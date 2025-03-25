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Yumurta yemeyenler dikkat! Bu besinler yumurtadan daha yüksek protein içeriyor

Protein, kas gelişiminden bağışıklık sistemine kadar vücutta birçok yaşamsal fonksiyon için gereklidir. Bazı kişiler alerji, yaşam tarzı veya diyet tercihleri nedeniyle yumurta tüketemez. Yumurta tüketmeyenler için protein zengini alternatifler gıdalar bulunur. Üstelik bu alternatiflerin bazıları, yumurtadan bile daha fazla protein içeriyor! İşte yumurtadan daha yüksek protein içeren 4 süper besin…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.03.2025 11:48 Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 11:48
Yumurta yemeyenler dikkat! Bu besinler yumurtadan daha yüksek protein içeriyor

Vejetaryen ya da vegan beslenenler için bu gıdalar yüksek protein içerikleriyle öne çıkıyor. Kas gelişimini destekliyor, tokluk süresini uzatıyor ve bağışıklığı güçlendiriyor. Peki protein deposu besinler hangileri? İşte yumurtadan bile daha fazla protein içeren 4 alternatif gıda…

Yumurta yemeyenler dikkat! Bu besinler yumurtadan daha yüksek protein içeriyor

Yumurtayı Geride Bırakan 4 Protein Kaynağı


Nohut

Kökleri Antik Mısır'a kadar dayanan nohut, sadece lezzetli değil, tam bir protein bombası! Yarım fincan haşlanmış nohut, yaklaşık 8 gram protein içerir. Humus, çorba, salata ya da ana yemeklerde rahatlıkla kullanılabilir. Vegan ve vejetaryen beslenenler için mükemmel bir tercih.

Yumurta yemeyenler dikkat! Bu besinler yumurtadan daha yüksek protein içeriyor

Süzme Peynir

Kahvaltıların vazgeçilmezi süzme peynir, yüksek protein içeriğiyle öne çıkıyor. Yarım fincan süzme peynir yaklaşık 12 gram protein sunar. Tat olarak nötr yapıda olduğundan hem tatlı hem tuzlu tariflerde rahatlıkla kullanılabilir. Kas gelişimi desteklerken tok tutar. Düşük yağlı çeşitleri, fit yaşamı benimseyenler için ideal.

Yumurta yemeyenler dikkat! Bu besinler yumurtadan daha yüksek protein içeriyor

Badem Ezmesi

2 yemek kaşığı badem ezmesinde yaklaşık 7 gram protein bulunur. Kalp dostu sağlıklı yağlar içerir. Kahvaltılarda ekmeğe sürülebilir, smoothie'lere katılabilir. Tarçın, vanilya ya da hindistan cevizi ile aromalandırarak eşsiz bir lezzet oluşturulabilir.

Yumurta yemeyenler dikkat! Bu besinler yumurtadan daha yüksek protein içeriyor

Kabak Çekirdeği

Yaklaşık 30 gram kabuklu kabak çekirdeğinde 8,5 gram protein bulunur. Çinko, demir, magnezyum, selenyum ve potasyum gibi önemli mineraller açısından da zengindir. Granola karışımlarında, yoğurt üstüne ya da salatalara ekleyerek tüketebilirsiniz.

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