Yerli Malı Haftası ŞİİRLERİ 2024 | En güzel, farklı, uzun ve kısa Yerli Malı Haftası 1-2-3-4-5 kıtalık şiirler...

YERLİ MALI HAFTASI ŞİİRLERİ 2024
Yerli Malı, Yurdun Malı..
İpek, keten, kumaş, deri
Anadolu bunun yeri..
Sucuk diyarı Kayseri
Yerli malı, Yurdun malı..
Tarihi, çanağı, kabı..
Heryanı lezzet erbabı..
Acılı Urfa kebabı..
Yerli malı, Yurdun malı..
Tosya, Edirne pirinci..
Sanki tanesi bir inci..
İnan dünya da birinci..
Yerli malı, Yurdun malı..
Eskişehir, Aydın şalı..
İzmit Hereke de halı..
Ye Rize de, Kars da balı..
Yerli malı, Yurdun malı..
Konya Karaman ovası..
Yetişir buğday ın hası..
Nasreddin ve Mevlana sı..
Yerli malı, Yurdun malı..
Yaylalarda koyun kuzu..
Mersin Anamur un muz u..
Ah o Adana karpuzu..
Yerli malı, Yurdun malı..
İster dolaş tüm dünyayı..
Bizde bunun damar fayı..
Doğu karadeniz çayı..
Yerli malı, Yurdun malı..
Kuş cenneti Manyas gölü..
Ötüyor kuşu, bülbülü..
Rengarenk Isparta gülü..
Yerli malı, Yurdun malı..
Torosların kardeleni..
Plajı, giden geleni..
Kütahya nın porseleni..
Yerli malı, Yurdun malı..
Tüm dünyanın kıskandığı..
Her dil, lezzetle andığı..
Ordu, Giresun fındığı..
Yerli malı, Yurdun malı..
İzmir in asması bağı..
Trabzon, peyniri, yağı..
Kastamonu sarmısağı..
Yerli malı, Yurdun malı..
Gaziantep, kilis şal ı
O meşhur Sivas kangalı..
Hatay Dörtyol portakalı
Yerli malı, Yurdun malı..
Dünya da yok kışı, yazı..
Ardahan ın, Kars ın kazı..
Şair i, Ozan ı, Saz ı…
Yerli malı, Yurdun malı..
Havası, güneşi, pusu..
Gazneli si, Saltuklu su..
Osmanlı sı, Selçuklu su..
Yerli malı, Yurdun malı..
Erberk Pullu