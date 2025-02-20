Gördüğünüz rüyaları hatırlıyor musunuz? Rüyaları neden unutuyorsunuz? Bilim insanları açıkladı
Uyanır uyanmaz gördünüz rüyalar bir anda kayıp mı oluyor? Yoksa rüyaların her bir detayını hafızanızda tutuyor musunuz? Bazı insanlar rüyaları kolayca hatırlarken bazıları için bu durum neredeyse imkansız görünüyor. İtalya'daki IMT Lucca İleri Araştırmalar Okulu'ndan bilim insanları, bu gizemi çözmeye bir adım daha yaklaştı! İşte bilim insanlarının rüyalar ile ilgili açıklamaları…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.02.2025 17:27