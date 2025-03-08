Viral Galeri Viral Liste YDS/1 ne zaman, saat kaçta? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? Sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

YDS/1 ne zaman, saat kaçta? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? Sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) için geri sayım başladı. Adaylar, sınav günü saat kaçta binada olmaları gerektiğini ve sınav süresini merak ediyor. Peki YDS/1 sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek ve sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? İşte sınav giriş belgesi sorgulama ekranı…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.03.2025 16:15 Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 16:15
YDS/1 ne zaman, saat kaçta? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? Sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak olan YDS/1, akademik kariyer yapacak binlerce aday için büyük önem taşıyor. Türkiye genelinde 81 ilde, toplamda 87 sınav merkezinde gerçekleşecek olan bu sınav, çok sayıda adayı bir araya getirecek.

YDS/1 ne zaman, saat kaçta? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? Sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

ÖSYM tarafından yayımlanan resmi takvime göre 2025 YDS/1, 9 Mart Pazar günü düzenlenecek. Sınav sabah saat 10.15'te başlayacak. Adayların sınav günü en geç saat 10:00'a kadar sınav merkezinde hazır bulunmaları gerekiyor. Saat 10:00'dan sonra gelen adaylar sınav salonuna alınmayacak.

YDS/1 ne zaman, saat kaçta? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? Sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

YDS/1 Sınav Süreleri ve Soru Dağılımı

2025 YDS/1 sınavı 180 dakika (3 saat) sürecek. Engelli adaylar için ise 30 dakikalık ek süre tanınacak. 80 çoktan seçmeli sorudan oluşan YDS/1 sınavı, saat 13:15'te sona erecek.

YDS/1 ne zaman, saat kaçta? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? Sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, sınavla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "20 farklı yabancı dilde uygulanacak sınava 120 bin 261 aday başvurdu. Adaylara 5 dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça) çoktan seçmeli soru sorulurken, diğer 15 dilde 8 açık uçlu çeviri sorusu sorulacak. Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutulurken, 1026 aday bu haktan yararlandı. Sınava 322 engelli aday katılacak. Engelli adayların uygun bir ortamda sınava katılabilmeleri için uygun sınav ortamı oluşturuldu. Sınavda emniyet personeli dahil 17 bin 478 kişi görev yapacak. Sınava katılacak tüm adaylara başarılar dilerim"

YDS/1 ne zaman, saat kaçta? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? Sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

Sınav Giriş Belgeleri Nasıl Alınır?

Adaylar, sınav giriş belgelerine https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş yaparak erişebilirler.

Kimlik kartını kaybeden, T.C. kimlik numarası veya fotoğrafı bulunmayan adaylar, sınav günü saat 10.00'a kadar il ve ilçe nüfus müdürlüklerine başvurarak geçici kimlik belgesi alabilirler.

YDS/1 Sınav Giriş Belgesi İçin Tıklayınız.

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