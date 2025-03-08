Mukbang akımı nedir, nereden geldi? Eğlenceli mi, tehlikeli mi? Mukbang fenomeninin bilinmeyen gerçekleri!
Sosyal medyada giderek yaygınlaşan mukbang videoları, izleyicilere yemek yeme deneyimini dolaylı yoldan yaşatırken, bir yandan da büyük tartışmalara yol açıyor. Aşırı yemek tüketimini özendirerek obezite ve metabolik hastalıkları tetiklediği düşünülen bu trend, son dönemde ölüm vakalarıyla yeniden gündeme geldi. Uzmanlar ve sağlık yetkilileri, bu fenomenin zararlarına karşı uyarıda bulunuyor. Peki Mukbang akımı nedir, nereden geldi? Mukbang fenomenin zararları…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.03.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 11:49