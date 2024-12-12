Dünyanın En Güçlü Kadınları açıklandı: Türkiye’den yine o isim listede!

Güler Sabancı Tekrar Listede

Türkiye'den listeye giren tek isim olan Güler Sabancı oldu. Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Forbes'ın "Dünyanın En Güçlü 100 Kadını" listesine 80. sıradan girerek bir kez daha ülkemizi gururlandırdı. Yıllardır listeye giriş yapan Güler Sabancı, sadece Türkiye'nin değil, aynı zamanda dünyanın da en etkili iş insanlarından biri olarak dikkat çekiyor.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak yıllardır sürdürülebilirlik, inovasyon ve sosyal sorumluluk alanlarındaki çalışmalarıyla tanınan Sabancı, iş dünyasındaki liderliğini küresel ölçekte bir kez daha göstermiş oldu. İş dünyasındaki başarılarının yanı sıra kız çocuklarına ve kadınlara yönelik projelerde de yer almış, öncülük etmiştir.