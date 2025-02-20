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Gördüğünüz rüyaları hatırlıyor musunuz? Rüyaları neden unutuyorsunuz? Bilim insanları açıkladı

Uyanır uyanmaz gördünüz rüyalar bir anda kayıp mı oluyor? Yoksa rüyaların her bir detayını hafızanızda tutuyor musunuz? Bazı insanlar rüyaları kolayca hatırlarken bazıları için bu durum neredeyse imkansız görünüyor. İtalya'daki IMT Lucca İleri Araştırmalar Okulu'ndan bilim insanları, bu gizemi çözmeye bir adım daha yaklaştı! İşte bilim insanlarının rüyalar ile ilgili açıklamaları…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.02.2025 17:27
Gördüğünüz rüyaları hatırlıyor musunuz? Rüyaları neden unutuyorsunuz? Bilim insanları açıkladı

Lucca'daki IMT İleri Araştırmalar Okulu ve Camerino Üniversitesi işbirliğiyle yürütülen geniş çaplı bir araştırma, 2020-2024 yılları arasında 18-70 yaş arasındaki 200'den fazla kişinin rüyalarını inceleyerek rüyaları hatırlamaya etki eden faktörleri ortaya koydu.

Gördüğünüz rüyaları hatırlıyor musunuz? Rüyaları neden unutuyorsunuz? Bilim insanları açıkladı

Katılımcılar, 15 gün boyunca her sabah uyandıklarında gördükleri rüyaları sesli olarak kaydedip, bu kayıtları analiz için araştırmacılara gönderdi. Aynı zamanda, uyku süreleri, kalitesi ve gece boyunca yaşadıkları rahatsızlıklar, aktigraf adı verilen bir uyku takip cihazı ile izlendi.

Gördüğünüz rüyaları hatırlıyor musunuz? Rüyaları neden unutuyorsunuz? Bilim insanları açıkladı

Araştırma Sonuçları Neler Söylüyor?

Araştırmacılar, rüyaları hatırlama konusunda çarpıcı sonuçlara ulaştı. Dikkati sık sık dağılan, hayal kurmaya meyilli kişilerin rüyalarını hatırlama konusunda daha başarılı olduğu ortaya çıktı.

Gördüğünüz rüyaları hatırlıyor musunuz? Rüyaları neden unutuyorsunuz? Bilim insanları açıkladı

Daha uzun süre hafif uyku evresinde kalan kişilerin ve rüyaya karşı olumlu bakış açısına sahip olanların rüyalarını hatırlama olasılığı daha yüksek. Ayrıca, gençler rüyalarını daha çok hatırlarken, yaşlı bireylerde 'beyaz rüya' olarak adlandırılan rüya gördükleri, ancak ayrıntıları unutma durumu daha yaygın olduğu belirtildi.

Gördüğünüz rüyaları hatırlıyor musunuz? Rüyaları neden unutuyorsunuz? Bilim insanları açıkladı

Mevsimlerin rüyalar üzerinde etkisi olduğu da bulgular arasında yer aldı. İlkbaharda rüya hatırlama oranları artış gösterirken, kış aylarında bu oran belirgin şekilde düştüğü söyleniyor.

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