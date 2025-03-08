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Mukbang akımı nedir, nereden geldi? Eğlenceli mi, tehlikeli mi? Mukbang fenomeninin bilinmeyen gerçekleri!

Sosyal medyada giderek yaygınlaşan mukbang videoları, izleyicilere yemek yeme deneyimini dolaylı yoldan yaşatırken, bir yandan da büyük tartışmalara yol açıyor. Aşırı yemek tüketimini özendirerek obezite ve metabolik hastalıkları tetiklediği düşünülen bu trend, son dönemde ölüm vakalarıyla yeniden gündeme geldi. Uzmanlar ve sağlık yetkilileri, bu fenomenin zararlarına karşı uyarıda bulunuyor. Peki Mukbang akımı nedir, nereden geldi? Mukbang fenomenin zararları…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.03.2025 11:49 Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 11:49
Mukbang akımı nedir, nereden geldi? Eğlenceli mi, tehlikeli mi? Mukbang fenomeninin bilinmeyen gerçekleri!

Mukbang, Güney Kore kökenli bir internet akımı olup, içerik üreticilerinin büyük porsiyonlarda yiyecek tüketerek izleyicilerle etkileşime girdiği bir formattır. Mukbang, yemek ('meongneun') ve yayın ('bangsong') kelimelerinin birleşiminden oluşan bir terim olup, Korece 'meokbang' kelimesinden gelir. 2010'lardan itibaren popülerlik kazanan bu trend, yemek yeme deneyimini görsel ve işitsel bir içerik haline getirerek dünyanın dört bir yanında milyonlarca izleyiciye ulaşmıştır.

Mukbang akımı nedir, nereden geldi? Eğlenceli mi, tehlikeli mi? Mukbang fenomeninin bilinmeyen gerçekleri!

Başlangıçta yalnızlık hissini azaltmak için ortaya çıkan bu akım, zamanla tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından takip edilen bir fenomen haline geldi. Bugün, mukbang videoları farklı formatlarda sunuluyor. Bazıları sohbetler içerirken, bazıları tamamen yiyecek tüketimine odaklanıyor. Ortak nokta ise aşırı miktarda yiyecek tüketiminin ön planda olması. Peki bu akım bir eğlence mi yoksa sağlığı tehdit eden toksik bir trend mi?

Mukbang akımı nedir, nereden geldi? Eğlenceli mi, tehlikeli mi? Mukbang fenomeninin bilinmeyen gerçekleri!

Eğlence mi, Tehlike mi?

Mukbang, eğlenceli ve bağımlılık yaratabilecek bir içerik formatı olmasına rağmen, beraberinde ciddi sağlık sorunları da getiriyor. Aşırı yemek tüketimi, obezite, metabolik sendrom, kardiyovasküler hastalıklar ve sindirim problemleri gibi birçok riski barındırıyor. International Journal of Mental Health and Addiction'da yayınlanan bir makalede, Güney Kore'de yaygın kaygı ve yalnızlık duyguları nedeniyle bu içeriklerin popülerlik kazandığı öne sürüldü.

Mukbang akımı nedir, nereden geldi? Eğlenceli mi, tehlikeli mi? Mukbang fenomeninin bilinmeyen gerçekleri!

Uzmanlar, aşırı yemek tüketiminin normalleştirilmesinin yeme bozukluklarına yol açabileceğini belirtiyor. Transpersonel psikoterapist Clare Patterson, bu videoların çoğunun inanılmaz derecede sağlıksız olduğunu belirtiyor. "Vücudumuz için tek seferde bu kadar büyük miktarda yiyecek tüketmek çok zararlı ve bu tür içerikleri izlerken aşırı yeme tehlikelerine karşı 'duyarsızlaşmamız' tehlikesi var - tıpkı çok fazla kötü haber izlemenin bizi bağlantısız ve bazen depresif hissettirebilmesi gibi." diyor.

Mukbang akımı nedir, nereden geldi? Eğlenceli mi, tehlikeli mi? Mukbang fenomeninin bilinmeyen gerçekleri!

Psikoterapist Patterson, açıklamasında herhangi bir bağımlılık davranışının genellikle bir uyarı işareti olduğuna dikkat çekiyor ve açıklamasına şu şekilde devam ediyor: "Refahınızı destekleyebilecek aktiviteler pahasına bu tür içeriklerle etkileşime girme konusunda bir 'takıntı' veya 'ihtiyaç' varsa, bu sağlıksız bir ilişkiye işaret ediyor olabilir."

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