başlangıçta bazı gebelikler oluştu ancak sürmedi. Şansımızı deneyerek sonunda bu üç hayvanı kazandık," diyor.

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