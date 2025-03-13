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Yeni motosiklet cezaları 2025 | Motosiklet cezaları ne kadar oldu? Kask takmama, kırmızı ışıkta geçme...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 2025 yılı itibarıyla motosiklet sürücülerini ilgilendiren yeni trafik cezalarını duyurdu. Kask takmama, tek teker üzerinde gitme ve kırmızı ışık ihlali gibi birçok kural ihlalinde ceza miktarlarının artırılacağını belirten Bakan Yerlikaya yeni düzenlemelerin trafikte güvenliği artırmayı hedeflediğini vurguladı. Peki 2025 yılında motosiklet cezaları ne kadar olacak? İşte güncellenen cezaların detayları…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.03.2025 06:20 Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 06:20
Yeni motosiklet cezaları 2025 | Motosiklet cezaları ne kadar oldu? Kask takmama, kırmızı ışıkta geçme...

Türkiye'de motosiklet kullanımı hızla artarken bu durum beraberinde yeni trafik düzenlemelerini de getiriyor. Son dönemde özellikle motosikletli kuryelerin sayısındaki artışla birlikte kazalar ve trafik ihlalleri gündeme oturdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Motobike İstanbul Fuarı'nda yaptığı açıklamada motosiklet sürücülerine yönelik yeni ceza düzenlemelerini duyurdu.

Yeni motosiklet cezaları 2025 | Motosiklet cezaları ne kadar oldu? Kask takmama, kırmızı ışıkta geçme...

Ceza Katlanarak Artacak

Motosiklet sürücülerinin en önemli güvenlik ekipmanı olan kask, yeni düzenlemede daha sıkı şekilde denetlenecek. Mevcut yasada 993 TL olan kask takmama cezası yeni düzenlemeyle 1500 TL'ye yükseltilirken, ihlallerin tekrarı halinde ceza katlanacak:

İlk ihlalde sürücüye ve yolcuya (artçıya) ayrı ayrı 1500 TL ceza kesilecek.

Aynı yıl içinde ikinci kez kask takmayanlar 3000 TL ceza ödeyecek.

Üç veya daha fazla kez kask takmayan sürücülere ise ceza 9000 TL'ye kadar çıkacak.

Bu uygulamayla, özellikle şehir içi trafikte sıkça rastlanan kasksız sürüşlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yeni motosiklet cezaları 2025 | Motosiklet cezaları ne kadar oldu? Kask takmama, kırmızı ışıkta geçme...

Tek Teker Üzerinde Gitmenin ve Trafikte Yarışmanın Bedeli Ağır

Trafikte motosiklet sürücülerinin yaptığı en tehlikeli ihlallerden biri olan tek teker üzerinde gitme, makas atma ve trafikte yarışma gibi akrobatik hareketlere ağır cezalar geliyor. Yeni düzenlemeyle bu ihlallere verilen cezalar neredeyse 20 kat artırıldı:

Tek teker üzerinde giden veya benzeri akrobatik hareketler yapan sürücülere 47 bin TL ceza kesilecek.

Bu ihlali yapanların sürücü belgelerine 60 gün süreyle el konulacak.

Trafikte yarış yapan sürücüler için cezalar daha da ağır olacak. Yarışa katılan motosiklet sürücülerinin ehliyetleri 2 yıl süreyle iptal edilecek.

Bu düzenlemelerle özellikle genç sürücülerin tehlikeli hareketler yapmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Yeni motosiklet cezaları 2025 | Motosiklet cezaları ne kadar oldu? Kask takmama, kırmızı ışıkta geçme...

Ehliyetsiz Motosiklet Kullanmanın Cezası Rekor Seviyede

Ehliyetsiz motosiklet kullanımı, özellikle küçük yaşta sürücülerin karıştığı kazalar nedeniyle büyük bir sorun haline gelmiş durumda. Yeni düzenlemeyle ehliyetsiz motosiklet kullananlara yönelik cezalar korunurken, ehliyeti iptal edilen sürücüler için çok daha ağır yaptırımlar getirildi:

Ehliyetsiz motosiklet kullananlara 18 bin 677 TL ceza kesilecek.

Ehliyeti iptal edilmiş ya da geçici olarak geri alınmış bir sürücünün motosiklet kullanması halinde ise ceza tam 186 bin TL'ye çıkacak.

Bu ceza, ehliyetsiz motosiklet kullanımını caydırmayı amaçlayan en sert yaptırımlardan biri olarak dikkat çekiyor.

Yeni motosiklet cezaları 2025 | Motosiklet cezaları ne kadar oldu? Kask takmama, kırmızı ışıkta geçme...

Kırmızı Işıkta Geçmenin Cezası Artıyor

Trafikte en büyük risk unsurlarından biri olan kırmızı ışık ihlalleri de yeni düzenlemeyle daha ağır cezalarla karşı karşıya kalacak. Mevcut ceza 2 bin 167 TL iken, yeni düzenlemeyle birlikte bu ceza 5 bin TL olacak. Ayrıca tekrarlanan ihlaller için daha ağır yaptırımlar öngörülüyor:

Bir yıl içinde ikinci kez kırmızı ışıkta geçen sürücüye ceza 5 bin TL artırılarak uygulanacak.

Üçüncü ihlalden itibaren sürücünün ehliyetine de el konulacak.

Üçüncü ihlalde 30 gün, dördüncüde 60 gün, beşincide 90 gün süreyle ehliyet geçici olarak iptal edilecek.

Bir yıl içinde altıncı kez kırmızı ışık ihlali yapanların ehliyeti tamamen iptal edilecek.

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