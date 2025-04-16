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Gram altın ne kadar olacak? Yeni rekorlar kapıda mı?

Ticaret savaşlarının yarattığı küresel belirsizlikler, yatırımcıları güvenli liman olan altına yönlendirirken, ons altın tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı. Altının yükselişinin devam edip etmeyeceği sorusu ise yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, piyasaları etkileyen unsurları A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Peki gram altın ne olacak, yeni rekorlar kapıda mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.04.2025 16:43 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 16:43
Gram altın ne kadar olacak? Yeni rekorlar kapıda mı?

Güvenli liman olarak anılan altında yükseliş trendi devam ediyor. Ons altın tüm zamanların rekorunu kırarken, gram altın fiyatları da rekor seviyelere ulaştı. Piyasalarda yaşanan hareketlilikle birlikte vatandaşın gözü olası geri çekilmelere çevrildi.

Canlı yayında değerlendirmelerde bulunan Ergezen, altındaki yükselişin temelinde küresel belirsizliklerin yattığını belirtti. ABD'nin ticaret politikalarında attığı adımların altın fiyatlarını doğrudan etkilediğine dikkat çekti.

Gram altın ne kadar olacak? Yeni rekorlar kapıda mı?

Yatırımcılar Ellerindeki Altını Tutmalı?


Altın fiyatlarında güçlü bir yükseliş trendinin söz konusu olduğunu ifade eden Ergezen, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

ALTINDA REKOR ÜSTÜNE REKOR!
Gram altın ne kadar olacak? Yeni rekorlar kapıda mı?

"Aslında çok güçlü bir trend var. Çok güçlü bir yükseliş trendi bu ve bu trendin şu anda parametreler değişmeden devam etmesini bekleriz ama bu kadar sert yükselişin de bir düzeltmesi mutlaka gelecektir ki zaman zaman geliyor zaten. Bir hedef verebilmek çok zor böyle bir dönem içerisinde. Çünkü güvenli liman özelliğinden dolayı zaten yükseliş yaşandığı için buna temel bir değer ak verebilmek, bir hesaplama yapabilmek çok kolay değil. Ama burada yatırımcılara önerebileceğim veya vatandaşlara önerebileceğim eğer bu trendin içerisindeyseniz yani elinizde altınınız varsa mümkün olduğunca bu trendler düşüş trendi başlamadan, yükselen trendler aşağıya dönmeden mevcutta elinizde tutmaya devam edebilirsiniz."

Gram altın ne kadar olacak? Yeni rekorlar kapıda mı?

Gözler Gram Altında: Düşecek mi?


Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte düğün sezonu da başlıyor. Altın fiyatlarının artışı, takı için altın almayı planlayan vatandaşları düşündürüyor. Ergezen, gram altında sert bir geri çekilme beklenmediğini belirterek şunları söyledi:

Gram altın ne kadar olacak? Yeni rekorlar kapıda mı?

"Çünkü şu anda altının yükselmesine neden olan de değişkenlerde, parametrelerde bir değişiklik yok. İşte Trump'ın açıklamaları ki bugün ticaret savaşlarını başlatmış durumda. Yarın gelecek bir açıklamayla bambaşka yönde sert bir geri çekilme de görebiliriz. Bu gerçekleşebilir. Çünkü o tarafta zaten altının yükselmesine neden olan da bu belirsizlik. O yüzden teknik anlamda baktığımız zaman, teknik anlamda 3300-3350 seviyeleri normalde bir direnç seviyesi olarak gözüküyor.

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