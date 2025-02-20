Viral Galeri Viral Liste Yarın İstanbul’da okullar tatil mi? 21 Şubat hangi illerde eğitime ara verildi?

Yarın İstanbul’da okullar tatil mi? 21 Şubat hangi illerde eğitime ara verildi?

Marmara ve Karadeniz bölgelerinde etkili olan yoğun kar yağışı ile "21 Şubat Cuma günü okullar tatil mi?" sorusu günün en çok merak edilen konuları arasına girdi. Kar fırtınasının etkisini artırmasıyla birlikte gözler, Valiliklerden gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Peki hangi illerde eğitime ara verildi? İşte Valilikten gelen açıklamalar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.02.2025 17:14 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 17:14
Yarın İstanbul’da okullar tatil mi? 21 Şubat hangi illerde eğitime ara verildi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları doğrultusunda, yurdun pek çok bölgesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. İstanbul, Rize, Sinop, Sansun, Erzurum, Eskişehir, Tunceli gibi illerde de kar tatili haberleri art arda geldi. Öğrenciler ve veliler, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinden yapılan duyuruları takip etti. Peki yarın İstanbul'da okullar var mı, yok mu? 21 Şubat Cuma günü hangi illerde okullar tatil ilan edildi?

Yarın İstanbul’da okullar tatil mi? 21 Şubat hangi illerde eğitime ara verildi?

Yarın İstanbul'da Okullar Tatil mi?

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Şubat bugün İstanbul'da tüm eğitim kurumlarında okullar tatil ilan edilmişti. Kar yağışı ve soğuk havanın etkisini sürdürmesi ile öğrenciler ve veliler İstanbul Valiliğinden gelecek yeni bir duyuruya gözlerini çevirdi. 21 Şubat kar tatili ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Duyuru geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

Yarın İstanbul’da okullar tatil mi? 21 Şubat hangi illerde eğitime ara verildi?

Samsun'da Kar Tatili Uzatıldı

Samsun'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 21 Şubat Cuma günü okullar tatil ilan edildi. Meteoroloji 10'uncu Bölge Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarısının ardından olumsuz hava koşulları sebebiyle 20 Şubat 2025 Perşembe günü öğleden sonra başlayan tatil, 21 Şubat 2025 Cuma günü de devam edeceği belirtildi. Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Samsunlu hemşehrilerimiz, sevgili öğrencilerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz ve velilerimiz, Meteoroloji 10'uncu Bölge Müdürlüğünden 20 Şubat 2025 tarih ve saat 12.00 itibarıyla gelen sarı kodlu uyarıya göre; ilimizde devam eden kar yağışlarının yer yer kuvvetli olacağı, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabileceği değerlendirildiğinden tedbir amaçlı olarak ilimiz genelindeki, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde, Müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim-öğretime 20 Şubat 2025 Perşembe saat 12.00'den itibaren ve 21 Şubat 2025 Cuma günü ara verilmiştir."

Yarın İstanbul’da okullar tatil mi? 21 Şubat hangi illerde eğitime ara verildi?

Muş'ta Eğitime Kar Engeli Devam Ediyor

Muş Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanmanın etkisini sürdürmesi nedeniyle il genelinde okulların bir gün daha tatil edildiğini duyurdu.

Valiliğin resmi açıklamasına göre, 21 Şubat 2025 Cuma günü, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitime bir günlük ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin idari izinli sayılacağı belirtildi. Ayrıca, kreş ve anaokuluna devam eden çocukları bulunan kadın personelin de bu kapsama dahil edileceği bildirildi. Yetkililer, bölge halkını buzlanma ve olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yarın İstanbul’da okullar tatil mi? 21 Şubat hangi illerde eğitime ara verildi?

Bursa'da Eğitime 1 Gün Ara Verildi

İl genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

"Bursa il genelinde etkili olması beklenen kar yağışı ile birlikte buzlanma tehlikesi oluşacağının değerlendirilmesi nedeniyle 21 Şubat 2025 Cuma günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (Rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil) eğitim-öğretime bir 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) bir 1 gün idari izinli sayılacaktır."

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