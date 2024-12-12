Dünyanın En Güçlü Kadınları açıklandı: Türkiye’den yine o isim listede!
Dünyanın en prestijli yayınlarından biri olan Forbes dergisi, her yıl olduğu gibi bu yıl da "Dünyanın En Güçlü 100 Kadını" listesini kamuoyuyla paylaştı. Listede iş dünyasından politikaya, sanattan hayırseverliğe kadar birçok alanda etkili isimler yer alıyor. Listenin zirvesinde önemli isimler yer alırken, Türkiye'den de o isim listeye damga vurdu. İşte Dünyanın En Güçlü 100 Kadın listesi…
Giriş Tarihi: 12.12.2024 13:27 Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 13:27