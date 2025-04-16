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Yumurta alırken gözünüz bu kodda olsun! Meğer doğal yumurtanın sırrı bu rakamlarda saklıymış...

Yumurta, hem besleyici değeri hem de çok yönlü kullanımıyla sofralarımızın baş köşesinde yer alıyor. Birçok tüketici, yumurtanın kalitesiyle ilgili en önemli bilgilerin aslında kabuğunun üzerinde yazılı olduğunu bilmiyor. Yumurta alırken gözden kaçan bu detay, sağlıklı bir seçim yapmanın anahtarı olabilir. Peki yumurtaların üzerinde yer alan kodlar ne anlama geliyor? Yumurta alırken gözünüz bu kodda olsun! Meğer doğal yumurtanın sırrı bu rakamlarda saklıymış...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.04.2025 15:51 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 15:55
Yumurta alırken gözünüz bu kodda olsun! Meğer doğal yumurtanın sırrı bu rakamlarda saklıymış...

Kahvaltıların vazgeçilmezi yumurtayı alırken ilk dikkat etmemiz gereken şey nedir? Yumurtaların üzerinde yer alan rakamlar, yalnızca üretici bilgilerini değil, tavuğun nasıl yetiştirildiğini ve yumurtanın hangi koşullarda üretildiğini de gösterir. Doğal, organik, kümeste ve kafeste yetiştirilen tavuk yumurtalarının farkı bu kodlarda gizli… Peki hangi kod ne anlama gelir?

Yumurta alırken gözünüz bu kodda olsun! Meğer doğal yumurtanın sırrı bu rakamlarda saklıymış...

Yumurtanın Kabuğundaki Kod Ne Anlatıyor?


Yumurtaların üzerinde üretim yöntemini belirten kodların bulunması zorunludur. Kodu olmayan yumurtalar yasal olarak satılamaz.

Yumurta alırken gözünüz bu kodda olsun! Meğer doğal yumurtanın sırrı bu rakamlarda saklıymış...

0 ile Başlayan Kod

Organik üretim yapıldığını belirten bu kod, tavukların tamamen organik yemlerle beslendiğini ve açık alanlarda serbestçe dolaşabildiğini gösterir.

Yumurta alırken gözünüz bu kodda olsun! Meğer doğal yumurtanın sırrı bu rakamlarda saklıymış...

1 ile Başlayan Kod

Serbest gezen tavuk yumurtalarıdır. Tavuklar dış mekana erişebilir ve doğal ortamda otlanabilir. Yumurta kalitesi yüksektir ve tavuklar özgürce hareket edebildiği için hayvan refahı gözetilir.

Yumurta alırken gözünüz bu kodda olsun! Meğer doğal yumurtanın sırrı bu rakamlarda saklıymış...

2 ile Başlayan Kod

Kümeste serbest yetiştirilen tavuk yumurtası olduğunu anlamına gelir. Tavuklar kafeste değil ama kapalı kümes ortamında, sınırlı alanda yetiştirilir. Doğal ışık alabilirler ancak açık alana erişimleri yoktur.

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