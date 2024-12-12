Viral Galeri Viral Liste Yerli Malı Haftası ŞİİRLERİ 2024 | En güzel, farklı, uzun ve kısa Yerli Malı Haftası 1-2-3-4-5 kıtalık şiirler...

Yerli Malı Haftası ŞİİRLERİ 2024 | En güzel, farklı, uzun ve kısa Yerli Malı Haftası 1-2-3-4-5 kıtalık şiirler...

Yerli Malı Haftası, her yıl aralık ayında okullarda kutlanırken, bu özel haftayı şiirlerle de anlamlandırmak gelenek haline gelmiştir. Öğrenciler, yerli ürünlerin önemini ve tutumlu olmanın gerekliliğini anlatan şiirlerle bu anlamlı haftayı coşkuyla kutlar. 1946 yılından bu yana süregelen Yerli Malı Haftası, sadece ekonomik bir farkındalık yaratmakla kalmaz, aynı zamanda toplumsal bilinç oluşturan şiirler ve etkinliklerle de desteklenir.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.12.2024 12:12 Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 12:12
Yerli Malı Haftası ŞİİRLERİ 2024 | En güzel, farklı, uzun ve kısa Yerli Malı Haftası 1-2-3-4-5 kıtalık şiirler...

İlk kez 1946 yılında yerli tüketimi artırmak, tutumlu olmanın ve yatırım yapmanın önemini vurgulamak amacıyla kutlanmaya başlanan Yerli Malı Haftası, 2024 yılında 12 Aralık Perşembe günü itibarıyla başladı. Öğrenciler ve öğretmenler, bu anlamlı haftada yer alacak etkinlikler ve şiirler hakkında araştırmalar yaparken Yerli Malı Haftası'nın coşkusu her yıl olduğu gibi bu yıl da şiirlerle pekiştirilecek. İşte Yerli Malı Haftası ile ilgili en güzel şiirler...

Yerli Malı Haftası ŞİİRLERİ 2024 | En güzel, farklı, uzun ve kısa Yerli Malı Haftası 1-2-3-4-5 kıtalık şiirler...

YERLİ MALI HAFTASI ŞİİRLERİ 2024

Yerli Malı, Yurdun Malı..

İpek, keten, kumaş, deri
Anadolu bunun yeri..
Sucuk diyarı Kayseri
Yerli malı, Yurdun malı..

Tarihi, çanağı, kabı..
Heryanı lezzet erbabı..
Acılı Urfa kebabı..
Yerli malı, Yurdun malı..

Tosya, Edirne pirinci..
Sanki tanesi bir inci..
İnan dünya da birinci..
Yerli malı, Yurdun malı..

Eskişehir, Aydın şalı..
İzmit Hereke de halı..
Ye Rize de, Kars da balı..
Yerli malı, Yurdun malı..

Konya Karaman ovası..
Yetişir buğday ın hası..
Nasreddin ve Mevlana sı..
Yerli malı, Yurdun malı..

Yaylalarda koyun kuzu..
Mersin Anamur un muz u..
Ah o Adana karpuzu..
Yerli malı, Yurdun malı..

İster dolaş tüm dünyayı..
Bizde bunun damar fayı..
Doğu karadeniz çayı..
Yerli malı, Yurdun malı..

Kuş cenneti Manyas gölü..
Ötüyor kuşu, bülbülü..
Rengarenk Isparta gülü..
Yerli malı, Yurdun malı..

Torosların kardeleni..
Plajı, giden geleni..
Kütahya nın porseleni..
Yerli malı, Yurdun malı..

Tüm dünyanın kıskandığı..
Her dil, lezzetle andığı..
Ordu, Giresun fındığı..
Yerli malı, Yurdun malı..

İzmir in asması bağı..
Trabzon, peyniri, yağı..
Kastamonu sarmısağı..
Yerli malı, Yurdun malı..

Gaziantep, kilis şal ı
O meşhur Sivas kangalı..
Hatay Dörtyol portakalı
Yerli malı, Yurdun malı..

Dünya da yok kışı, yazı..
Ardahan ın, Kars ın kazı..
Şair i, Ozan ı, Saz ı…
Yerli malı, Yurdun malı..

Havası, güneşi, pusu..
Gazneli si, Saltuklu su..
Osmanlı sı, Selçuklu su..
Yerli malı, Yurdun malı..

Erberk Pullu

Yerli Malı Haftası ŞİİRLERİ 2024 | En güzel, farklı, uzun ve kısa Yerli Malı Haftası 1-2-3-4-5 kıtalık şiirler...

Yerli Malı

Üstüm, başım, İçim, dışım.
Ayakkabım yerli malı...
Vatanını seven insan,
Yerli malı kullanmalı.

Neden param avuç avuç
Yabancıya gitsin bütün?
O paralar diken olur,
Canımızı yakar bir gün.

Yerli malı duruyorken
Yabancıya bakar mıyım?
İşçimizin emeğini
Bile bile yıkar mıyım?

Çeşidi az olsa bile,
Yerli malı, vatan malı
Başka türlü düşünenler
Varlığından utanmalı.

Hakkı SUNAT

Yerli Malı Haftası ŞİİRLERİ 2024 | En güzel, farklı, uzun ve kısa Yerli Malı Haftası 1-2-3-4-5 kıtalık şiirler...

YERLİ YEMİŞ YİYELİM

Yerli yemiş yiyelim

Yerli kumaş giyelim.

Ülkemizin malları

Sağlam olur bilelim.

**********************

Başka ulustan alma

Sakın alıp kullanma.

Dışarıdan gelen mallar

*********************

Yararlı olur sanma.

Yabancının malını

Gitsin başkası alsın.

Şaşırma hiç yolunu

Paramız yurtta kalsın.

İbrahim ŞİMŞEK

Yerli Malı Haftası ŞİİRLERİ 2024 | En güzel, farklı, uzun ve kısa Yerli Malı Haftası 1-2-3-4-5 kıtalık şiirler...

Yerli Malı

Eğer avuç açmamak
İstersen hiç kimseye,
Muzu, hurmayı bırak;
Üzümü, inciri ye.

Ey Türk kızı, Türk oğlu,
Budur kurtuluş yolu.

Fındık, ceviz hepsi var;
Yok eşi yün, ipeğin,
Yurduna sevgisi var;
Yerli malı giyenin.

Ey Türk kızı, Türk oğlu,
Budur kurtuluş yolu.

Vatanımız bu toprak
Cennet gibi her yanı,
Yerli malı kullanmak,
Kurtaracak vatanı.

Ey Türk kızı, Türk oğlu,
Budur kurtuluş yolu.

Nahit Nafiz EDGÜER

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