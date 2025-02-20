Yarın İstanbul’da okullar tatil mi? 21 Şubat hangi illerde eğitime ara verildi?
Marmara ve Karadeniz bölgelerinde etkili olan yoğun kar yağışı ile "21 Şubat Cuma günü okullar tatil mi?" sorusu günün en çok merak edilen konuları arasına girdi. Kar fırtınasının etkisini artırmasıyla birlikte gözler, Valiliklerden gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Peki hangi illerde eğitime ara verildi? İşte Valilikten gelen açıklamalar...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.02.2025 17:14
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 17:14