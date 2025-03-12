Milyonlarca araç sahibinin dikkatine! Bunu yapanın ehliyetine el konulacak | Bakan Yerlikaya cezaları açıkladı
Trafikte yeni döneme giriliyor. İçişleri Bakanı Yerlikaya, motosiklet kazalarının önlenmesine yönelik eylem planını açıkladı. Bu kapsamda, bir yılda 6 kez kırmızı ışık ihlali yapan sürücünün ehliyetinin iptal edilecek ayrıca 80 bin lira cezai işlem uygulanacak. Bakan Yerlikaya, trafikte akrobatik hareket yapanlara ilişkin ise "Cezası 47 bin lira, 60 gün ehliyetini alıyoruz, aracı 60 gün trafikten men ediyoruz. Akan trafikte yarış yapıyorsa 47 bin lira, 2 yıl ehliyetini alıyoruz, 60 gün trafikten motoru men ediyoruz" dedi. İşte detaylar...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.03.2025 20:12
Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 20:28