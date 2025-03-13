Yeni motosiklet cezaları 2025 | Motosiklet cezaları ne kadar oldu? Kask takmama, kırmızı ışıkta geçme...

Tek Teker Üzerinde Gitmenin ve Trafikte Yarışmanın Bedeli Ağır

Trafikte motosiklet sürücülerinin yaptığı en tehlikeli ihlallerden biri olan tek teker üzerinde gitme, makas atma ve trafikte yarışma gibi akrobatik hareketlere ağır cezalar geliyor. Yeni düzenlemeyle bu ihlallere verilen cezalar neredeyse 20 kat artırıldı:

Tek teker üzerinde giden veya benzeri akrobatik hareketler yapan sürücülere 47 bin TL ceza kesilecek.

Bu ihlali yapanların sürücü belgelerine 60 gün süreyle el konulacak.

Trafikte yarış yapan sürücüler için cezalar daha da ağır olacak. Yarışa katılan motosiklet sürücülerinin ehliyetleri 2 yıl süreyle iptal edilecek.

Bu düzenlemelerle özellikle genç sürücülerin tehlikeli hareketler yapmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.