Yumurta yemeyenler dikkat! Bu besinler yumurtadan daha yüksek protein içeriyor

Protein, kas gelişiminden bağışıklık sistemine kadar vücutta birçok yaşamsal fonksiyon için gereklidir. Bazı kişiler alerji, yaşam tarzı veya diyet tercihleri nedeniyle yumurta tüketemez. Yumurta tüketmeyenler için protein zengini alternatifler gıdalar bulunur. Üstelik bu alternatiflerin bazıları, yumurtadan bile daha fazla protein içeriyor! İşte yumurtadan daha yüksek protein içeren 4 süper besin…

ahaber.com.tr Haber Merkezi