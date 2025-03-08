YDS/1 ne zaman, saat kaçta? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? Sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) için geri sayım başladı. Adaylar, sınav günü saat kaçta binada olmaları gerektiğini ve sınav süresini merak ediyor. Peki YDS/1 sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek ve sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? İşte sınav giriş belgesi sorgulama ekranı…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.03.2025 16:15
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 16:15