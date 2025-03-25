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Nisan ara tatili bayramla birleşecek mi? Okullarda 2. dönem ara tatil kaç gün sürecek?

Öğrencilerin merakla beklediği ikinci ara tatil için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre ara tatil tarihleri netleşti. Nisan ayında gerçekleşecek tatilin, bu yıl Ramazan Bayramı ile aynı döneme denk gelip gelmeyeceği ise veliler ve öğrenciler tarafından araştırılıyor. Peki ikinci ara tatil ne zaman başlayacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.03.2025 11:43 Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 11:43
Nisan ara tatili bayramla birleşecek mi? Okullarda 2. dönem ara tatil kaç gün sürecek?

Öğrenciler ve veliler 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili için geri sayıma başladı. İkinci dönemin ortasına gelinmesiyle birlikte öğrenciler kısa bir mola verecek ve yaz tatiline bir adım daha yaklaşmış olacak. Peki nisan ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

Nisan ara tatili bayramla birleşecek mi? Okullarda 2. dönem ara tatil kaç gün sürecek?

Nisan Ara Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen akademik takvime göre 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.

Nisan ara tatili bayramla birleşecek mi? Okullarda 2. dönem ara tatil kaç gün sürecek?

Böylece öğrenciler hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 gün tatil yapma fırsatı bulacak.

Nisan ara tatili bayramla birleşecek mi? Okullarda 2. dönem ara tatil kaç gün sürecek?

Ramazan Bayramı ile Ara Tatil Birleşiyor mu?

Bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek. Bu nedenle ara tatil ile bayram tatili kısmen çakışacak. Bayram tatili sonrası ara tatil devam edecek ve öğrenciler 7 Nisan 2025 Pazartesi günü ders başı yapacak.

Nisan ara tatili bayramla birleşecek mi? Okullarda 2. dönem ara tatil kaç gün sürecek?

Okullar Ne Zaman Kapanacak?

İkinci dönemin tamamlanmasıyla birlikte 20 Haziran 2025 Cuma günü öğrenciler karnelerini alacak ve yaz tatiline başlayacak. Yeni eğitim öğretim yılı ise 2025 yılının Eylül ayında başlayacak.

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