Gram altın ne kadar olacak? Yeni rekorlar kapıda mı?
Ticaret savaşlarının yarattığı küresel belirsizlikler, yatırımcıları güvenli liman olan altına yönlendirirken, ons altın tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı. Altının yükselişinin devam edip etmeyeceği sorusu ise yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, piyasaları etkileyen unsurları A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Peki gram altın ne olacak, yeni rekorlar kapıda mı?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.04.2025 16:43
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 16:43