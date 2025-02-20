Gördüğünüz rüyaları hatırlıyor musunuz? Rüyaları neden unutuyorsunuz? Bilim insanları açıkladı

Daha uzun süre hafif uyku evresinde kalan kişilerin ve rüyaya karşı olumlu bakış açısına sahip olanların rüyalarını hatırlama olasılığı daha yüksek. Ayrıca, gençler rüyalarını daha çok hatırlarken, yaşlı bireylerde 'beyaz rüya' olarak adlandırılan rüya gördükleri, ancak ayrıntıları unutma durumu daha yaygın olduğu belirtildi.