Yarın İstanbul’da okullar tatil mi? 21 Şubat hangi illerde eğitime ara verildi?

Samsun'da Kar Tatili Uzatıldı

Samsun'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 21 Şubat Cuma günü okullar tatil ilan edildi. Meteoroloji 10'uncu Bölge Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarısının ardından olumsuz hava koşulları sebebiyle 20 Şubat 2025 Perşembe günü öğleden sonra başlayan tatil, 21 Şubat 2025 Cuma günü de devam edeceği belirtildi. Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Samsunlu hemşehrilerimiz, sevgili öğrencilerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz ve velilerimiz, Meteoroloji 10'uncu Bölge Müdürlüğünden 20 Şubat 2025 tarih ve saat 12.00 itibarıyla gelen sarı kodlu uyarıya göre; ilimizde devam eden kar yağışlarının yer yer kuvvetli olacağı, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabileceği değerlendirildiğinden tedbir amaçlı olarak ilimiz genelindeki, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde, Müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim-öğretime 20 Şubat 2025 Perşembe saat 12.00'den itibaren ve 21 Şubat 2025 Cuma günü ara verilmiştir."