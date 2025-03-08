Mukbang akımı nedir, nereden geldi? Eğlenceli mi, tehlikeli mi? Mukbang fenomeninin bilinmeyen gerçekleri!

Uzmanlar, aşırı yemek tüketiminin normalleştirilmesinin yeme bozukluklarına yol açabileceğini belirtiyor. Transpersonel psikoterapist Clare Patterson, bu videoların çoğunun inanılmaz derecede sağlıksız olduğunu belirtiyor. "Vücudumuz için tek seferde bu kadar büyük miktarda yiyecek tüketmek çok zararlı ve bu tür içerikleri izlerken aşırı yeme tehlikelerine karşı 'duyarsızlaşmamız' tehlikesi var - tıpkı çok fazla kötü haber izlemenin bizi bağlantısız ve bazen depresif hissettirebilmesi gibi." diyor.