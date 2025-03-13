Yeni motosiklet cezaları 2025 | Motosiklet cezaları ne kadar oldu? Kask takmama, kırmızı ışıkta geçme...
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 2025 yılı itibarıyla motosiklet sürücülerini ilgilendiren yeni trafik cezalarını duyurdu. Kask takmama, tek teker üzerinde gitme ve kırmızı ışık ihlali gibi birçok kural ihlalinde ceza miktarlarının artırılacağını belirten Bakan Yerlikaya yeni düzenlemelerin trafikte güvenliği artırmayı hedeflediğini vurguladı. Peki 2025 yılında motosiklet cezaları ne kadar olacak? İşte güncellenen cezaların detayları…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.03.2025 06:20
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 06:20