Yerli Malı Haftası ŞİİRLERİ 2024 | En güzel, farklı, uzun ve kısa Yerli Malı Haftası 1-2-3-4-5 kıtalık şiirler...

İlk kez 1946 yılında yerli tüketimi artırmak, tutumlu olmanın ve yatırım yapmanın önemini vurgulamak amacıyla kutlanmaya başlanan Yerli Malı Haftası, 2024 yılında 12 Aralık Perşembe günü itibarıyla başladı. Öğrenciler ve öğretmenler, bu anlamlı haftada yer alacak etkinlikler ve şiirler hakkında araştırmalar yaparken Yerli Malı Haftası'nın coşkusu her yıl olduğu gibi bu yıl da şiirlerle pekiştirilecek. İşte Yerli Malı Haftası ile ilgili en güzel şiirler...