Nisan ara tatili bayramla birleşecek mi? Okullarda 2. dönem ara tatil kaç gün sürecek?

Öğrencilerin merakla beklediği ikinci ara tatil için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre ara tatil tarihleri netleşti. Nisan ayında gerçekleşecek tatilin, bu yıl Ramazan Bayramı ile aynı döneme denk gelip gelmeyeceği ise veliler ve öğrenciler tarafından araştırılıyor. Peki ikinci ara tatil ne zaman başlayacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi