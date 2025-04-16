Yumurta alırken gözünüz bu kodda olsun! Meğer doğal yumurtanın sırrı bu rakamlarda saklıymış...
Yumurta, hem besleyici değeri hem de çok yönlü kullanımıyla sofralarımızın baş köşesinde yer alıyor. Birçok tüketici, yumurtanın kalitesiyle ilgili en önemli bilgilerin aslında kabuğunun üzerinde yazılı olduğunu bilmiyor. Yumurta alırken gözden kaçan bu detay, sağlıklı bir seçim yapmanın anahtarı olabilir. Peki yumurtaların üzerinde yer alan kodlar ne anlama geliyor? Yumurta alırken gözünüz bu kodda olsun! Meğer doğal yumurtanın sırrı bu rakamlarda saklıymış...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.04.2025 15:51
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 15:55