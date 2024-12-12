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Dünyanın En Güçlü Kadınları açıklandı: Türkiye’den yine o isim listede!

Dünyanın en prestijli yayınlarından biri olan Forbes dergisi, her yıl olduğu gibi bu yıl da "Dünyanın En Güçlü 100 Kadını" listesini kamuoyuyla paylaştı. Listede iş dünyasından politikaya, sanattan hayırseverliğe kadar birçok alanda etkili isimler yer alıyor. Listenin zirvesinde önemli isimler yer alırken, Türkiye'den de o isim listeye damga vurdu. İşte Dünyanın En Güçlü 100 Kadın listesi…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.12.2024 13:27 Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 13:27
Dünyanın En Güçlü Kadınları açıklandı: Türkiye’den yine o isim listede!

Forbes'ın 2024 yılı listesinde birinci sırada, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bulunuyor. Onu, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ikinci sırada takip ederken, üçüncü sırada ise İtalya Başbakanı Giorgia Meloni yer aldı. Dünyanın En Güçlü 100 Kadını listesinde Türkiye'den tek bir isim dahil oldu. Daha öncede Dünyanın En Güçlü Kadınları listesinde yer alan Güler Sabancı, inovasyon ve sorumluluk projelerindeki başarılarıyla anılıyor. Bu isimler, uluslararası siyasette ve ekonomideki etkileriyle dikkat çekiyor.

Dünyanın En Güçlü Kadınları açıklandı: Türkiye’den yine o isim listede!

Listenin geneline bakıldığında, kadınların dünya genelinde farklı sektörlerde liderlik rollerinde etkin olduğu gözlemleniyor. Politika kategorisinde Ursula von der Leyen, Giorgia Meloni ve Claudia Sheinbaum öne çıkarken; iş dünyasında General Motors CEO'su Mary Barra ve Fidelity Investments CEO'su Abigail Johnson gibi isimler yer aldı. Medya ve eğlence sektöründen ise Oprah Winfrey, Beyoncé ve Taylor Swift gibi ikonlar dikkat çekti.

Dünyanın En Güçlü Kadınları açıklandı: Türkiye’den yine o isim listede!

Güler Sabancı Tekrar Listede

Türkiye'den listeye giren tek isim olan Güler Sabancı oldu. Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Forbes'ın "Dünyanın En Güçlü 100 Kadını" listesine 80. sıradan girerek bir kez daha ülkemizi gururlandırdı. Yıllardır listeye giriş yapan Güler Sabancı, sadece Türkiye'nin değil, aynı zamanda dünyanın da en etkili iş insanlarından biri olarak dikkat çekiyor.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak yıllardır sürdürülebilirlik, inovasyon ve sosyal sorumluluk alanlarındaki çalışmalarıyla tanınan Sabancı, iş dünyasındaki liderliğini küresel ölçekte bir kez daha göstermiş oldu. İş dünyasındaki başarılarının yanı sıra kız çocuklarına ve kadınlara yönelik projelerde de yer almış, öncülük etmiştir.

Dünyanın En Güçlü Kadınları açıklandı: Türkiye’den yine o isim listede!

Güler Sabancı Kimdir?

14 Ağustos 1955 tarihinde Adana'da dünyaya gelen Güler Sabancı, Sabancı ailesinin üçüncü nesil üyelerinden biri ve Sabancı Holding'in yönetim kurulu başkanıdır. TED Ankara Koleji'nden mezun olan Sabancı, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi'nin İşletme Bölümü'nde 1978 yılında tamamladı. Aynı yıl, profesyonel kariyerine Sabancı Holding'in bir şirketi olan Lassa'da başladı. 2004 yılında Sakıp Sabancı'nın vefatının ardından, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Murahhas Üyeliği görevlerini devraldı.

Dünyanın En Güçlü Kadınları açıklandı: Türkiye’den yine o isim listede!

Güler Sabancı, Türk Sanayicileri ve İşadamlıları Derneği'nin (TÜSİAD) ilk kadın yönetim kurulu üyesi olma ünvanına sahiptir. European Round Table of Industrialists (ERT)'de ilk ve tek kadın üye olarak görev yapan Sabancı, aynı zamanda Siemens AG'nin yönetim kurulunda ve MIT Energy Initiative'in Uluslararası Danışma Kurulu'nda yer almıştır. Global Compact (Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi) yönetim kurulunda da etkin roller üstlenmiştir.

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