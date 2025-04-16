Yumurta alırken gözünüz bu kodda olsun! Meğer doğal yumurtanın sırrı bu rakamlarda saklıymış...

Kahvaltıların vazgeçilmezi yumurtayı alırken ilk dikkat etmemiz gereken şey nedir? Yumurtaların üzerinde yer alan rakamlar, yalnızca üretici bilgilerini değil, tavuğun nasıl yetiştirildiğini ve yumurtanın hangi koşullarda üretildiğini de gösterir. Doğal, organik, kümeste ve kafeste yetiştirilen tavuk yumurtalarının farkı bu kodlarda gizli… Peki hangi kod ne anlama gelir?