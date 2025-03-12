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Milyonlarca araç sahibinin dikkatine! Bunu yapanın ehliyetine el konulacak | Bakan Yerlikaya cezaları açıkladı

Trafikte yeni döneme giriliyor. İçişleri Bakanı Yerlikaya, motosiklet kazalarının önlenmesine yönelik eylem planını açıkladı. Bu kapsamda, bir yılda 6 kez kırmızı ışık ihlali yapan sürücünün ehliyetinin iptal edilecek ayrıca 80 bin lira cezai işlem uygulanacak. Bakan Yerlikaya, trafikte akrobatik hareket yapanlara ilişkin ise "Cezası 47 bin lira, 60 gün ehliyetini alıyoruz, aracı 60 gün trafikten men ediyoruz. Akan trafikte yarış yapıyorsa 47 bin lira, 2 yıl ehliyetini alıyoruz, 60 gün trafikten motoru men ediyoruz" dedi. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.03.2025 20:12 Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 20:28
Milyonlarca araç sahibinin dikkatine! Bunu yapanın ehliyetine el konulacak | Bakan Yerlikaya cezaları açıkladı

Yerlikaya, İstanbul Fuar Merkezi'ndeki MOTOBIKE İstanbul 2025 Fuarı'nın açılış töreninde, İçişleri Bakanlığınca "Bir Kural 1 Ömür" mottosuyla hazırlanan motosiklet kazalarının önlenmesine yönelik eylem planını açıkladı.

Bu kapsamda, motosikletlerin dahil olduğu kazalara ve motosiklet sürücülerine uygulanan cezai işlemlere ilişkin emniyet ve jandarma verilerini de paylaşan Yerlikaya, motosikletin büyük bir tutku olduğunu, kendisinin de motosiklet kullanmayı sevdiğini söyledi.

Milyonlarca araç sahibinin dikkatine! Bunu yapanın ehliyetine el konulacak | Bakan Yerlikaya cezaları açıkladı

Türkiye genelinde 675 bin personelle ülkenin huzurunu sağlamaya çalıştıklarını belirten Yerlikaya, trafikte huzurun sağlanmasına yönelik de çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Bu konuda eğitimden denetime kadar her alanda var olduklarını dile getiren Yerlikaya, Türkiye'de 31,3 milyon motorlu taşıt, 6,3 milyon da motosiklet bulunduğunu belirtti.

Milyonlarca araç sahibinin dikkatine! Bunu yapanın ehliyetine el konulacak | Bakan Yerlikaya cezaları açıkladı

Trafikte güvenlik için motosiklet sürücülerine seslenen Yerlikaya, "2019'da 3,3 milyon olan motosiklet sayısı 2024'te 6,3 milyona ulaşmış. Toplam motorlu taşıtların sayısını 2024'te 31,3 milyon ile kapattık, bunların yüzde 20'si, yani her beş araçtan biri iki teker, yani motosiklet." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, ülkedeki motosiklet sayısının 2023'te 2022'ye kıyasla 1 milyon artarak 5,1 milyon, 2024'te ise 1,2 milyon artışla 6,3 milyon olduğunu söyledi.

Motosiklet sayılarının artmasını normal karşıladıklarını ancak kural ihlali sebebiyle kazaların artmasına ve can kayıplarının yaşanmasına rıza gösteremeyeceklerini vurgulayan Yerlikaya, devriye ve ekip sayısını artırdıklarını, böylelikle trafik denetimlerinde sayısal bir artış yaşandığını anlattı.

Milyonlarca araç sahibinin dikkatine! Bunu yapanın ehliyetine el konulacak | Bakan Yerlikaya cezaları açıkladı

Trafikteki denetimlerin son 6 yıllık seyrine ilişkin bilgi veren Yerlikaya, "Motosiklet denetim sayısı 2024'te 2023'e nispetle yüzde 114 arttı. Cezai işlem sayısı maalesef yüzde 101 arttı, kaskla ilgili de maalesef yüzde 115 işlem sayımızın arttığını görüyoruz." dedi.

Yerlikaya'nın sunumunda, 2019'da 1 milyon 470 bin 113 olan motosiklet denetim sayısının 2024'te 8 milyon 177 bin 983'e ulaştığı, 2019'da 858 bin 169 olan cezai işlem sayısının 2024'te 3 milyon 260 bin 421, yine 2019'da 341 bin 797 olan kask cezası işlem sayısının 2024'te 1 milyon 326 bin 208 olduğu bilgisi yer aldı.

Milyonlarca araç sahibinin dikkatine! Bunu yapanın ehliyetine el konulacak | Bakan Yerlikaya cezaları açıkladı

Son 6 yılda motosiklet kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısını da paylaşan Yerlikaya, "Biz son 6 yılda denetimlerimizi yüzde 114, işlem sayılarını da yüzde 101 artırmamıza rağmen ölüm sayıları günlük 3,6'dan (2023) 4,3'e (2024) artmış." diye konuştu.

Sunumda yer alan verilere göre, motosiklet kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 2019'da 866, 2020'de 913, 2021'de 957, 2022'de 1002, 2023'te 1307 ve 2024'te 1584 olarak kayıtlara geçtiği görüldü.

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