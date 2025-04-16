Gram altın ne kadar olacak? Yeni rekorlar kapıda mı?

"Aslında çok güçlü bir trend var. Çok güçlü bir yükseliş trendi bu ve bu trendin şu anda parametreler değişmeden devam etmesini bekleriz ama bu kadar sert yükselişin de bir düzeltmesi mutlaka gelecektir ki zaman zaman geliyor zaten. Bir hedef verebilmek çok zor böyle bir dönem içerisinde. Çünkü güvenli liman özelliğinden dolayı zaten yükseliş yaşandığı için buna temel bir değer ak verebilmek, bir hesaplama yapabilmek çok kolay değil. Ama burada yatırımcılara önerebileceğim veya vatandaşlara önerebileceğim eğer bu trendin içerisindeyseniz yani elinizde altınınız varsa mümkün olduğunca bu trendler düşüş trendi başlamadan, yükselen trendler aşağıya dönmeden mevcutta elinizde tutmaya devam edebilirsiniz."